Путин: Обсудим с Орбаном "все нюансы" по урегулированию войны против Украины
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов изложить "все нюансы" своих предложений по якобы "мирному урегулированию" войныРФ против Украины на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление диктатора цитирует российский пропагандистский ТАСС.
Путин отметил, что Орбан прибыл в Москву в частности как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.
"Мне известно, что недавно вы были в Киеве, прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации (незаконного вторжения РФ в Украину - ред.) которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД, которое было совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция по возможному мирному урегулированию. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, с позицией европейских партнеров", - сказал Путин.
Напомним, 14 июня российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.
5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.
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дупі вождя племені Тумбу-Юмбу
Як би нам цього не хотілось , але нова коаліція у Європі буде і орбан над цим вже працює.
А якщо матиме?
У рашистів ще лишились "гейрапєйські партнери"?
Я думав тільки цей мадярський *****, якому він це й торочить.