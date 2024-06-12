G-7 закликатиме Китай припинити підтримку Росії у війні проти України, - Bloomberg
Лідери G-7 після саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримку РФ у війні проти України.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, партнери України звинувачують Китай в тому, що Пекін постачає РФ технології та деталі для військово-промислового комплексу Росії. Також Китай допомагає РФ обходити торгові обмеження. Заборонені товари часто потрапляють до РФ через треті країни, зокрема Китай та Туреччину.
"Постійна підтримка Китаєм російського оборонно-промислового комплексу має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", - зазначається в проєкті заяви, проте її ще може бути змінено.
Bloomberg також пише, що в рамках зусиль щодо протидії обходу санкцій держави "Великої сімки" та ЄС запровадять нові обмеження. Санкції буде спрямовано проти банків в третіх країнах, які допомагають сприяють торгівлі з РФ. Також обмеження міститимуть вимогу, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх підприємств і субпідрядників за кордоном.
Обмеження торкнуться і товарів західних брендів, які все ще потрапляють до РФ.
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Тому домовилися: кацапи окуповують Україну, а червонодупий_китай окуповує Тайвань.
Звісно, що передували цьому кілька років біологічної війни Китаю (ковід) щоб виснажити світову економіку та людей емоційно.
А отже це означає, що Заходу інвестувати в економіку Китаю стало невигідним підприємством навіть без врахування політичних факторів.
Тож наступною стадією після охолодження інвестмційного буму нульових стане технологічна і торгівельна ізоляція Піднебесної, як головного замовника і спонсора війни рашистської пітьми проти України.
Если страны НАТО раньше тратили на оборонку 1% от ВВП, то сейчас они тратят 2%!
Страны НАТО вооружаются, увеличивают количество армии, массово закупают оружие!
Выгодно ли Китаю усиление НАТО? Нет! Так как Китай считает НАТО своим противником.
Чем дольше путин будет вести войну - тем больше будет усиливаться НАТО!
Поэтому Китай должен приструнить путина и заставить его сматывать удочки
В субботу, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что резкий рост цен на https://nv.ua/tags/**********.html боеприпасы означает увеличение расходов на оборону, что не повышает автоматически уровень безопасности стран НАТО. Как передает https://www.golosameriki.com/a/nato-rising-ammunition-prices-set-back-nato-efforts-to-boost-security/7271345.html Голос Америки , он призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании.
«Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности», - сказал Бауэр.