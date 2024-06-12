G-7 призывает Китай прекратить поддержку России в войне против Украины, - Bloomberg

Лидеры G-7 после саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддержку РФ в войне против Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, партнеры Украины обвиняют Китай в том, что Пекин поставляет РФ технологии и детали для военно-промышленного комплекса России. Также Китай помогает РФ обходить торговые ограничения. Запрещенные товары часто попадают в РФ через третьи страны, в частности Китай и Турцию.

"Постоянная поддержка Китаем российского оборонно-промышленного комплекса имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", - отмечается в проекте заявления, однако оно еще может быть изменено.

Bloomberg также пишет, что в рамках усилий по противодействию обхода санкций государства "Большой семерки" и ЕС введут новые ограничения. Санкции будут направлены против банков в третьих странах, которые помогают способствуют торговле с РФ. Также ограничения будут содержать требование, чтобы компании усилили проверки своих дочерних предприятий и субподрядчиков за рубежом.

Ограничения коснутся и товаров западных брендов, которые все еще попадают в РФ.

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