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Ультраправа партія Ле Пен перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції

Ультраправа партія Ле Пен перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції

У неділю, 30 червня, у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. За результатами екзитполів, перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання". За неї проголосували 34,2% французів.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на опитування Ifop, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці опинилися ліві з "Нового народного фронту" з результатом трохи більше 29%. Партія чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження" опинилася на третьому місці з 21,5% голосів.

Ще 10% виборців віддали свої голоси за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими.

Ультраправа партія Ле Пен перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції

Французькі ЗМІ пишуть, що явка на цих виборах була рекордно високою. На дільницях загалом побувало 69% французів з правом голосу. Це найвищий показник з 1978 року.

Другий тур парламентських виборів відбудеться 9 липня.

Читайте також: Політична ситуація у Франції може відбитися на рішеннях щодо України, - Bloomberg

Позачергові парламентські вибори у Франції

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія "Національне об'єднання". Як відомо, її формальною лідеркою є Марін Ле Пен. 

Перший тур виборів до Національних зборів відбувся 30 червня, а другий призначений на 7 липня.

Проте Макрон запевнив, що що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів.

Читайте також: Макрон запевнив у підтримці України Францією на тлі занепокоєнь через можливий прихід до влади партії Ле Пен

Автор: 

вибори (6717) Франція (3098) Марін Ле Пен (70) Макрон Емманюель (1510)


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Топ коментарі
+31
Нічого дивного. Хто був у Франції, той зрозуміє, чому перемагають праві. Париж, особливо центр - афрофранцузький. І так у багатьох великих містах. Злочинність теж здебільшого кольорова. Якщо дивитись футбол з участю збірних Франції і Німеччини - враження таке, що це чемпіонат Африки, а не Європи. Я пишу це не тому, що я расист, просто констатую факт і пояснюю, чому у Європі стали популярними праві.
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30.06.2024 22:10
+30
А в нас перемогла проросійська ще у 2019 році.
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30.06.2024 22:01
+18
А що було у 2010 році, до влади прийшли риги під керівництвом зека-яника? Так, але у 2019 році прийшли молоді риги - єлдак, татаров, шурма, смірнов, демченко, подоляк і весь "квартал", який пропагував за "партію регіонів". Списки патріотів складав портнов, ячкий миттю повернувся в Україну, а крав бюджетні гроші Беня, який таекож миттєво повернувся в Україну. А медведчук став народним депутатом і одночасно мільярдером. Від Ахметова урядом керує його менеджер шмигаль...
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30.06.2024 22:56
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А в нас перемогла проросійська ще у 2019 році.
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30.06.2024 22:01 Відповісти
В 2010
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30.06.2024 22:05 Відповісти
Після невдалого ворожіння у 2005?
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30.06.2024 22:40 Відповісти
А що було у 2010 році, до влади прийшли риги під керівництвом зека-яника? Так, але у 2019 році прийшли молоді риги - єлдак, татаров, шурма, смірнов, демченко, подоляк і весь "квартал", який пропагував за "партію регіонів". Списки патріотів складав портнов, ячкий миттю повернувся в Україну, а крав бюджетні гроші Беня, який таекож миттєво повернувся в Україну. А медведчук став народним депутатом і одночасно мільярдером. Від Ахметова урядом керує його менеджер шмигаль...
показати весь коментар
30.06.2024 22:56 Відповісти
риги після 2010 нікуди нікуди не поділися. нікуди не поділися, трохи менше стало, але і все.
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01.07.2024 07:19 Відповісти
Ніхрена не зрозумів цей "хід конем" Макрона. До останнього думав, що в нього є якийсь козир, але бачу що нема.
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30.06.2024 23:17 Відповісти
Дивуватися немає чого.
Лозунги "справедливість, равєнсвто, братство" комуняки вкрали у Християн.
По-Бібілії ми йдемо до Царства Христа - тобто до типу-комунізму, що рано чи пізно наступить.
Парадокс? Біле-це-чорне, війна-це-мир, комунізмі мімікрує під Християнсво.
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01.07.2024 13:08 Відповісти
Макрон зробив перевибори у парламент зараз, щоб до наступних виборів президента, люди 'наїлись' вдосталь популізму, і не обрали Лє-Пен в президенти
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01.07.2024 16:03 Відповісти
Свято на болотах...
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30.06.2024 22:03 Відповісти
BBC

Великі зміни можуть відбутися і у зовнішній політиці Франції. Хоча президент Франції має низку зовнішньополітичних повноважень, Марін Ле Пен натякнула, що оскільки уряд "Національного об'єднання" контролюватиме скарбницю, то грошей для деяких зовнішньополітичних ініціатив президента Макрона не буде, натомість будуть "червоні лінії".

