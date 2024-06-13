Китай відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні, - Столтенберг
Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України, надаючи 90% мікроелектроніки та електронного обладнання, що використовується у виробництві російських ракет, бомб і бойових танків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це на пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб і бойових танків, що застосовуються у агресивній війні Росії проти України, - наголосив Столтенберг.
Він підкреслив, що Китай створює можливість для Росії вести агресивну війну проти України.
Нагадаємо, лідери G-7 після саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримку РФ у війні проти України.
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Заклики до моралі тут не допоможуть, китайські комуняки готові і своїх громадян мільйонами вбивати якщо треба буде, що вже казати про українців.
Невже це і досі не зрозуміло .
А зараз, дякуючі у першу чергу США, китайський дракон розправив крила.
Це ще добре, що живі ті китайці, що пам'ятають, як вони у В'єтнамі ...Zди отримали. Пам'ятають і бряться повторення. А то б взагалі дупа була.
Чи може через вассальну корею повернув до РФ все озброєння та ********** радянського виробництва, які мав на своїх армійських складах?
Розвідка Південної Кореї це бачить, а тут прям повилазило.
Чи єнта ні на часі?
Тупа жадібність та безпринципність Заходу призвела до того, яким зараз є Китай
Дивно, що Китай не пальнув по рашцв за руйнування Єпіцентрів де 90% китайський товар.
Якщо Китай вбиває наших жінок і дітей - давайте виженемо цю нечисть з України.
Геть китайців з України !!!
А китайський народ, як проклятий Богом Каїн, разом із москвою, із всіх сил знищує українців.
В мене нема питань до китайських виродків - нехай вони будуть прокляті.
Почнемо, браття, із простого -
геть китайців з української землі!