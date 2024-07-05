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Новости Война
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РФ настаивает на выводе ВСУ из четырех оккупированных областей, - Путин

Путін хоче виведення ЗСУ з 4 областей

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что РФ настаивает на выводе ВСУ из всех четырех оккупированных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ

"Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения во время возможной совместной работы", - цитируют диктатора издания.

Президент страны оккупанта также заявил, что должно быть не "перемирие или пауза довооружения" Украины. По его словам, РФ якобы выступает за полное и окончательное завершение конфликта.

Также читайте: Путин: Обсудим с Орбаном "все нюансы" по урегулированию войны против Украины

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96169)


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Топ комментарии
+43
Хто там ще з ним домовлятися прагне?
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05.07.2024 17:21 Ответить
+34
Власне, все сказав.
Потрібний відхід ЗСУ з поточних оборонних рубежів і гарантоване роззброєння України.
Не важко здогадатись, що буде далі.
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05.07.2024 17:22 Ответить
+22
Війна триватиме доти, доки Порошенко наживатиметься на війні.... Нада проста пєрєстать стрєлять....
Десь я вже таке чув...
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05.07.2024 18:03 Ответить
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Саме виколупують з асфальту першу тисячу.
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05.07.2024 17:56 Ответить
наш зе!прострочений, готує, якийсь черговий план миру. до осені.
побажання, сцаря всіх ємєль, враховані?
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05.07.2024 17:53 Ответить
Так це ж контрпродуктивно. Хіба ***** піськов цю істину не довів?
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05.07.2024 17:55 Ответить
А от скажіть, чи сказала бодай одна душа типу Джозефа Робінета Байдена молодшого (чи будь-якого іншого керівника впливової країни), що "госдура" і сам йухло їбанулися остаточно, коли "кодифікували" анексію частин України? Що ці гімно-"закони" незаконні і мають бути обов'язково скасовані ПЕРЕД початком будь-яких перемовин щодо зупинення вогню в Україні?

Я не можу зрозуміти -- чому ніхто в світі не торкається цієї теми? (Україна також)
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05.07.2024 17:55 Ответить
Тому що Закони в рашці не варті паперу на якому вони надруковані. Яка країна такі і закони. Все фейкове.
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05.07.2024 18:08 Ответить
Тим не менш, йухло для США -- законний "президент". І для ЄС, схоже, також.

Питання у тому, за якими законами він президент? І чому одні раша-"закони" визнаються, а про інші всі тупо мовчать, хоча про це волати треба на кожному кроці?
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05.07.2024 18:13 Ответить
Друже, и сам Рабинет и его м/о и госсекретарь такое говорили. Но они не картонные дурилки, что б повторять одно и то же миллион раз.
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05.07.2024 18:41 Ответить
А можна цитатку?

Десь же у тенетах вебу збереглося?
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05.07.2024 18:42 Ответить
Я поки не бачив жодної фрази на кшталт "Before any peace talks commence, Russia must repeal all laws on annexation of Ukrainian territories."

А Ви?
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05.07.2024 18:46 Ответить
Незрозуміло, чому вони ще Одеську та Миколаївську області не оголосили своєї і не попросили забратися звідти.
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05.07.2024 17:57 Ответить
А это следующий этап уже, когда казламордые восстановят свою армию.
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05.07.2024 18:42 Ответить
ЦЕНЗОР АЛЬО !!!

кацапська орда знаходиться на території П'ЯТИ !!!! областей України, а не чотирьох >>

