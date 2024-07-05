РФ настаивает на выводе ВСУ из четырех оккупированных областей, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что РФ настаивает на выводе ВСУ из всех четырех оккупированных областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ
"Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения во время возможной совместной работы", - цитируют диктатора издания.
Президент страны оккупанта также заявил, что должно быть не "перемирие или пауза довооружения" Украины. По его словам, РФ якобы выступает за полное и окончательное завершение конфликта.
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+43 Pawlo Kit
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побажання, сцаря всіх ємєль, враховані?
Я не можу зрозуміти -- чому ніхто в світі не торкається цієї теми? (Україна також)
Питання у тому, за якими законами він президент? І чому одні раша-"закони" визнаються, а про інші всі тупо мовчать, хоча про це волати треба на кожному кроці?
Десь же у тенетах вебу збереглося?
А Ви?
кацапська орда знаходиться на території П'ЯТИ !!!! областей України, а не чотирьох >>
Луганська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Кримська
В колгоспі з назвою Радянський
На краю самої клоаки,
На ланцюгу жив був собака.
Весь чорний, тільки вухо жовте,
Господар звав його "Пішов ти".
Пес жив, бо вбити було гріх,
Їв тільки те, що вкрасти міг.
В колгоспі тім, які розваги,
Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі
Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...
Але розмова не про це.
На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.
Біжи, тікай, мчи стрім голів... - свобода,
Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук,
Цицьок аж чотирнадцять штук.
Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,
І у хліві де так воня, з'явилось свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість -
В гівні і спить, гівно і їсть,
Найкраще взявши з мами, з тата,
Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль:
Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,
Ну, а коли наоборот, то руській мовчазний народ,
А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".
Його ще треба десь випробовувати... можна підземку але думаю що ЄС та штати на нашу владу так натиснуть .... враховуючи які борги в України то механізмів тиску у заходу море
Україна мала рік після проваленого контрнаступу щось змінити та посилити переговорні позиції але нажаль час просрали...
боротьба з корупцією ніх..., щоб на забезпечення армії було більше коштів... наоборот щей кошти від кредитів спрямували на підняття виплат чиновникам
виробництво власного далекобійного озброєння так і не налагодили, ті комарині удари дронами великого ефекту не дають... необхідні ракети щоб наносити значні втрати як промисловості так і військовому забезпеченню
управління у війську також ніхто не змінив, все завершилось тим що військові змушені були перенести той бардак в публічну площину
енегетику фактично втратили, хоча могли частково зберегти, та щось десь пропало виробництво ракет до мігів, щоб ті могли збивати дозвукові ракети і шахеди... коли до війни це була одна з ключових статей доходу укроборонпрому від екпорту озброєння
крім залучення більшого людського резерву де він виграє в кількості.... і рано чи пізно він додавить... ну втратить ще декілько сотень тисяч орків з депресивних регіонів то піде їм на користь... менше буде проблем....
а Україна в той час втрачає працівників для промисловості, рітейлу, вищої освіти і фактично втрачає тим економіку, а основне втратили енергетику...
Даже пыня, лежащий в холодильнике, не требовал такое.
Вихід один - приспати цю тварину і розчинити , щоб генного матеріалу не лишилося для клонування.
Кацапи зробить таке і побачите, як вам сразу легше стане!
Воля или смерть! И это не шутки!!!