"Щодо України, президент не зможе відправити війська", - підкреслила вона.

Натомість формальний лідер партії Ле Пен Жордан Барделла пообіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна".

Він заявив під час дебатів, що хоче водночас і підтримати Україну, і уникнути ескалації з Росією.
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30.06.2024 22:08 Відповісти
Війська Франції давно в Україні.
Мова про так званий "Францу́зький Інозе́мний легіо́н" в якому служать КАНДИДАТИ на громадянсвто Франції.
Тобто - і не французи але французькі - і рибку з'їсти і на одне місце сісти.
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01.07.2024 13:12 Відповісти
Нічого дивного. Хто був у Франції, той зрозуміє, чому перемагають праві. Париж, особливо центр - афрофранцузький. І так у багатьох великих містах. Злочинність теж здебільшого кольорова. Якщо дивитись футбол з участю збірних Франції і Німеччини - враження таке, що це чемпіонат Африки, а не Європи. Я пишу це не тому, що я расист, просто констатую факт і пояснюю, чому у Європі стали популярними праві.
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30.06.2024 22:10 Відповісти
Всмчсле почему в Европе стали популярные *правые*? Им нравится когда ***** и Иран загоняет в Европу армию черных и мусульман, разные Фицо, Орбаны, Лепены его поддерживают? А что дальше будет? Будут встречать росийские танки с цветами?
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30.06.2024 22:14 Відповісти
Ви трохи не праві стосовно Франції. Всіх жителів своїх африканських колоній, чи ахійських Франція вважала власними громадяечми, особливо через вдячність за те, що на відміну від корінних французів ці сенпгальці, в'єтнамці та інші воювали у військсх генерала Де Голля на всіх фронтах, в тому числі і визволяли Францію від німців. Коли у колоніях почався парад суверенітетів, багато корінних жителів колоній перебралися у колишню метрополію. Кацапи, а тим паче пуцин тоді до цього не мали жодного стосунку.
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30.06.2024 22:58 Відповісти
Підтверджую- в магазині типу АТБ біля Парижу я був один білий- решта відвідувачів і працівників афро-араби.
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30.06.2024 22:35 Відповісти
Ви живете в дешевому окрузі.
Не жалійте заварки, і маркеті навколо будуть самі білі.
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30.06.2024 23:10 Відповісти
Та я взагалі коли виходжу з дому не розумію куди попав, чи в Азію чи в Африку ...
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30.06.2024 22:43 Відповісти
Якщо ти в москві - то попав в таджикистан, якщо у Швейцарії - то попав до швейцарців
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01.07.2024 13:13 Відповісти
А ... так от як виглядають справжні швейцарці ...
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01.07.2024 13:21 Відповісти
Ну ти ж пишеш зі Швейцарії?
Повинен краще знати.
Почитати твої коментарі то в Європі зовсім білих не залишилося.
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01.07.2024 13:29 Відповісти
У Швейцарії білих звісно побільшало за рахунок українців ...Був у Німеччині, у Штутгарті, звернувся до білого на німецькій мові, однак виявився нашим ...
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01.07.2024 13:54 Відповісти
Тобто КОЛО ваших знайомих і ВСІ з ким ви спілкуєтесь - нєгри і азіати?
А з ними якою мовою спілкуєтесь?
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01.07.2024 14:32 Відповісти
Ну не треба так уж узагальнювати ...дійсно коло моїх знайомих різне, не потрібно мене записувати у ксенофоби ...спілкуюсь звісно німецькою, тому що мешкаю у німецькомовному кантоні ...
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01.07.2024 14:43 Відповісти
Це ви написали, що побачили БІЛОГО і звернулися до нього німецькою?
Значить що з ІНШИМИ ви спілкуєтесь на іншій мові... На російській?
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01.07.2024 14:50 Відповісти
А що ще за інші? Можна якось без ребусів, бо я обмежений у часі ...
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01.07.2024 15:01 Відповісти
Друже - ти звичайий кацапський бот - причому школота на побігушках...
Твій скудний мозок навіть не зрозумів де ти СПАЛИВСЯ.
Тільки тупий кацап може заявляти "у Штутгарті, звернувся до білого на німецькій мові, однак виявився нашим"
А до чорного чи азіата у ШТУДГАРТІ ти на якій мові звернувся БИ? на касапській?
А те що білий виявився ВАШИМ касапом - то совпадєніє? не думаю...
шпійонську явку ти явно провалив
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01.07.2024 15:07 Відповісти
Тамбовський вовк тобі друже. Я вже зрозумів на дурці сьогодні день відкритих дверцят ...йди вже на уколи. Санітари зачекались ...
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01.07.2024 15:13 Відповісти
Телепню ти хоч почитай попередні мої коменти коли я казав що у Швейцарії побільшало українців. То чоловік і був українцем. Хоча перед км я тут розпинаюсь у дурці не вчать причиннонаслідковим звязкам ...
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01.07.2024 15:20 Відповісти
І звісно у Німеччині той же самий розклад ....
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01.07.2024 15:22 Відповісти
Хоча місцеві спілкуються на Schweizerdeutsch. Їх навіть німці не розуміють ...
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01.07.2024 14:48 Відповісти
Не хер было не отказыватся от Алжира, а считать это Африканской Францией. Но вот другие страны страдают.
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30.06.2024 22:54 Відповісти
Ну, в современном европейском (и французском в частности) контектсте быть расистом - вполне логично и стесняться тут нечего. Этот сброд не собирается асимилироваться, не уважает правила, законы и традиции стран куда приехали, но требуют уважать их права и традиции - превращать всё вокруг в нищие криминальные гетто.

