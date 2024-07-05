РФ настаивает на выводе ВСУ из четырех оккупированных областей, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что РФ настаивает на выводе ВСУ из всех четырех оккупированных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ

"Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения во время возможной совместной работы", - цитируют диктатора издания.

Президент страны оккупанта также заявил, что должно быть не "перемирие или пауза довооружения" Украины. По его словам, РФ якобы выступает за полное и окончательное завершение конфликта.

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