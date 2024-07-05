Путін: Обговоримо з Орбаном "усі нюанси" щодо врегулювання війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий викласти "усі нюанси" своїх пропозицій щодо нібито "мирного врегулювання" війни РФ проти України на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву диктатора цитує російський пропагандистський ТАСС.

Путін зазначив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

"Мені відомо, що нещодавно ви були в Києві, прибули сюди для того, щоб обговорити всі нюанси ситуації (незаконного вторгнення РФ в Україну - ред.) яка склалася на українському напрямку. Я у вашому розпорядженні. Ви напевно знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС, який був зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси. Розраховую, що ви познайомите мене з вашою позицією, з позицією європейських партнерів", - сказав Путін.

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Нагадаємо, 14 червня російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, заявивши, що умиротворення не зупинить Путіна.