И чем раньше европа станет расистской - тем лучше и спасительнее для неё же.
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01.07.2024 00:15 Відповісти
Злочинність кольорова на 95% навіть в Києві. Років 5 тому розмовляв з опером, і він сказав хто чим займається. Слов'яни хіба що 5% побутових розборок по сінькє роблять + кражі по мєлочі. Все інше, за його словами: - квартирні кражі і грабіж (грузини), наркота (цигани), афери і шахрайство (армяни), кавказці (рекет), крупні афери і кражі (азербаджанці)...
Він забув тільки розказати що орли авакова кришували наркотрафік, проституцію, і продаж зброї. А так, розказав навіть що в кожного навіть рядового опера є друга робота бо зарплатня мала. В когось бізнес на брата записаний чи ферма, хтось тримає юридичну контору, а хтось таким конторам надає платні послуги- порішать справи в мвс, і т.д
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01.07.2024 16:21 Відповісти
У який дивовижний час ми живемо.
Вони там комунізм не збираються будувати?

Хоча соціалізм вже майже повний...
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30.06.2024 22:11 Відповісти
Мдя бл***. Очередной Орбан вырисовывается. Вот поетому ***** и нужно перемирие чтобы Европу и США захватили ************* и тогда делай все что хочешь хоть с Украиной хоть с Европой. Украину спасет только ЯО. Чтобы заявить так как заявил Израиль вчера, что если страна будет под угрозой уничтожения то мы его применим.
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30.06.2024 22:11 Відповісти
Да и без перемирия у него дела отлично в европе идут.
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30.06.2024 22:33 Відповісти
Ты даже не представляешь как у рашки пойдут хорошо дела после так называемого *перемирия* и как х*уво пойдут дела у Украины. С проигравшейкапитулировавшей Украиной никто больше не будет иметь дела а вот с ****** как с победителем будут все стараться наладить отношения.
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30.06.2024 22:44 Відповісти
ПНХ *********
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01.07.2024 02:29 Відповісти
Москворотий, ***** ніколи не переможе.
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01.07.2024 07:40 Відповісти
Ніхто Макрона не примушував проводити позачергові вибори в нього була більшість ,але нажаль емоції перемогли здоровий глузд.
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30.06.2024 22:12 Відповісти
Просто в ЄС не можна крутити конституцію як якоюсь х...нею..., видумуючи нові закони лиш подовше просидіти в кріслі.... в них є правила програв проміжні вибори уряд у відставку і за ними перевибори...

В нас якби це було таке чітке достримання може б війни не було... тому що всі корупціонери прийшовши до влади вже за рік забувають що вони обітцяли
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30.06.2024 22:18 Відповісти
"в них є правила програв проміжні вибори уряд у відставку і за ними перевибори...." = маячня
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01.07.2024 00:03 Відповісти
***** вкладає чималі кошти в мерзоту типу лє пен та орбана. Нажаль це спрацювало Портніков виявився правий- у Европі зараз будуть перемагати прохйлівці. Пересічний европеєць готовий, як 100 років тому, пожертвувати Україною, щоб умиротворити людожера рашфорера. і в результаті отримати 3тю світову
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30.06.2024 22:16 Відповісти
Там перемагають ті хто обітцяє зупинити нашестя міграції з арабів та африканців.... з ними прийшло багато криміналу, вони не хочуть працювати і сидять на допомогах....

