Ультраправа партія Ле Пен перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції
У неділю, 30 червня, у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. За результатами екзитполів, перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання". За неї проголосували 34,2% французів.
Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на опитування Ifop, інформує Цензор.НЕТ.
На другому місці опинилися ліві з "Нового народного фронту" з результатом трохи більше 29%. Партія чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження" опинилася на третьому місці з 21,5% голосів.
Ще 10% виборців віддали свої голоси за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими.
Французькі ЗМІ пишуть, що явка на цих виборах була рекордно високою. На дільницях загалом побувало 69% французів з правом голосу. Це найвищий показник з 1978 року.
Другий тур парламентських виборів відбудеться 9 липня.
Позачергові парламентські вибори у Франції
Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія "Національне об'єднання". Як відомо, її формальною лідеркою є Марін Ле Пен.
Перший тур виборів до Національних зборів відбувся 30 червня, а другий призначений на 7 липня.
Проте Макрон запевнив, що що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів.
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Лозунги "справедливість, равєнсвто, братство" комуняки вкрали у Християн.
По-Бібілії ми йдемо до Царства Христа - тобто до типу-комунізму, що рано чи пізно наступить.
Парадокс? Біле-це-чорне, війна-це-мир, комунізмі мімікрує під Християнсво.
Великі зміни можуть відбутися і у зовнішній політиці Франції. Хоча президент Франції має низку зовнішньополітичних повноважень, Марін Ле Пен натякнула, що оскільки уряд "Національного об'єднання" контролюватиме скарбницю, то грошей для деяких зовнішньополітичних ініціатив президента Макрона не буде, натомість будуть "червоні лінії".
"Щодо України, президент не зможе відправити війська", - підкреслила вона.
Натомість формальний лідер партії Ле Пен Жордан Барделла пообіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна".
Він заявив під час дебатів, що хоче водночас і підтримати Україну, і уникнути ескалації з Росією.
Мова про так званий "Францу́зький Інозе́мний легіо́н" в якому служать КАНДИДАТИ на громадянсвто Франції.
Тобто - і не французи але французькі - і рибку з'їсти і на одне місце сісти.
Не жалійте заварки, і маркеті навколо будуть самі білі.
Повинен краще знати.
Почитати твої коментарі то в Європі зовсім білих не залишилося.
А з ними якою мовою спілкуєтесь?
Значить що з ІНШИМИ ви спілкуєтесь на іншій мові... На російській?
Твій скудний мозок навіть не зрозумів де ти СПАЛИВСЯ.
Тільки тупий кацап може заявляти "у Штутгарті, звернувся до білого на німецькій мові, однак виявився нашим"
А до чорного чи азіата у ШТУДГАРТІ ти на якій мові звернувся БИ? на касапській?
А те що білий виявився ВАШИМ касапом - то совпадєніє? не думаю...
шпійонську явку ти явно провалив
И чем раньше европа станет расистской - тем лучше и спасительнее для неё же.
Він забув тільки розказати що орли авакова кришували наркотрафік, проституцію, і продаж зброї. А так, розказав навіть що в кожного навіть рядового опера є друга робота бо зарплатня мала. В когось бізнес на брата записаний чи ферма, хтось тримає юридичну контору, а хтось таким конторам надає платні послуги- порішать справи в мвс, і т.д
Вони там комунізм не збираються будувати?
Хоча соціалізм вже майже повний...
В нас якби це було таке чітке достримання може б війни не було... тому що всі корупціонери прийшовши до влади вже за рік забувають що вони обітцяли
Те саме в штатах через лівацьку політику Байден туди нахлинуло латиносів разом з їх бандами і тому Трамп так легко набирає голоси на цьому
Якось наших депортували в свій час, коли мусульман німецька поліція боялась.... лишній раз утиснути їх права.... вони вже давно займаються грабунками... там не лише сірійці а й африканці
а от на права українців тоді якось було пох.... мій знайомий друг бізнесмен причому він був на хорошому авто просидів в німеччині в кпз 2 сутки тому що німцеві щось не сподобався його бізнес визов.... тоді ще не було безвізу і всі масово робили польску бізнесвізу
отримали 73%
а тепер чешуть репу..
Розпочати слідство - откуда дєньгі, Зін !
Comme tout pays riche la France attire et conséquence de son histoire coloniale de nombreux africains et asiatiques parlent le français, il est naturel de les trouver en France. Ils ont été accueillis simplement parce que la France avait besoin d'eux pour occuper nombres d'emplois pénibles pour la plupart. Ceci étant de nombreux enfants d'émigrés sont parfaitement intégrés dans la société et pas seulement dans des emplois modestes, il y a des professeurs, médecins, chercheurs, ingénieurs, certains sont devenus ministres.
Nous avons aussi de nombreux émigrés venant d'autres pays européens, italiens, espagnols, portugais, polonais, russes, ukrainiens, tchèques. On n'en parle pas car nous n'arrivons pas à les distinguer dans la foule.
Je ne nie pas les problèmes de délinquance. L'extrême droite fait ses choux gras de ces faits divers., mais nous n'avons jamais attendu les émigrés pour avoir des problèmes de délinquance, ils existaient avant la venue des émigrés.
Les commentaires que j'ai lus me font frémir, le racisme y est bien présent, il y a du boulot à faire chez vous pour la tolérance.
И наплыв мигрантов в европу выгоден путлеру.Чтобы европейцы переключились на них.
То есть на внутренние проблемы и стали забывать о агрессии рашки.И наоборот хвалить ее.
Так как все фашисты и коммунисты хвалят рашку.
Лідер лівих Жан-Люк Меланшон уже заявив, що зніме своїх кандидатів на дільницях, де вони йтимуть третіми, щоб не допустити розпорошення голосів і приходу до влади ультраправих.
Ту саму тактику щодо кандидатів від альянсу Макрона і з тією самою метою - зупинити крайніх правих - пообіцяв застосувати і прем'єр-міністр Габріель Атталь.
Перше враження, що у лепенші мало не "монобільшість" утворилася ...