Ультраправа партія Ле Пен перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції

У неділю, 30 червня, у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. За результатами екзитполів, перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання". За неї проголосували 34,2% французів.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на опитування Ifop, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці опинилися ліві з "Нового народного фронту" з результатом трохи більше 29%. Партія чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження" опинилася на третьому місці з 21,5% голосів.

Ще 10% виборців віддали свої голоси за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими.

Французькі ЗМІ пишуть, що явка на цих виборах була рекордно високою. На дільницях загалом побувало 69% французів з правом голосу. Це найвищий показник з 1978 року.

Другий тур парламентських виборів відбудеться 9 липня.

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Позачергові парламентські вибори у Франції

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія "Національне об'єднання". Як відомо, її формальною лідеркою є Марін Ле Пен.

Перший тур виборів до Національних зборів відбувся 30 червня, а другий призначений на 7 липня.

Проте Макрон запевнив, що що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів.

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