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Я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины. Он мог бы нам помочь, - Зеленский

Я б хотів, щоб Китай був другом для України. Він міг би нам допомогти, - Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не позиционировала Китай как врага. По его мнению, КНР могла бы помочь Украине, поскольку имеет экономическое и политическое влияние на страну-агрессора - Россию.

Об этом глава Украинского государства заявил на пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что он хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины.

"Украина никогда не говорила, что Китай - наш враг... Я всегда говорю, что у Украины один враг - Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то я считаю, что друзья - это те, кто помогают, когда сложно, и я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины", - сказал украинский лидер.

Глава государства напомнил, что Украина и КНР были "серьезными экономическими партнерами". Однако этому партнерству помешала Россия, заблокировавшая Черное море, через которое шел торговый обмен с Китаем.

Зеленский также отметил, что Пекин имеет экономическое и политическое влияние на РФ, поэтому мог бы помочь Украине.

Читайте также: Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, когда они присоединятся к принципам саммита мира, - Зеленский

"Мы уважаем Китай. Мы всегда уважали территориальную целостность и суверенитет вашего государства. Все, чего мы хотели, - чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ценности, жизнь, ваш выбор, и хотели бы, чтобы Китай делал то же самое, не больше. Хотелось бы - и не меньше. Китай - очень серьезное государство, с серьезной экономикой, имеющее влияние на Россию. Поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге", - заявил глава государства.

Ранее президент Зеленский заявлял, что китайский лидер Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору - России.

Напомним, что Китай не принял участия в Глобальном саммите мира, который прошел в эти выходные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Китай (2991) россия (95687)


