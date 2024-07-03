Ле Пен може об’єднатись з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

Представники партії Марін Ле Пен у Європарламенті можуть вийти зі своєї фракції "Ідентичність та демократія" та приєднатися до нового блоку ультраправих, який на днях представив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представники групи Ле Пен "Ідентичність і демократія", створеної у 2019 році для представлення ультраправих і крайніх націоналістичних поглядів, планують зустрітися з союзниками по ЄС на наступний день після завершення парламентських виборів у Франції.

За словами співрозмовника агентства, члени групи Ле Пен хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті. Зокрема, обговорюється можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на питання про потенційний альянс з Орбаном Марін Ле Пен сказала, що її партія розглядатиме різні варіанти після виборів.

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Bloomberg зазначає, що наразі фракція "Ідентичність і демократія" опинилася на межі розпаду. Якщо бодай один із учасників вийде - фракція припинить своє існування.

Нагадаємо, що минулої неділі Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. Перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання". За неї проголосували 34,2% французів. Формальною лідеркою цієї політсили є Марін Ле Пен.

Другий тур виборів призначений на 7 липня.

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