Те саме в штатах через лівацьку політику Байден туди нахлинуло латиносів разом з їх бандами і тому Трамп так легко набирає голоси на цьому
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30.06.2024 22:21 Відповісти
Аууу!!! Тук-тук-тук. Есть кто дома? А ничего что именно ети самые ультраправые с помощью своего дружбана ***** напустили в Европу миллионы мигрантов? Ультраправые специально срут в своем доме на пол а потом визжат что воняет и пора менять хозяина. ***** с Бульбофюрером которые каждый день штурмуют польскую границу и засылают миллионы мигрантов в ЕС, а перед етим разбомбили Сирию оставив без крыши над головой миллионы мусульман вынудив их на миграцию, даже не скрывают что ультраправые ето ихние друзья. Ты можешь сложить 2+2? Я окуеваю от того что мир сошел с ума не не понимает очевидного.
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30.06.2024 22:39 Відповісти
Ви кому ці басні хочете розповісти, я в той час часто їздив по ЄС..... Політика урядів Франції і Німеччині винні в такому напливі нелегалів, толерантними законами... вони масово плодять дітей а потім сидять на допомозі....

Якось наших депортували в свій час, коли мусульман німецька поліція боялась.... лишній раз утиснути їх права.... вони вже давно займаються грабунками... там не лише сірійці а й африканці

