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Новини Санкції проти Росії
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G-7 закликатиме Китай припинити підтримку Росії у війні проти України, - Bloomberg

G7 закликатиме Китай припинити підтримку РФ

Лідери G-7 після саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримку РФ у війні проти України.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, партнери України звинувачують Китай в тому, що Пекін постачає РФ технології та деталі для військово-промислового комплексу Росії. Також Китай допомагає РФ обходити торгові обмеження. Заборонені товари часто потрапляють до РФ через треті країни, зокрема Китай та Туреччину.

"Постійна підтримка Китаєм російського оборонно-промислового комплексу має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", - зазначається в проєкті заяви, проте її ще може бути змінено.

Bloomberg також пише, що в рамках зусиль щодо протидії обходу санкцій держави "Великої сімки" та ЄС запровадять нові обмеження. Санкції буде спрямовано проти банків в третіх країнах, які допомагають сприяють торгівлі з РФ. Також обмеження міститимуть вимогу, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх підприємств і субпідрядників за кордоном.

Обмеження торкнуться і товарів західних брендів, які все ще потрапляють до РФ.

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Автор: 

G-7 G7 (1034) Китай (4618) росія (65328)


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Топ коментарі
+2
Зараз в Китаї середня/медіанна зарплата - $12 за 1 год. (в еквіваленті). Це у три-чотири рази більше, а ніж зарплата у Малайзії, В'єтнамі, на Філіпінах, Індонезії й інших країнах Південно-східної Азії. І наближається до зарплат країн "золотого мільярду".
А отже це означає, що Заходу інвестувати в економіку Китаю стало невигідним підприємством навіть без врахування політичних факторів.
Тож наступною стадією після охолодження інвестмційного буму нульових стане технологічна і торгівельна ізоляція Піднебесної, як головного замовника і спонсора війни рашистської пітьми проти України.
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12.06.2024 14:16
+1
Китай закликали,а турки - вороги України чим кращі?
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12.06.2024 14:09
+1
Остап Бендер ще порадив би поскаржитись в Сфатул Церій, Большой Хурулдан та Лігу сєксуальних рєформ.
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12.06.2024 14:26
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ШО знову ? Китай винен у війні! Добре що не Буркіна-Фасо. ***** чхав на всіх китайців разом з Сі. ху..лу треба історію московії переписати на путінську історичність. Тому всі йому по барабану. І свої, і чужі.
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12.06.2024 14:28 Відповісти
Не меліть дурниць. Саме за по ярлик для нападу на Україну їздив "путін" на Олімпіяду в Китай. Чи Ви вважаєте його "фізкультурником", що любить самотньо спостерігати на самоті з трибуни за бігунами?

Тому домовилися: кацапи окуповують Україну, а червонодупий_китай окуповує Тайвань.

Звісно, що передували цьому кілька років біологічної війни Китаю (ковід) щоб виснажити світову економіку та людей емоційно.
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12.06.2024 15:07 Відповісти
Китай закликали,а турки - вороги України чим кращі?
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12.06.2024 14:09 Відповісти
Зараз в Китаї середня/медіанна зарплата - $12 за 1 год. (в еквіваленті). Це у три-чотири рази більше, а ніж зарплата у Малайзії, В'єтнамі, на Філіпінах, Індонезії й інших країнах Південно-східної Азії. І наближається до зарплат країн "золотого мільярду".
А отже це означає, що Заходу інвестувати в економіку Китаю стало невигідним підприємством навіть без врахування політичних факторів.
Тож наступною стадією після охолодження інвестмційного буму нульових стане технологічна і торгівельна ізоляція Піднебесної, як головного замовника і спонсора війни рашистської пітьми проти України.
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12.06.2024 14:16 Відповісти
Остап Бендер ще порадив би поскаржитись в Сфатул Церій, Большой Хурулдан та Лігу сєксуальних рєформ.
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12.06.2024 14:26 Відповісти
Неправильно. Треба вимагати, щоб Китай припинив війну паРаші, бо саме він її на цю війну благословив. Не дати хитрим китайозам викручуватися, або війна - або торгівля з Заходом, хай обирають. Але для цього потрібні яйця...
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12.06.2024 14:26 Відповісти
Представьте себе что они выбрали войну с 15-го июня 24 года.
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12.06.2024 15:09 Відповісти
Ніколи не оберуть, якщо на іншу чашу терезів покласти увесь бізнес с Заходом. Китай почав цю війну тільки для того, чщоб перерозподілити світ з США, а точно не для того, щоб втратити свій европейський бізнес.
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12.06.2024 15:23 Відповісти
Дякую.
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12.06.2024 15:25 Відповісти
а бізнес він свій і амриканський, і європейський він поступово і так буде втрачати і вже втрачає навіть якщо і відмежується від рашки ще більше. на Заході уже усвідомили яку величезну помилку вони зробили, коли так підняли економічно тих комуняк. тепер кусають лікті. бо можна було не все на Китаї замикати, а потрібно було розміщувати свої виробництва трохи в Китаї, трохи у В'єтнамі, в Індонезії, Малайзії, у країнах Східної Європи, Центральної Азії і т.д... а так викормили на вою голову.. і тепер вже незалежно від того будуть і далі підтримувати комуняки кацапів у хньому ВПК чи не будуть, Захід вже прийняв стратегічне рішення про поступовий вивід своїх виробництв із Китаю. Це вже потрібно було робити раніше з економічних міркувань, бо робоча сила у Китаї подорожчала, а тепер це присокриться ще більше уже з політичних міркувань через те, що комуняки почали розпускати крила і бряцати зброєю. і тепер питання, що будуть далі робити комуняки коли в любому випадку будуть втрачати західні ринки. будуть переорієнтовуватися на інші уже менш цікаві ринки і будуть готуватися до війни, щоб помститися Заходу за таку обіду. а для війни потрібні ресурси. а ресурси де? правильно, на кацапії і в Африці. От і будуть вони продовжувати спуштошувати Африку і викурювати з неї усі європейські і амриканські впливи - комуняки економічно, а кацапи вагнерами. от такий зараз симбіоз все чіткіше проглядається - кацапи, комуняки і рушникоголові. та ще й таліби і Ин поруч.
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12.06.2024 16:04 Відповісти
А, якщо не припинить, то що вони зроблять?
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12.06.2024 14:31 Відповісти
вони вже роблять. амриканці підняли на 100% мито на комуняцькі електрокари, а європейці прийняли рішення підняти мито поки що на 38%. до того ж виводять з Китаю свої виробгництва в інші країни.
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12.06.2024 16:08 Відповісти
На коліна станьте.
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12.06.2024 14:33 Відповісти
путин своей войной укрепляет НАТО!

Если страны НАТО раньше тратили на оборонку 1% от ВВП, то сейчас они тратят 2%!

Страны НАТО вооружаются, увеличивают количество армии, массово закупают оружие!

Выгодно ли Китаю усиление НАТО? Нет! Так как Китай считает НАТО своим противником.

Чем дольше путин будет вести войну - тем больше будет усиливаться НАТО!

Поэтому Китай должен приструнить путина и заставить его сматывать удочки
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12.06.2024 14:49 Відповісти
НАТО хочет нарастить производство боеприпасов из-за роста цен и высокого спроса

В субботу, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что резкий рост цен на https://nv.ua/tags/**********.html боеприпасы означает увеличение расходов на оборону, что не повышает автоматически уровень безопасности стран НАТО. Как передает https://www.golosameriki.com/a/nato-rising-ammunition-prices-set-back-nato-efforts-to-boost-security/7271345.html Голос Америки , он призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании.

«Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности», - сказал Бауэр.
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12.06.2024 15:15 Відповісти
 
 