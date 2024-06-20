Россия собирает свою коалицию, - Белый дом о визите Путина в КНДР

В администрации президента США отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пхеньяне и заявили о намерениях России собрать коалицию с другими странами, в частности с Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и пышности, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства",- отметил представитель администрации США.

По словам Карпентера, это свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.

Ближайшими партнерами России в мире, отмечает он, стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем, в определенной степени, Китай, "который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

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По словам представителя Белого дома, речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это усиливает угрозу для безопасности Украины и Европы в целом, отметил Карпентер.

"Это, в широком смысле, коалиция которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем - с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", - резюмировал чиновник.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.