Луганська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Кримська

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05.07.2024 23:15 Ответить
Почнемо з Херсону, оскільки окуповано лише половину області отримай лише ХЕР 😁
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05.07.2024 18:05 Ответить
Дядя, ты дурак?
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05.07.2024 18:08 Ответить
Це якби Чикатило попросив суд - щоб дали йому доїсти останню вбиту жертву ...А путін не хоче повернути життя вбитих ,воїнів ,цивільних та дітей ..Повернути їм розбиті ракетами будівлі ?
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05.07.2024 18:13 Ответить
"Колись на росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те, що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрім голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня, з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами, з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну, а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".
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05.07.2024 18:16 Ответить
Перепишу в тетрадку--- правда!
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06.07.2024 06:41 Ответить
Це не моє, в ютубі надибав.
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06.07.2024 09:28 Ответить
Ху...ня з ху...лом зустрілися,різшали млять.
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05.07.2024 18:18 Ответить
Вывести войска можно конечно. Так как правило всегда и делали для переговоров. Но все войска, обеих сторон. И от НАТО отказаться, но востановив статус страны с ЯО. Тактического конечно. Даже заявить количество пусковых установок. Пусть минимальное. Радиус доставки не более 500км. С отводом вглубь страны на 100км. Но на мобильных средствах должно быть. Мы одни до сих пор соблюдаем Будапешт 94г, остальные гаранты нет в разной степени. А один **** гарант даже напал! Нам на Запад надеятся нельзя. категорически. Мозги пудрят с Бухареста 2007г. Уже 17лет. Ну кого столько лет принимали в НАТО??? Сегодня проскочило уже, что к 2034 г возьмут. Какие тут коменты!?
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05.07.2024 18:23 Ответить
Проблема в тому що нам ніхто ЯО не передасть тому що це буде реально ескалація і гроші на це не дасть а самі ми його не востановимо.... просто нереально... якщо ми звичайні ракети не можемо виготовляти то ЯО...

Його ще треба десь випробовувати... можна підземку але думаю що ЄС та штати на нашу владу так натиснуть .... враховуючи які борги в України то механізмів тиску у заходу море
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05.07.2024 18:36 Ответить
Конечно же, ясно что никто и не передаст. И делать сложно будет. Хотя есть ещй пока город и люди в нём, хоть и старые, но на принцип для себя запросто. Тут только дай. Как пробный шарик вбросить такое вдруг предложение! Что нам боятся, мы потеряли почти всё. Но ведь Иран не спрашивал и 30 лет санкций не помогли. И пуздро в сев корее иногда запускает ракетку---а вот напасть на таких пока никто не пробует. Сравнение конечно так себе. Но нужно рисковать. Другая тут проблема---с кем? Ну нет харизматичного лидера от народа. Затяжная эта тема. Нет у нас де Голя! Напомню в догон слова всем известные, одно киевлянки, что родилась на Бессарабке кажись в 1898г. ,,У Израиля нет ядерного оружия, но если сильно надо будет, мы его применим,,. Голда Меир. И ещё есть слова забытые совсем. ,,За Украину не надо умирать---за неё надо убивать!,,. Симон Петлюра. 1918г. Помним!
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05.07.2024 19:02 Ответить
Да, у нас нет Де Голя .Но то, сто у нас есть- это полный пипец .Наш грузчик в сто крат умнее.И не употребляет.И точно бы в Оман не полетел.Все оттуда началось ! Как написано : Оманські домовленості ніхто не відміняв.
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05.07.2024 20:40 Ответить
Ракети хоча б почати робити для початку... без балістики ніяк... щоб незалежати від політичної ситуації на заході
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05.07.2024 22:03 Ответить
Ну це звичайна переговорна х...ня вимагати максимум щоб потім десь посередині...

Україна мала рік після проваленого контрнаступу щось змінити та посилити переговорні позиції але нажаль час просрали...

боротьба з корупцією ніх..., щоб на забезпечення армії було більше коштів... наоборот щей кошти від кредитів спрямували на підняття виплат чиновникам

виробництво власного далекобійного озброєння так і не налагодили, ті комарині удари дронами великого ефекту не дають... необхідні ракети щоб наносити значні втрати як промисловості так і військовому забезпеченню

управління у війську також ніхто не змінив, все завершилось тим що військові змушені були перенести той бардак в публічну площину

енегетику фактично втратили, хоча могли частково зберегти, та щось десь пропало виробництво ракет до мігів, щоб ті могли збивати дозвукові ракети і шахеди... коли до війни це була одна з ключових статей доходу укроборонпрому від екпорту озброєння
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05.07.2024 18:25 Ответить
Просто ху...ло бачить що тут нічого не змінюється тому і веде себе так виставляючи нереальні умови

крім залучення більшого людського резерву де він виграє в кількості.... і рано чи пізно він додавить... ну втратить ще декілько сотень тисяч орків з депресивних регіонів то піде їм на користь... менше буде проблем....

