G-7 призывает Китай прекратить поддержку России в войне против Украины, - Bloomberg
Лидеры G-7 после саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддержку РФ в войне против Украины.
Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, партнеры Украины обвиняют Китай в том, что Пекин поставляет РФ технологии и детали для военно-промышленного комплекса России. Также Китай помогает РФ обходить торговые ограничения. Запрещенные товары часто попадают в РФ через третьи страны, в частности Китай и Турцию.
"Постоянная поддержка Китаем российского оборонно-промышленного комплекса имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", - отмечается в проекте заявления, однако оно еще может быть изменено.
Bloomberg также пишет, что в рамках усилий по противодействию обхода санкций государства "Большой семерки" и ЕС введут новые ограничения. Санкции будут направлены против банков в третьих странах, которые помогают способствуют торговле с РФ. Также ограничения будут содержать требование, чтобы компании усилили проверки своих дочерних предприятий и субподрядчиков за рубежом.
Ограничения коснутся и товаров западных брендов, которые все еще попадают в РФ.
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Тому домовилися: кацапи окуповують Україну, а червонодупий_китай окуповує Тайвань.
Звісно, що передували цьому кілька років біологічної війни Китаю (ковід) щоб виснажити світову економіку та людей емоційно.
А отже це означає, що Заходу інвестувати в економіку Китаю стало невигідним підприємством навіть без врахування політичних факторів.
Тож наступною стадією після охолодження інвестмційного буму нульових стане технологічна і торгівельна ізоляція Піднебесної, як головного замовника і спонсора війни рашистської пітьми проти України.
Если страны НАТО раньше тратили на оборонку 1% от ВВП, то сейчас они тратят 2%!
Страны НАТО вооружаются, увеличивают количество армии, массово закупают оружие!
Выгодно ли Китаю усиление НАТО? Нет! Так как Китай считает НАТО своим противником.
Чем дольше путин будет вести войну - тем больше будет усиливаться НАТО!
Поэтому Китай должен приструнить путина и заставить его сматывать удочки
В субботу, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что резкий рост цен на https://nv.ua/tags/**********.html боеприпасы означает увеличение расходов на оборону, что не повышает автоматически уровень безопасности стран НАТО. Как передает https://www.golosameriki.com/a/nato-rising-ammunition-prices-set-back-nato-efforts-to-boost-security/7271345.html Голос Америки , он призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании.
«Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности», - сказал Бауэр.