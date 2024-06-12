G-7 закликатиме Китай припинити підтримку Росії у війні проти України, - Bloomberg

Лідери G-7 після саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримку РФ у війні проти України.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, партнери України звинувачують Китай в тому, що Пекін постачає РФ технології та деталі для військово-промислового комплексу Росії. Також Китай допомагає РФ обходити торгові обмеження. Заборонені товари часто потрапляють до РФ через треті країни, зокрема Китай та Туреччину.

"Постійна підтримка Китаєм російського оборонно-промислового комплексу має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", - зазначається в проєкті заяви, проте її ще може бути змінено.

Bloomberg також пише, що в рамках зусиль щодо протидії обходу санкцій держави "Великої сімки" та ЄС запровадять нові обмеження. Санкції буде спрямовано проти банків в третіх країнах, які допомагають сприяють торгівлі з РФ. Також обмеження міститимуть вимогу, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх підприємств і субпідрядників за кордоном.

Обмеження торкнуться і товарів західних брендів, які все ще потрапляють до РФ.

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