Фон дер Ляєн про візит Орбана до Москви: Умиротворення не зупинить Путіна
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - наголосила вона.
Візит Орбана до Москви
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.
Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.
5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.
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