а Україна в той час втрачає працівників для промисловості, рітейлу, вищої освіти і фактично втрачає тим економіку, а основне втратили енергетику...
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05.07.2024 18:32 Ответить
Василич, пошёл ты в очко.
Даже пыня, лежащий в холодильнике, не требовал такое.
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05.07.2024 18:26 Ответить
Про що можна говорити з цим кінченим рашиським виродком ,доки ця паскуда не здохне нічого не змінится ця погань готова ще сотні тисяч свого бидла згноїти для своїх імперських експерементів.
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05.07.2024 18:26 Ответить
А не треба вже ні з ким говорити!!! Треба закладати потужні фугаси під всі ядерні блоки,включно з чорнобильськими і саркофагом та попередити свіх,що якщо ***** не потрібен світ де немає ***********-рясєї,то нам не потрібен світ,де немає УКРАЇНИ!! Нам однаково від чого здихати і ми за ціною не постоїмо!!!Цьго вистачить,щоб від Гібралтару до Байкалу зробити суцільну зону відчуження.
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05.07.2024 19:58 Ответить
по всьому видно, що путін до всрачки переляканий "пунктами міжнародної угоди", якими гугнявий поц збирається вдарити незабаром...
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05.07.2024 18:48 Ответить
Сателіти Гітлера так само їздили до нього і він їх впевнено переконував у перемозі і вони йому вірили. Правда, адмірал Хорті, такий же пройдоха як і Вітюша, в кінці кінців хотів таки поміняти коней на переправі і вів сепаратні перемовини із Москвою та Лондоном про вихід з війни. Для х....всякі переговори можуть відбуватись тільки про умови капітуляції. Що і видно із Стамбульських тьорок. Для нього обратной дороги нет.
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05.07.2024 18:54 Ответить

Вихід один - приспати цю тварину і розчинити , щоб генного матеріалу не лишилося для клонування.
Кацапи зробить таке і побачите, як вам сразу легше стане!
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05.07.2024 19:08 Ответить
Він уху-їв!
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05.07.2024 19:12 Ответить
А Украина настаивает на выводе всех боевиков РФ из Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областей.
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05.07.2024 19:26 Ответить
Даже если следовать **..нутой логике *****, то люди, которые проживают на территории той части областей, которые контролируют ВСУ, и там не было никаких "липовых" "референдумов" о присоединении к оркам. Тогда, какого х..ера эти части областей вдруг стали оккупированы ВСУ? ***** до того *****, что его бредни даже его логики не выдерживают
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05.07.2024 19:28 Ответить
Саме час в'їпати по мацкві всім, чим є - і хай ×уйло потім гадає на валізковій гущі.
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05.07.2024 19:44 Ответить
А Оманський султан в рот води набрав?
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05.07.2024 20:13 Ответить
От же падла, вліз на город сусіда, вбив людей, розгромив міста і села і це він називає просто конфліктом?!!
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05.07.2024 20:47 Ответить
Может Аляску сразу освободить?
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05.07.2024 21:54 Ответить
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05.07.2024 22:02 Ответить
Про таке в Україні кажуть:"Дурень думкою багатіє".
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05.07.2024 22:18 Ответить
А что так скромно ... Может козломордый палач пожелает вывод всё ВСУ из УКРАИНЫ
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05.07.2024 22:46 Ответить
Тому що у сатаніста путіна одна мета - знищити побільше людей
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05.07.2024 23:10 Ответить
Та то х* йло прикалується , з українцями та 🤡 разом ,ще з 19 р...
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06.07.2024 00:02 Ответить
Та пішов ***** просто. Ви ще ім'я путєна з великої літери пишете?
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06.07.2024 07:18 Ответить
Украине не остаётся ничего другого, как защищая свою свободу и независимость, изменить мобилизационный возраст в ряды ЗСУ от 18 до 65 лет включительно. На этом, к стати, настаивают и союзники. Иначе, русские предпримут контр наступательные действия и пойдут далее вперёд на Харьков, Запорожье, Сумы. Силы, средства и ресурсы у армии рф есть. Или Украина тотально мобилизирует в ЗСУ и женщин 18-55, и мужчин 18-65 лет и будет самоотверженно сражаться в прямом смысле слова до последнего украинца и украинки, или ей уготовлено имперское рабство под кремлём на многие десятилетия, а то и столетия. Именно сейчас вопрос стоит рубиконом!
Воля или смерть! И это не шутки!!!
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07.07.2024 14:07 Ответить
так гаспадін арахамія же всьо падпісал...
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08.07.2024 08:14 Ответить
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