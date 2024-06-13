Китай відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні, - Столтенберг

Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України, надаючи 90% мікроелектроніки та електронного обладнання, що використовується у виробництві російських ракет, бомб і бойових танків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це на пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб і бойових танків, що застосовуються у агресивній війні Росії проти України, - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що Китай створює можливість для Росії вести агресивну війну проти України.

Нагадаємо, лідери G-7 після саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримку РФ у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський гірко розчарований відмовою Китаю від саміту миру у Швейцарії, - Der Spiegel