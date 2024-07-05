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Новини
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Путін: Обговоримо з Орбаном "усі нюанси" щодо врегулювання війни проти України

Путін про візит Орбана до Москви 5 липня

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий викласти "усі нюанси" своїх пропозицій щодо нібито "мирного врегулювання" війни РФ проти України на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву диктатора цитує російський пропагандистський ТАСС.

Путін зазначив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

"Мені відомо, що нещодавно ви були в Києві, прибули сюди для того, щоб обговорити всі нюанси ситуації (незаконного вторгнення РФ в Україну - ред.) яка склалася на українському напрямку. Я у вашому розпорядженні. Ви напевно знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС, який був зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси. Розраховую, що ви познайомите мене з вашою позицією, з позицією європейських партнерів", - сказав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про ідею Трампа швидко закінчити війну: Ми це підтримуємо

Нагадаємо, 14 червня російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про приїзд Орбана до Москви: Підриває довіру до угорського головування в Раді ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, заявивши, що умиротворення не зупинить Путіна.

Автор: 

путін володимир (24124) росія (66070) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+10
Орбан це не Европа. Це кацапський уйобок завербований могилевичем.
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05.07.2024 15:03 Відповісти
+10
Здохніть і згоріть в пеклі. Обидва.
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05.07.2024 15:03 Відповісти
+6
видно, підгорає *****. марно він хвоста розпушив і ботоксну морду кремом намазав
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05.07.2024 15:08 Відповісти
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Різнолика Європа
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05.07.2024 15:00 Відповісти
паршива вівця №1
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05.07.2024 15:15 Відповісти
Під "Я у вашому розпорядженні." він мав на увазі які конкретно пози?
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05.07.2024 15:02 Відповісти
Не забудь з місцевими бомжами ще обговорити. Вони не менш впливові у Європі особи...
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05.07.2024 15:02 Відповісти
Орбан це не Европа. Це кацапський уйобок завербований могилевичем.
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05.07.2024 15:03 Відповісти
Здохніть і згоріть в пеклі. Обидва.
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05.07.2024 15:03 Відповісти
Чому Орбани існують в Європі і не під арештом?
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05.07.2024 15:04 Відповісти
бо він потрібен європі: завжди можна сказати "то не ми - білі й пухнасті, то - падло орбан винний!.
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05.07.2024 15:09 Відповісти
Європа радій,тебе орбан обі--ав.
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05.07.2024 15:05 Відповісти
Путін: Обговоримо з Орбаном "усі нюанси" ситуації в
дупі вождя племені Тумбу-Юмбу
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05.07.2024 15:05 Відповісти
видно, підгорає *****. марно він хвоста розпушив і ботоксну морду кремом намазав
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05.07.2024 15:08 Відповісти
Орбан Путину привіз Весточку від Агента Боневтіка...
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05.07.2024 15:12 Відповісти
витьок деньжат хотел срубить, маляву притаранил

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05.07.2024 15:19 Відповісти
Орбан - новий європейський вошть, який буде вирішувати нашу долю тикаючись від китайської дупи до кремлівської, роблячи при цьому дуже пихатий вигляд.

Як би нам цього не хотілось , але нова коаліція у Європі буде і орбан над цим вже працює.
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05.07.2024 15:13 Відповісти
коаліція кого? опущених **************? )) вона ніколи не матиме більшості.
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05.07.2024 15:18 Відповісти
Дуже добре, якщо нематиме більшості.

А якщо матиме?
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05.07.2024 15:22 Відповісти
підемо в союз до рашки, віддамо їм донбас з кримом, взамін захопимо мадяр
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05.07.2024 15:42 Відповісти
Геніально!
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05.07.2024 15:51 Відповісти
донбас з кримом і так забрали, а хочуть вони вже Херсон і Запоріжжя, а так креативно =)
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05.07.2024 16:49 Відповісти
Обговорюйте свої болота. Не лізьте в Україну, під...ри
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05.07.2024 15:15 Відповісти
Два уйобка!
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05.07.2024 15:16 Відповісти
Доїздиться муділа, будуть ******* "все ньюансы"!,(
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05.07.2024 15:16 Відповісти
Давно пора це непорозуміння вигнати з ЄС і НАТО це "троянський кінь" москви.
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05.07.2024 15:21 Відповісти
Будут делить Украину.🙁
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05.07.2024 15:38 Відповісти
Угу, ***** может предложить орбану лисичанск и Попасную
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05.07.2024 16:14 Відповісти
Європа вигодовує, вирощує у себе під боком, нового монстра! Угорщина навіть не приховує, що залюбки привласнить території України, та ще й від нас вимагає робити поступки монстру який накинув око на наші території. У них здоровий глузд взагалі є? Угорцям потрібно не розширювати права, а пора закручувати гайки, доки не пізно
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05.07.2024 15:43 Відповісти
Ще раз наголошую: кліка *****************+сі+хоменеї+еtс - вороги України.
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05.07.2024 15:45 Відповісти
Поц. З ******* ви можете обговорити "всі нюанси" що до розвалу мад'ярскої прабатьківщини, парашки. Більше нічого.
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05.07.2024 15:45 Відповісти
Тепер Орбан руки не буде мити?
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05.07.2024 15:51 Відповісти
"...ви познайомите мене з вашою позицією, з позицією європейських партнерів", -

У рашистів ще лишились "гейрапєйські партнери"?
Я думав тільки цей мадярський *****, якому він це й торочить.
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05.07.2024 15:53 Відповісти
Це означає ,що пуйло цьому "заслуженому європейцю" з сцарського плеча віддасть Закарпаття.
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05.07.2024 15:59 Відповісти
Плешивый ******* надеется, что Орбан уболтает ЕС и НАТО согласиться на его 'план'
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05.07.2024 16:11 Відповісти
А что - ***** орбан не предложит просто прекратить стрелять?
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05.07.2024 16:22 Відповісти
А чому б Путіну не включить в свою "конституцію" всю Україну і вимагать виїхать всім українцям, авто тільки пару областей, чого вже там ....
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05.07.2024 18:43 Відповісти
Не той уже ввх, не той уже *****.
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05.07.2024 19:05 Відповісти
 
 