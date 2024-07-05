Фон дер Ляєн про візит Орбана до Москви: Умиротворення не зупинить Путіна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - наголосила вона.

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Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

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