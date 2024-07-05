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Путин: Обсудим с Орбаном "все нюансы" по урегулированию войны против Украины

Путін про візит Орбана до Москви 5 липня

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов изложить "все нюансы" своих предложений по якобы "мирному урегулированию" войныРФ против Украины на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление диктатора цитирует российский пропагандистский ТАСС.

Путин отметил, что Орбан прибыл в Москву в частности как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

"Мне известно, что недавно вы были в Киеве, прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации (незаконного вторжения РФ в Украину - ред.) которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД, которое было совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция по возможному мирному урегулированию. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, с позицией европейских партнеров", - сказал Путин.

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Напомним, 14 июня российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа о приезде Орбана в Москву: Подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96169) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+10
Орбан це не Европа. Це кацапський уйобок завербований могилевичем.
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05.07.2024 15:03 Ответить
+10
Здохніть і згоріть в пеклі. Обидва.
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05.07.2024 15:03 Ответить
+6
видно, підгорає *****. марно він хвоста розпушив і ботоксну морду кремом намазав
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05.07.2024 15:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Різнолика Європа
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05.07.2024 15:00 Ответить
паршива вівця №1
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05.07.2024 15:15 Ответить
Під "Я у вашому розпорядженні." він мав на увазі які конкретно пози?
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05.07.2024 15:02 Ответить
Не забудь з місцевими бомжами ще обговорити. Вони не менш впливові у Європі особи...
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05.07.2024 15:02 Ответить
Орбан це не Европа. Це кацапський уйобок завербований могилевичем.
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05.07.2024 15:03 Ответить
Здохніть і згоріть в пеклі. Обидва.
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05.07.2024 15:03 Ответить
Чому Орбани існують в Європі і не під арештом?
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05.07.2024 15:04 Ответить
бо він потрібен європі: завжди можна сказати "то не ми - білі й пухнасті, то - падло орбан винний!.
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05.07.2024 15:09 Ответить
Європа радій,тебе орбан обі--ав.
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05.07.2024 15:05 Ответить
Путін: Обговоримо з Орбаном "усі нюанси" ситуації в
дупі вождя племені Тумбу-Юмбу
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05.07.2024 15:05 Ответить
видно, підгорає *****. марно він хвоста розпушив і ботоксну морду кремом намазав
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05.07.2024 15:08 Ответить
Орбан Путину привіз Весточку від Агента Боневтіка...
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05.07.2024 15:12 Ответить
витьок деньжат хотел срубить, маляву притаранил

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05.07.2024 15:19 Ответить
Орбан - новий європейський вошть, який буде вирішувати нашу долю тикаючись від китайської дупи до кремлівської, роблячи при цьому дуже пихатий вигляд.

Як би нам цього не хотілось , але нова коаліція у Європі буде і орбан над цим вже працює.
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05.07.2024 15:13 Ответить
коаліція кого? опущених **************? )) вона ніколи не матиме більшості.
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05.07.2024 15:18 Ответить
Дуже добре, якщо нематиме більшості.

А якщо матиме?
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05.07.2024 15:22 Ответить
підемо в союз до рашки, віддамо їм донбас з кримом, взамін захопимо мадяр
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05.07.2024 15:42 Ответить
Геніально!
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05.07.2024 15:51 Ответить
донбас з кримом і так забрали, а хочуть вони вже Херсон і Запоріжжя, а так креативно =)
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05.07.2024 16:49 Ответить
Обговорюйте свої болота. Не лізьте в Україну, під...ри
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05.07.2024 15:15 Ответить
Два уйобка!
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05.07.2024 15:16 Ответить
Доїздиться муділа, будуть ******* "все ньюансы"!,(
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05.07.2024 15:16 Ответить
Давно пора це непорозуміння вигнати з ЄС і НАТО це "троянський кінь" москви.
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05.07.2024 15:21 Ответить
Будут делить Украину.🙁
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05.07.2024 15:38 Ответить
Угу, ***** может предложить орбану лисичанск и Попасную
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05.07.2024 16:14 Ответить
Європа вигодовує, вирощує у себе під боком, нового монстра! Угорщина навіть не приховує, що залюбки привласнить території України, та ще й від нас вимагає робити поступки монстру який накинув око на наші території. У них здоровий глузд взагалі є? Угорцям потрібно не розширювати права, а пора закручувати гайки, доки не пізно
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05.07.2024 15:43 Ответить
Ще раз наголошую: кліка *****************+сі+хоменеї+еtс - вороги України.
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05.07.2024 15:45 Ответить
Поц. З ******* ви можете обговорити "всі нюанси" що до розвалу мад'ярскої прабатьківщини, парашки. Більше нічого.
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05.07.2024 15:45 Ответить
Тепер Орбан руки не буде мити?
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05.07.2024 15:51 Ответить
"...ви познайомите мене з вашою позицією, з позицією європейських партнерів", -

У рашистів ще лишились "гейрапєйські партнери"?
Я думав тільки цей мадярський *****, якому він це й торочить.
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05.07.2024 15:53 Ответить
Це означає ,що пуйло цьому "заслуженому європейцю" з сцарського плеча віддасть Закарпаття.
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05.07.2024 15:59 Ответить
Плешивый ******* надеется, что Орбан уболтает ЕС и НАТО согласиться на его 'план'
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05.07.2024 16:11 Ответить
А что - ***** орбан не предложит просто прекратить стрелять?
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05.07.2024 16:22 Ответить
А чому б Путіну не включить в свою "конституцію" всю Україну і вимагать виїхать всім українцям, авто тільки пару областей, чого вже там ....
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05.07.2024 18:43 Ответить
Не той уже ввх, не той уже *****.
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05.07.2024 19:05 Ответить
 
 