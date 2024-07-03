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Ле Пен може об’єднатись з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

Ле Пен може об’єднатись з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

Представники партії Марін Ле Пен у Європарламенті можуть вийти зі своєї фракції "Ідентичність та демократія" та приєднатися до нового блоку ультраправих, який на днях представив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представники групи Ле Пен "Ідентичність і демократія", створеної у 2019 році для представлення ультраправих і крайніх націоналістичних поглядів, планують зустрітися з союзниками по ЄС на наступний день після завершення парламентських виборів у Франції.

За словами співрозмовника агентства, члени групи Ле Пен хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті. Зокрема, обговорюється можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на питання про потенційний альянс з Орбаном Марін Ле Пен сказала, що її партія розглядатиме різні варіанти після виборів.

Читайте також: Приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв’язання проблем, що стоять перед ЄС, - Орбан

Bloomberg зазначає, що наразі фракція "Ідентичність і демократія" опинилася на межі розпаду. Якщо бодай один із учасників вийде - фракція припинить своє існування.

Нагадаємо, що минулої неділі Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. Перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання". За неї проголосували 34,2% французів. Формальною лідеркою цієї політсили є Марін Ле Пен.

Другий тур виборів призначений на 7 липня.

Читайте також: Ультраправа партія Ле Пен перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції

Автор: 

Європарламент (1054) Марін Ле Пен (70) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+13
зайвий доказ того, що ця вся компашка (Ле Пен, Орбан, Трамп, ***** еtc) є ворогами України
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03.07.2024 22:26 Відповісти
+6
Якщо буде на то наказ пуйла, то вони і не таке зроблять - вони ж кукли, а в жопах у них рука кремля.
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03.07.2024 22:29 Відповісти
+5
не переплутайте: Ле Бан - це жінка, а Орпен - це чоловік.
Але це не точно.
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03.07.2024 22:40 Відповісти
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зайвий доказ того, що ця вся компашка (Ле Пен, Орбан, Трамп, ***** еtc) є ворогами України
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03.07.2024 22:26 Відповісти
A ti ?
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03.07.2024 22:37 Відповісти
ну, Байден нині принциповий ворог *****; і, схоже, твій також
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03.07.2024 22:44 Відповісти
на словах.
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03.07.2024 22:50 Відповісти
Вороги всюди, шухєр,ховайся в жито.
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03.07.2024 23:26 Відповісти
Якщо буде на то наказ пуйла, то вони і не таке зроблять - вони ж кукли, а в жопах у них рука кремля.
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03.07.2024 22:29 Відповісти
не переплутайте: Ле Бан - це жінка, а Орпен - це чоловік.
Але це не точно.
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03.07.2024 22:40 Відповісти
Нафталінові шинелки з будьоновками ....повилазили з шафи,ой як хочеться кремлівській половині ЄС , істи хліб на шару український , колонії нема чим годувати ...а тут ще самі малахольні українці 🤡 зробили президентом ,короче війна буде довгой ,як шо зеленського під с**ку мішалкою не викинуть , ну де ті , хто кричав шо буде нове житт'я, з новими обличчами ..?
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03.07.2024 22:45 Відповісти
Два дебила это сила!
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03.07.2024 22:45 Відповісти
Ну, якщо Ле Пен не впадлу якшатися з таким непотрібом...

Перша скрипка Європи Франція об'єднується з якимсь притрушеним бідним жлобом Ушорщиною.
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03.07.2024 22:47 Відповісти
Сцяна вата завжди у клапоть збивається.
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03.07.2024 22:54 Відповісти
***** поставил задачу что надо прекратить огонь и сдать Украину. Люди и стараются.
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03.07.2024 23:18 Відповісти
Якщо бодай один із учасників вийде - франція припинить своє існування. Джерело:

І це вже розтиражували інші новосні сайти)) цікавий одрук за Фрейдом..так народжуються зради й сенсації..
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03.07.2024 23:27 Відповісти
Це ж як тепер цю банду назвуть? "Угрофранки" чи "Франкоугри"?
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03.07.2024 23:35 Відповісти
мир сошел с ума
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03.07.2024 23:50 Відповісти
Це в нас так працюють зовнішньополітичні відомства. Українська пропаганда не ведеться ні в самій Україні ні по за її межами.
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04.07.2024 00:24 Відповісти
ні, не в наших відомствах справа. Нормальні країни ніколи б не опустили нічого подібного. Повне лицемірство, байдужість, аморальність і відсутність емпатії - це все про "західний" світ.
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04.07.2024 00:41 Відповісти
А Україна до якого світу відноситься?
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04.07.2024 00:59 Відповісти
до найкращого
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04.07.2024 01:04 Відповісти
Головне, щоб Х....почуло і оцінило.
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04.07.2024 00:10 Відповісти
Хайль Ле Пен . Ну и Орбан за одно.
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04.07.2024 00:38 Відповісти
Віктор Орган.
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04.07.2024 10:50 Відповісти
 
 