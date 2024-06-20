Россия собирает свою коалицию, - Белый дом о визите Путина в КНДР
В администрации президента США отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пхеньяне и заявили о намерениях России собрать коалицию с другими странами, в частности с Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.
Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и пышности, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства",- отметил представитель администрации США.
По словам Карпентера, это свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.
Ближайшими партнерами России в мире, отмечает он, стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем, в определенной степени, Китай, "который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".
По словам представителя Белого дома, речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это усиливает угрозу для безопасности Украины и Европы в целом, отметил Карпентер.
"Это, в широком смысле, коалиция которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем - с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", - резюмировал чиновник.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.
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Ви не за кількістю країн, а за кількістю населення вимірюйте. У одному лише Китаї більше 1.4 мільярду (!) населення. У Індії стільки ж приблизно. А ще є арабські, африканські та латиноамериканські країни. У всіх них з народжуваністю все добре.
А що з демографією у ЄС? М'яко кажучи, погано. У Штатах біле населення стрімко заміщується емігрантами з країн третього світу. Ну і? Де тут приводи для оптимізму?
Заснували і зробили США такими якими вони є вихідці з Європи. В основному, англійці та ірландці. Трішки ще французи. Вони були локомотивом. Зараз вони поступово перетворюються на меншість. Я розумію - це неприємно визнавати, але це факт.
За даними ООН, хакери з Північної Кореї нібито вкрали близько $3,6 млрд за останні сім років через кібератаки на криптовалютні компанії.