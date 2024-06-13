Китай играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине, - Столтенберг
Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Мы видим как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины, - подчеркнул Столтенберг.
Он подчеркнул, что Китай создает возможность для России вести агрессивную войну против Украины.
Напомним, лидеры G-7 после саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддержку РФ в войне против Украины.
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Заклики до моралі тут не допоможуть, китайські комуняки готові і своїх громадян мільйонами вбивати якщо треба буде, що вже казати про українців.
Невже це і досі не зрозуміло .
А зараз, дякуючі у першу чергу США, китайський дракон розправив крила.
Це ще добре, що живі ті китайці, що пам'ятають, як вони у В'єтнамі ...Zди отримали. Пам'ятають і бряться повторення. А то б взагалі дупа була.
Чи може через вассальну корею повернув до РФ все озброєння та ********** радянського виробництва, які мав на своїх армійських складах?
Розвідка Південної Кореї це бачить, а тут прям повилазило.
Чи єнта ні на часі?
Тупа жадібність та безпринципність Заходу призвела до того, яким зараз є Китай
Дивно, що Китай не пальнув по рашцв за руйнування Єпіцентрів де 90% китайський товар.
Якщо Китай вбиває наших жінок і дітей - давайте виженемо цю нечисть з України.
Геть китайців з України !!!
А китайський народ, як проклятий Богом Каїн, разом із москвою, із всіх сил знищує українців.
В мене нема питань до китайських виродків - нехай вони будуть прокляті.
Почнемо, браття, із простого -
геть китайців з української землі!