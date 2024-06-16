Я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины. Он мог бы нам помочь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не позиционировала Китай как врага. По его мнению, КНР могла бы помочь Украине, поскольку имеет экономическое и политическое влияние на страну-агрессора - Россию.
Об этом глава Украинского государства заявил на пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что он хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины.
"Украина никогда не говорила, что Китай - наш враг... Я всегда говорю, что у Украины один враг - Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то я считаю, что друзья - это те, кто помогают, когда сложно, и я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины", - сказал украинский лидер.
Глава государства напомнил, что Украина и КНР были "серьезными экономическими партнерами". Однако этому партнерству помешала Россия, заблокировавшая Черное море, через которое шел торговый обмен с Китаем.
Зеленский также отметил, что Пекин имеет экономическое и политическое влияние на РФ, поэтому мог бы помочь Украине.
"Мы уважаем Китай. Мы всегда уважали территориальную целостность и суверенитет вашего государства. Все, чего мы хотели, - чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ценности, жизнь, ваш выбор, и хотели бы, чтобы Китай делал то же самое, не больше. Хотелось бы - и не меньше. Китай - очень серьезное государство, с серьезной экономикой, имеющее влияние на Россию. Поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге", - заявил глава государства.
Ранее президент Зеленский заявлял, что китайский лидер Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору - России.
Напомним, что Китай не принял участия в Глобальном саммите мира, который прошел в эти выходные.
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смішно
Зелененькі кошмарики-
Тихий голос промовля:
"Ваван, тобі 3,14 здарики!"
Ці договори тільки призводять до того що українці розслабляються, мовляв от договір, ми втомилися, а партнери надають менше озброєння і фінансування. А тим часом кацапи відпочинуть і завдадуть нового удару 🤦
от, особисто хламідії, подобається китайський комунізм.
Аби тільки грошей вистачало.
А тут ще Трампа можуть обрати (є така вірогідність), і Вова Зеленський поспішає розвіть успєх своєї (Єрмака) формули міра.