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Новости Агрессия России против Украины
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Китай играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мы видим как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины, - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Китай создает возможность для России вести агрессивную войну против Украины.

Напомним, лидеры G-7 после саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддержку РФ в войне против Украины.

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Автор: 

Китай (2990) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
Захід і США за багато років вигодували цього китайського крокодила і самі потрапили у велику товарну залежність від нього
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13.06.2024 08:10
+7
Час обмежити товаропотік з Китаєм
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13.06.2024 08:01
+5
Ти ба ... прозріння прийшло ! Адекватні українці цю небезпеку потужної західної підтримки ,китайської економіки ...побачили і зрозуміли ще 25 рокім потому...чим це казіно вильється для всього світу , шо ви в НАТО робите ,чого сидите , як такі тормознуті ...були стільки часу ?!
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13.06.2024 08:06
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Час обмежити товаропотік з Китаєм
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13.06.2024 08:01 Ответить
Так у нас починає з трусів і закінчуючи автівками все китайське!
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13.06.2024 08:51 Ответить
помста жовтопиких за "Мотор січ"
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13.06.2024 08:06 Ответить
Наївна ви людина .
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13.06.2024 08:13 Ответить
?
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13.06.2024 08:14 Ответить
Мотор Січ не є якоюсь проривною компанією в своїй галузі ( і відповідно китайцям якшо припече технології вкрадуть - і технології яких в нас ніту ) - їм потрібно дешо більше .
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13.06.2024 08:22 Ответить
китайці судяться з Мотор січ (Україною!), США були категорично проти інвестицій з Китаю, ніхто нічого не вкраде, поки є контроль гослепа, ось вам конфлікт з помстою, включайте мозок
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13.06.2024 08:42 Ответить
Я був правий - ви наївна людина ( совок вкрав документацію на ядренну бімбу - а її розробкою і відповідно охороною відповідних людей і подібного займалися державні органи а виробники реактивних літаків то є приватні підприємства ).
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13.06.2024 08:57 Ответить
ок, піди купи морозиво, ти "правий і всіх пабідил"
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13.06.2024 10:07 Ответить
Китайцям треба дешева енегрія, їжа та можливість політично протистояти США. Саме тому вони присмокталися до кацапів і будуть підтримувати в обмін на дешеві ресурси. Від України тут нічого не залежить, приструнити їх може лише Захід, обмеживши доступ до ринку збуту.

Заклики до моралі тут не допоможуть, китайські комуняки готові і своїх громадян мільйонами вбивати якщо треба буде, що вже казати про українців.
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13.06.2024 08:40 Ответить
Ти ба ... прозріння прийшло ! Адекватні українці цю небезпеку потужної західної підтримки ,китайської економіки ...побачили і зрозуміли ще 25 рокім потому...чим це казіно вильється для всього світу , шо ви в НАТО робите ,чого сидите , як такі тормознуті ...були стільки часу ?!
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13.06.2024 08:06 Ответить
Закликами Китай не зворушиш .
Невже це і досі не зрозуміло .
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13.06.2024 08:09 Ответить
Давно пора цілуватися взасос з Тайванем
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13.06.2024 08:09 Ответить
Захід і США за багато років вигодували цього китайського крокодила і самі потрапили у велику товарну залежність від нього
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13.06.2024 08:10 Ответить
Як i рашку,доречi...
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13.06.2024 08:25 Ответить
Так, достатньо згадати, яким миршавим плазуном був Китай ще 40 років тому, за часів ДенСяоПіна.
А зараз, дякуючі у першу чергу США, китайський дракон розправив крила.
Це ще добре, що живі ті китайці, що пам'ятають, як вони у В'єтнамі ...Zди отримали. Пам'ятають і бряться повторення. А то б взагалі дупа була.
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13.06.2024 08:31 Ответить
Ну то присадіть тои Китаи - шось робіть
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13.06.2024 08:15 Ответить
Фото замість тисячі слів.
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13.06.2024 08:18 Ответить
Тільки чіпи для ракет надає?
Чи може через вассальну корею повернув до РФ все озброєння та ********** радянського виробництва, які мав на своїх армійських складах?
Розвідка Південної Кореї це бачить, а тут прям повилазило.
Чи єнта ні на часі?
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13.06.2024 08:25 Ответить
Спроба демократичних перетворень в Китаю закінчилася розстрілом студентів в центрі Пекіну в 1989. Але Заходу було на це пох, головне дешева робоча сила в достатку.
Тупа жадібність та безпринципність Заходу призвела до того, яким зараз є Китай
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13.06.2024 08:49 Ответить
І ще в супермаркетах по типу Аврори весь товар виключно в своїй більшості китайський от і порахуйте, хто підтримує росію
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13.06.2024 08:54 Ответить
Як і в Єпіцентрі.
Дивно, що Китай не пальнув по рашцв за руйнування Єпіцентрів де 90% китайський товар.
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13.06.2024 08:58 Ответить
так він вже проданий герегам 😁
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13.06.2024 10:27 Ответить
Саме так!
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13.06.2024 10:21 Ответить
Це зрозуміло і так питання чому ви з цим нічого не робите ?
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13.06.2024 10:34 Ответить
******* POKA NE POZDNO !!!
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13.06.2024 11:20 Ответить
У кацапiв облом.«Газпром» тягне на дно інфраструктуру, яка «заточена» під експорт, і яку практично неможливо відокремити від загальної інфраструктури виробництва і транспортування. У той же час цю інфраструктуру обслуговував колосальний адміністративний апарат, для якого сьогодні немає роботи, але який, як і будь-яка бюрократична структура, стурбований двома базовими життєвими потребами - вижити і прожити. Класичний управлінський Голем, який просто хоче жити
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13.06.2024 12:13 Ответить
Я проживаю в Києві і щодня бачу ситих і задоволених китайців - власників бізнесів, джипів і дорогих квартир.
Якщо Китай вбиває наших жінок і дітей - давайте виженемо цю нечисть з України.
Геть китайців з України !!!
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13.06.2024 19:11 Ответить
Український народ за всю свою багатовікову історію не зробив нічого поганого китайському народу.
А китайський народ, як проклятий Богом Каїн, разом із москвою, із всіх сил знищує українців.

В мене нема питань до китайських виродків - нехай вони будуть прокляті.
Почнемо, браття, із простого -
геть китайців з української землі!
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13.06.2024 19:31 Ответить
Пора інвесторам переносити масове дешеве світове виробництво з Китаю до Індонезії, В'єтнаму і т.д., бо піднебесна вузькоока свиня надто зажерлася і знахабніла.
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14.06.2024 00:10 Ответить
 
 