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Топ комментарии
+26
От же ж прИдурок! А для чого кацапердія і китай домовились до війни про будівництво у Криму терміналів з перевалки зерна?! Чийого зерна?!
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16.06.2024 18:13
+22
як русня братами ?
смішно
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16.06.2024 18:12
+15
А що ти Китаю запропонуєш? Відосики 95 кварталу чи щебінь від Юзика? Якби виробляли ******* ракети та артсистеми то ще сподіватись на якусь співпрацю можна було б. Але якийсь гівнюк це в 2019 припинив фінансувати.
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16.06.2024 18:14
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Правила форума Совет форумчан
Китаи там і тягне рашку
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16.06.2024 18:12 Ответить
Жовтодупі прагнуть світової гегемонії. Реверанс піаніста їм до сідниці. Тай Зє це розуміє.
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16.06.2024 18:15 Ответить
Не один путлер ,а всі твоі партнери русскіе - нацисти ,вбивці недолюдки дітей і сотен тисяч українців ! Ти вже на колінах заглядав в анус ***** і бачив там « мир» , а китайці такі самі посібники ТЕРРОРИСТІВ , як і всі твоі підручні ярмарк, Баканов, бойко, Татаров , ………
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16.06.2024 19:26 Ответить
як русня братами ?
смішно
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16.06.2024 18:12 Ответить
То є так, один нарід вже нам наваляв лайна, що не в змозі й досі з нього виплисти.
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16.06.2024 18:38 Ответить
От же ж прИдурок! А для чого кацапердія і китай домовились до війни про будівництво у Криму терміналів з перевалки зерна?! Чийого зерна?!
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16.06.2024 18:13 Ответить
👏👏👏👏👏
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16.06.2024 18:19 Ответить
А що ти Китаю запропонуєш? Відосики 95 кварталу чи щебінь від Юзика? Якби виробляли ******* ракети та артсистеми то ще сподіватись на якусь співпрацю можна було б. Але якийсь гівнюк це в 2019 припинив фінансувати.
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16.06.2024 18:14 Ответить
Землю запропонує та запустить китайців виправляти демографічну катастрофу яку воно ж спричинило.
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16.06.2024 20:51 Ответить
Психопат и шизик
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16.06.2024 18:14 Ответить
Хотіти можна, але цього не буде. Китай хворий вірусом нацизму/комунізму
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16.06.2024 18:15 Ответить
ну що побачив себе лапоть в дзеркалі ?
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17.06.2024 01:07 Ответить
Воно мабуть точно навіжене, ще б ху@ла в друге покликало...
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16.06.2024 18:18 Ответить
Ееееее нєєєєє.... Як кажуть, Таких дрзєй за йух та в музєй...
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16.06.2024 18:18 Ответить
Сняться Зєлі по ночах
Зелененькі кошмарики-
Тихий голос промовля:
"Ваван, тобі 3,14 здарики!"
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16.06.2024 18:19 Ответить
Дипломатія на рівні доярки машинного доєнія
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16.06.2024 18:20 Ответить
Ото понесло..
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16.06.2024 18:20 Ответить
Вам ще не зрозуміло, це дурне зелене одоробло - прямий ворог України, які ти там зібрався договори підписувати, якщо кацапня чітко сказала, що хоче пів України.
Ці договори тільки призводять до того що українці розслабляються, мовляв от договір, ми втомилися, а партнери надають менше озброєння і фінансування. А тим часом кацапи відпочинуть і завдадуть нового удару 🤦
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16.06.2024 18:22 Ответить
Дурне теля. Навчатися не здатне зовсім. Навіть еа власних помилках. Китайй не вважає навіть тебе достойним лизати китайську дупу. Єдине, чим можна вплинути на Китай - це зближенням з Тайванем. Можливо, варто робити кроки для визнання Тацваню самостійним. Але ж для Зєлєнского і його арахамій Китай - то взірець державної автократії і юані - теж гроші.
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16.06.2024 18:23 Ответить
Я б хотів, аби воно вже закрило свій піздак, та не компрометувало Україну.
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16.06.2024 18:26 Ответить
здається у нього в голові починається китай - на звільненому місцi в якому щось давно скінчилося...
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16.06.2024 18:26 Ответить
то, зе!воно, ще в китайське око не заглядало?
от, особисто хламідії, подобається китайський комунізм.
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16.06.2024 18:28 Ответить
А я б хотів щоб зегенерат подав в відставку разом з єрмаком і татаровим, а притула повісився. Це нам допомогло б значно більше ніж "дрючьба з китаєм".
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16.06.2024 18:29 Ответить
ЗЄлєбєні коломоєвичу ніяк не доходить, що китайці не поважають навіть свого васала Пуйла, а вавасла того ж васала - тобто Зєрмака, взагалі за гівно вважають.
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16.06.2024 18:29 Ответить
На лаві підсудних та в вміжнародній дипломатії поняття "друзі" недоречне На лаві підсудних - "подєльніки" А в дипломатії - "ситуативні союзники"
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16.06.2024 18:30 Ответить
