Я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины. Он мог бы нам помочь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не позиционировала Китай как врага. По его мнению, КНР могла бы помочь Украине, поскольку имеет экономическое и политическое влияние на страну-агрессора - Россию.

Об этом глава Украинского государства заявил на пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что он хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины.

"Украина никогда не говорила, что Китай - наш враг... Я всегда говорю, что у Украины один враг - Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то я считаю, что друзья - это те, кто помогают, когда сложно, и я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины", - сказал украинский лидер.

Глава государства напомнил, что Украина и КНР были "серьезными экономическими партнерами". Однако этому партнерству помешала Россия, заблокировавшая Черное море, через которое шел торговый обмен с Китаем.

Зеленский также отметил, что Пекин имеет экономическое и политическое влияние на РФ, поэтому мог бы помочь Украине.

Читайте также: Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, когда они присоединятся к принципам саммита мира, - Зеленский

"Мы уважаем Китай. Мы всегда уважали территориальную целостность и суверенитет вашего государства. Все, чего мы хотели, - чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ценности, жизнь, ваш выбор, и хотели бы, чтобы Китай делал то же самое, не больше. Хотелось бы - и не меньше. Китай - очень серьезное государство, с серьезной экономикой, имеющее влияние на Россию. Поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге", - заявил глава государства.

Ранее президент Зеленский заявлял, что китайский лидер Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору - России.

Напомним, что Китай не принял участия в Глобальном саммите мира, который прошел в эти выходные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан