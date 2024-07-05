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Фон дер Ляєн про візит Орбана до Москви: Умиротворення не зупинить Путіна

Фон дер Ляєн про візит Орбана до РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - наголосила вона.

Також дивіться: Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

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Автор: 

росія (66070) Віктор Орбан (573) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+6
Перекрийте Орбану фінансовий краник ЄС - і побачите, який він сексуальний гімнаст.
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05.07.2024 13:32 Відповісти
+3
Сказала б без дипломатичних вивертів: "Тварюка ти, орбан!"
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05.07.2024 13:20 Відповісти
+3
Звісно що не зупинить. 10 років війни в Україні чудово це довели. Кремлівський маніяк не те що не умиротворився, а став ще більш небезпечним
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05.07.2024 13:31 Відповісти
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Сказала б без дипломатичних вивертів: "Тварюка ти, орбан!"
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05.07.2024 13:20 Відповісти
перший пішов..
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05.07.2024 13:29 Відповісти
Звісно що не зупинить. 10 років війни в Україні чудово це довели. Кремлівський маніяк не те що не умиротворився, а став ще більш небезпечним
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05.07.2024 13:31 Відповісти
Перекрийте Орбану фінансовий краник ЄС - і побачите, який він сексуальний гімнаст.
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05.07.2024 13:32 Відповісти
Еквілібрист, мать його...
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05.07.2024 13:37 Відповісти
Багатоверстатник.
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05.07.2024 13:49 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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05.07.2024 13:44 Відповісти
Зупинить найновітніша зброя а не той хлам, давно випущений і запиленний на американських і європейських складах, та і того мало.
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05.07.2024 13:46 Відповісти
гитеровского сынка остановит только поражение и ликвидация.
для победы нужны сотни самолетов и ракет.
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05.07.2024 13:46 Відповісти
А був шанс згідно сьомої статті забрати у мудярів право голосу. Ці євро рожеві поні вирішили дати шанс, ну от вам, дерьмократи, отвєточка.
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05.07.2024 13:56 Відповісти
 
 