А що так? Невже агрохімія пагано лизав усіляким Сі дзинь-дзиням? То відправ його знов у Китай - най залиже до екстазу!
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16.06.2024 18:31 Ответить
Як помогти?Так само,як вони уйгурам "помагають"?Скажи,що бабки китайські хочеш,бо цивілізований світ не дасть диктатору і його ФСБшній похідно-польовій дружині,Андрію Борисовичу Єрмаку.
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16.06.2024 18:34 Ответить
Так він нам і допомагає. І русні допомагає.
Аби тільки грошей вистачало.
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16.06.2024 18:44 Ответить
Далі кндр?
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16.06.2024 18:50 Ответить
Саме путін - єдиний ворог України, а не росія? Може, треба нюхати щось менш міцне чи зменшувати дозу. А, наприклад, в ОП вже всіх ворогів України вичистив?
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16.06.2024 18:58 Ответить
Воно повністю дебільне,як може союзник рашкі бути другом.
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16.06.2024 18:59 Ответить
Люди ви спершу просніться ви уже живете в Україні під станом "диктатури" хочете заперечити наведіть приклади конституційної демократії..
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16.06.2024 18:59 Ответить
Китай хоче ''законно'' анексувати Тайвань і щоб йому за це нічого не було. Тому їм вигідно щоб Україна і західні держави програли цю війну.
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16.06.2024 19:04 Ответить
Зеленський рідкісної тупості мудак.
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16.06.2024 19:07 Ответить
Воно не мудак. Воно ворог.
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16.06.2024 20:53 Ответить
Так он и помог попытавшись заставить орков устроить серию провокаций против северной стран ЕС а те в ответ дали добро на применение своего оружия по Рашке а американцы начали кошмарить китайские компании.Путин по наивности возомнил себя главным геополитическим игроком за что и отгребает по полной последние две недели.
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16.06.2024 19:14 Ответить
Якісь дивні хотєлки у цього фрукта...
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16.06.2024 19:16 Ответить
Цей ідіот досі не розуміє, що якби не Китай, раша вже загнулася б. Потрібно створити всі умови, щоб китайський товар не потрапляв на наш ринок, за винятком дронів і речей, які необхідні нашій армії.
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16.06.2024 19:18 Ответить
А сам Хрипатий ? Наобіцяв Х.....в Омані (ясна річ, безкоштовно) золоті гори. І потім сциканув. Ну хіба світові диктатори будуть про щось терти з балаганними сцикунами.
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16.06.2024 20:06 Ответить
Зелена курва аж з шкіри вилазить, так достроково хоче здати Україну.
А тут ще Трампа можуть обрати (є така вірогідність), і Вова Зеленський поспішає розвіть успєх своєї (Єрмака) формули міра.
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16.06.2024 20:16 Ответить
ось так буває коли людина мовчить то важко скласти враження і щойно починається розмова і все стає зрозуміло,наш лідор бовдур, бо ворог це саме той"глубинний" російський нарід який просякнутий неонацизмом якби путін раптово зник на його місце завтра буде новий фюрер який буде втілювати очікування мас.
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16.06.2024 20:18 Ответить
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16.06.2024 20:22 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не позиціонувала Китай як ворога. На його думку, КНР могла б допомогти Україні, оскільки має економічний та політичний вплив на країну-агресорку Росію. "зелений зрадник".котрий не позиціонує китайського друга рашистсько окупанта України і вбивці українського народу .що де-факто робитьйого співучасником рашистської війни проти України."зелений зрадник" .котрий не вбачає китайського впливу (дозволу куйлу),на початок кровопролитної війни в Україні
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16.06.2024 20:37 Ответить
Забудь про китайозів, вони можуть тільки дурити, захоплювати і народжуватися як кролі!!! Їх не можна допускати на нашу землю, вони її знищать!!! Тільки продавати їм нашу сільхоз продукцію, це максимум!!!
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16.06.2024 21:47 Ответить
Він дійсно придурок чи прикидається?
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16.06.2024 21:49 Ответить
Звісно що прикидається, і всіх прикидає
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16.06.2024 22:08 Ответить
кожний школяр знає що чайна комуняцька держава. Те що це союзник рф - знають усі базарні бабки. ...надії на якусь там допомогу від китайців? це на межі/за межами здорового глузду
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16.06.2024 22:50 Ответить
Китаю нужен украинский литий по цене указанной кремлю.
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16.06.2024 23:16 Ответить
Звісно, придурку.... А ще Іран та Північна корея....в їхньому очку можна побачити мир
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16.06.2024 23:27 Ответить
Дивні бажання у буби почастішали Хворий?
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17.06.2024 00:40 Ответить
Китай - это ЫМПЕРИЯ РАБОВ (такая же как и паРашка), отличие только в том, что рабы работоспособные, а не жопорукие и ленивые. Китай не друг и даже не товарищ Украине, хватит заниматься самообманом и делать глупые ошибки, подобные тем, что "посмотреть ***** в глаза"!
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17.06.2024 08:42 Ответить
 
 