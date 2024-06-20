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Россия собирает свою коалицию, - Белый дом о визите Путина в КНДР

Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин у Пхеньяні

В администрации президента США отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пхеньяне и заявили о намерениях России собрать коалицию с другими странами, в частности с Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и пышности, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства",- отметил представитель администрации США.

По словам Карпентера, это свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.

Ближайшими партнерами России в мире, отмечает он, стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем, в определенной степени, Китай, "который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

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По словам представителя Белого дома, речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это усиливает угрозу для безопасности Украины и Европы в целом, отметил Карпентер.

"Это, в широком смысле, коалиция которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем - с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", - резюмировал чиновник.

Читайте также: РФ и КНДР подписали договор, предусматривающий помощь в случае агрессии

Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Автор: 

КНДР (1214) путин владимир (31345) россия (95725) США (26889) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+12
50 країн не в змозі поставити вчасно достатньо озброєння та снарядів ЗСУ, а ось країни-ізгої для рашки роблять це, аж бігом, не розповідаючи, що їм щось заважає.
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20.06.2024 09:06
+11
Гниле НАТО не має шансів проти кількох диктаторів. НАТО не спроможне воювати.
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20.06.2024 08:57
+11
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20.06.2024 09:01
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20.06.2024 08:54 Ответить
Гниле НАТО не має шансів проти кількох диктаторів. НАТО не спроможне воювати.
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20.06.2024 08:57 Ответить
Треба приєднуватись, поки ще не пізно отримати свою крихту європейського торту?
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20.06.2024 09:00 Ответить
Думаю ЗеГевара ведет некие сепаратные переговоры с кацапами, ну уж Елдак так точно
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20.06.2024 09:11 Ответить
А до чого тут НАТО? Це коаліція проти України.
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20.06.2024 09:18 Ответить
Это ты прямо у себя в офисе решил, с таким адвокатом я связываться бы не решился. НАТО нам передало малую, и не совсем новую часть вооружения, и что рашка, уже третий год ведёт трёхдневную войну. Были бы твоего уровня, так уже бы и на Прибалтику, Финляндиюи Польшу напали
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20.06.2024 09:18 Ответить
Це москальский наратив, типу рашка+кндр+іран+китай немов би то з НАТО воюють, а не з Україною.
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20.06.2024 09:26 Ответить
Нічим відповісти. У Європі немає арти.
Artillery by Country 2024
Russia 14,798
North Korea 12,920
South Korea 9,347
China 7,374
Pakistan 6,408
Egypt 5,253
India 4,911
Syria 4,213
United States 4,055
Iran 3,715
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20.06.2024 12:21 Ответить
Новую коалицию можно назвать коалиция антидемократическая, феодальная с элементами фашизма. Жалко, пропала Северная Корея.
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20.06.2024 08:58 Ответить
Поки існує китай і ці чучхі-кімчхі будуть існувати
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20.06.2024 09:12 Ответить
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20.06.2024 09:01 Ответить
Раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше мог иметь Ху..ло, а теперь другое мнение
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20.06.2024 09:23 Ответить
"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст"

Ви не за кількістю країн, а за кількістю населення вимірюйте. У одному лише Китаї більше 1.4 мільярду (!) населення. У Індії стільки ж приблизно. А ще є арабські, африканські та латиноамериканські країни. У всіх них з народжуваністю все добре.

А що з демографією у ЄС? М'яко кажучи, погано. У Штатах біле населення стрімко заміщується емігрантами з країн третього світу. Ну і? Де тут приводи для оптимізму?
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20.06.2024 09:01 Ответить
Занимайся производством населения, а не пиши херню. Одна страна один голос, а если считаешь по населению, то большая часть китайцев за вращение их исторической территории забранной рашкой
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20.06.2024 09:11 Ответить
Яка різниця що там трапиться з кацапами? Ну будуть вони колонією китайською - і що? Легше тобі від цього? Вони 300 років під татаро-монголами просиділи вже. Тепер під китайцями сидітимуть. Це якось змінює геополітичні розклади? Китай, захопивши рашку, відмовиться від домінування у світі?
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20.06.2024 10:15 Ответить
Штати, це країна, яка побудована і складається виключно з емігрантів, кицю демографія може допомогти хіба що наважитись спробувати нахрюк "на Київ за 72 години", але вочевідь не гарантує ніяких успіхів.
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20.06.2024 09:41 Ответить
Мадам, а Ви якось радикально змінили риторику. Брутальні матюки вже у минулому? Сонечко, це прогрес. Ще трішки і вилюднієте.

Заснували і зробили США такими якими вони є вихідці з Європи. В основному, англійці та ірландці. Трішки ще французи. Вони були локомотивом. Зараз вони поступово перетворюються на меншість. Я розумію - це неприємно визнавати, але це факт.
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20.06.2024 10:07 Ответить
Північна Корея, як і Росія, відома своїми передовими можливостями у сфері кібератак, влада у Пхеньяні готує для цих цілей тисячі хакерів. Тож це може стати ще однією сферою для спільної роботи сторін у майбутньому.

За даними ООН, хакери з Північної Кореї нібито вкрали близько $3,6 млрд за останні сім років через кібератаки на криптовалютні компанії.
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20.06.2024 09:03 Ответить
Раньше хвалились, что Ху..лостан одна из первых стран в мире, а теперь приходится довольствоваться быть одной из стан изгоев. Да ещё и в виде попрошайки.
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20.06.2024 09:05 Ответить
50 країн не в змозі поставити вчасно достатньо озброєння та снарядів ЗСУ, а ось країни-ізгої для рашки роблять це, аж бігом, не розповідаючи, що їм щось заважає.
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20.06.2024 09:06 Ответить
Дык, все по плану - виснажити обидвi сторони... А уж когда истина станет очевидной , придет ее толкователь... ПХЕ ... старо, как сама Европа.
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20.06.2024 09:11 Ответить
Ты не забывай, что они поставляют всякое старье, переданное им ещё при СССР, т.е. избавляются от хлама, да ещё и прилично на этом зарабатывают.
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20.06.2024 09:13 Ответить
Раби, які працюють за плошку рису, тупо не мають права щось розповідати, бо бамбуком по пʼяткам одразу отримуюють.
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20.06.2024 09:29 Ответить
Калолиция - два бомжа и один алкаш. Насчет китаез бред.
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20.06.2024 09:13 Ответить
Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає . Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", - резюмував посадовець. цей американський3,14стабол вочевидь не бачить величезного контрасту в постачанні *********** куйлу в порівнянні із коаліцією 50країн,котра не в силі, крім гнилої лицемірної брехні і рбіцянок на рівнх надавати Україні озброєння.
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20.06.2024 09:18 Ответить
Коаліцію з КНДР ?Це там де народ м'ясо їсть раз в рік на день народження Ким Ір Сена
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20.06.2024 09:32 Ответить
Але вони тисячами контейнерів снарядів дали кацапам,і далекобійні ракети.Без зайвих багаторічних дискусій і стурбованостей.Але без Китаю вони всі ніщо
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20.06.2024 10:19 Ответить
Вона давно зібрана.
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20.06.2024 09:35 Ответить
 
 