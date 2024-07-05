Путин: Обсудим с Орбаном "все нюансы" по урегулированию войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов изложить "все нюансы" своих предложений по якобы "мирному урегулированию" войныРФ против Украины на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление диктатора цитирует российский пропагандистский ТАСС.

Путин отметил, что Орбан прибыл в Москву в частности как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

"Мне известно, что недавно вы были в Киеве, прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации (незаконного вторжения РФ в Украину - ред.) которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД, которое было совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция по возможному мирному урегулированию. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, с позицией европейских партнеров", - сказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин об идее Трампа быстро закончить войну: Мы это поддерживаем

Напомним, 14 июня российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа о приезде Орбана в Москву: Подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.