а от на права українців тоді якось було пох.... мій знайомий друг бізнесмен причому він був на хорошому авто просидів в німеччині в кпз 2 сутки тому що німцеві щось не сподобався його бізнес визов.... тоді ще не було безвізу і всі масово робили польску бізнесвізу
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30.06.2024 23:37 Відповісти
Вже років 30 ця Ле Пен у Франціі колотиться і потрібно ж було іі зараз спливти
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30.06.2024 22:23 Відповісти
Це все - наслідки і нащадки перейо....х кацапами з 1812р, а потім ,,біглі каторжники" після 1917, балет - ,,х...єт", недобиті ,, графині", і пішов переводняк.....
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30.06.2024 22:24 Відповісти
Це все наслідок діянь лівацької Європи, з часом праві та ультраправі будуть перемаги у всіх країнах де повно чорномазих та арабських мігрантів які вже починають диктувати свої умови аборигенам.
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30.06.2024 22:33 Відповісти
це називається незалежність
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30.06.2024 22:35 Відповісти
Це називається лівацький популізм і ніякого відношення до "незалежності" не має. Для того щоб зрозуміти що ви маєте на увазі під цим словом, просто дайте відповідь на питання: "Незалежність від чого?" і тоді зрозумієте, що не може якийсь емігрант з чужиньскою культурою Африки чи Азії диктувати закони чи правила СВОЄЇ(покинутої) батьківщини тут, у Європі.
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30.06.2024 22:41 Відповісти
А наслідком боротьби з нелегальною міграцією під проводом як право-лівих, так і ліво-правих буде збільшення кількості "чорномазих та арабських мігрантів"
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30.06.2024 23:21 Відповісти
Я, як прочитав, що "явка була надзвичайно високою" одразу подумав про кацапський слід, як і у нас в 19-му. А результат взагалі підтвердив мої здогади - світ, Європа та Штати все ще під впливом усяких радикалів-ліваків та таких же ультра-правих, які просто доповнюють одні інших, як дві руки чи дві ноги одного і того ж тіла...прорашистського тіла.
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30.06.2024 22:36 Відповісти
Каждая страна должна испытать на своей шкуре бремя популистов у власти. Только для США и для Франции это максимум 5 лет. В то время как для нас это может быть делом 25-70 лет, как для Белоруси и для КНДР.
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30.06.2024 22:39 Відповісти
Популизм это просто желание исполнять волю народа.
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01.07.2024 09:15 Відповісти
Поздровляю французов, побольше принимайте арабов, африканцев и всякую левацкую и праворадикальную сволочь, и тогда войска скоро придётся вводить в Париж.
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30.06.2024 22:43 Відповісти
а в нас в 2019 ультра-вороваті
отримали 73%
а тепер чешуть репу..
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30.06.2024 22:52 Відповісти
Как громко закричал с трибуны симбирский гамнозист членин когда то---,,то, о чём всё время говорили большевики---совершилось!,, В смысле взятие зимнего дворца. Ох жара будет к осени у жабоедов. Доигрались таки. Дочка ли пена таки папкину мечту воплотит в реальность! Конечно шанс есть притушить восторг, но пуйло дров подкинет сильных---запылает! такой шанс выпал!
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30.06.2024 23:02 Відповісти
То може час оголосити Ле Пен агентом росії ?
Розпочати слідство - откуда дєньгі, Зін !
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30.06.2024 23:12 Відповісти
Французька влада йшла до цього довго і наполегливо. А чого ще чекати, коли Париж заповнений чорномазими. Вони торгують якимось непотребом на площі Конкорд і в садах Тюільрі просто біля Лувру. На мосту Йєна, як йти від Трокадеро до Ейфелевої вежі ті ж чорні крутять стаканчики, як у нас на початку 90-х. Терпець мабуть уривається...
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30.06.2024 23:14 Відповісти
Справжня демократія - це коли перемагає, той, кому належить. Якщо ж перемагає той, кому не належить, отже, всіх купили і обдурили, і тому результат не дійсний.
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30.06.2024 23:31 Відповісти
результат ще гірший, ніж прогнозувалося
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30.06.2024 23:51 Відповісти
от і 'відправив' вже Макрон французів в Україну
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30.06.2024 23:52 Відповісти
тепер Ле пен відправить, правда не відомо,на чию сторону
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01.07.2024 01:00 Відповісти
В Голландии тоже избрали ультраправого, который потом почти год не мог правительство сформировать. В начале он тоже пытался лизнуть путьку, но в конце заявил, что помощь Украине не прекратится ни на минуту, и ращька должна убраться назад, за поребрик. Так и здесь будет. Никто всерьез не намеривался посылать французских солдат в Украину, ни Макрон, ни его мид, новое большинство просто высказало это вслух, а фактически помощь от Франции, какая бы она не была, не изменится.
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01.07.2024 00:02 Відповісти
ерефія всунула своє свиняче рило практично в усі країни Європи, вдало використовує технології впливу на свідомість людей, популізм, емоції. Свідомі громадяни завжди в меншості. Попри це все, досі демократична система працювала а що там беде далі не знає ніхто
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01.07.2024 00:59 Відповісти
Si vous permettez à un français de réagir. J'ai honte score de l'extrême droite. Il ne correspond pas aux valeurs françaises de liberté, d'égalité et surtout de fraternité.
Comme tout pays riche la France attire et conséquence de son histoire coloniale de nombreux africains et asiatiques parlent le français, il est naturel de les trouver en France. Ils ont été accueillis simplement parce que la France avait besoin d'eux pour occuper nombres d'emplois pénibles pour la plupart. Ceci étant de nombreux enfants d'émigrés sont parfaitement intégrés dans la société et pas seulement dans des emplois modestes, il y a des professeurs, médecins, chercheurs, ingénieurs, certains sont devenus ministres.
Nous avons aussi de nombreux émigrés venant d'autres pays européens, italiens, espagnols, portugais, polonais, russes, ukrainiens, tchèques. On n'en parle pas car nous n'arrivons pas à les distinguer dans la foule.
Je ne nie pas les problèmes de délinquance. L'extrême droite fait ses choux gras de ces faits divers., mais nous n'avons jamais attendu les émigrés pour avoir des problèmes de délinquance, ils existaient avant la venue des émigrés.
Les commentaires que j'ai lus me font frémir, le racisme y est bien présent, il y a du boulot à faire chez vous pour la tolérance.
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01.07.2024 01:32 Відповісти
La Liberté De La Nouvelle-Calédonie! Le dictateur sanglant et le criminel Macron sont jugés à La Haye!
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01.07.2024 06:46 Відповісти
чем больше леваки будут пускать в страну среднвековых дикарей, тем больше наберут правые.
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01.07.2024 03:22 Відповісти
Нацисты в европе это друзья путлера.Как орбан .
И наплыв мигрантов в европу выгоден путлеру.Чтобы европейцы переключились на них.
То есть на внутренние проблемы и стали забывать о агрессии рашки.И наоборот хвалить ее.
Так как все фашисты и коммунисты хвалят рашку.
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01.07.2024 06:05 Відповісти
Домакронілся Макрон. Новий великий і потужний лідер Європи.
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01.07.2024 06:40 Відповісти
Президент Франції Макрон також звернувся до виборців, закликавши їх підтримати "республіканських і демократичних" кандидатів у другому турі виборів наступної неділі.
Лідер лівих Жан-Люк Меланшон уже заявив, що зніме своїх кандидатів на дільницях, де вони йтимуть третіми, щоб не допустити розпорошення голосів і приходу до влади ультраправих.
Ту саму тактику щодо кандидатів від альянсу Макрона і з тією самою метою - зупинити крайніх правих - пообіцяв застосувати і прем'єр-міністр Габріель Атталь.
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01.07.2024 07:24 Відповісти
Дурдом із цими заголовками!
Перше враження, що у лепенші мало не "монобільшість" утворилася ...
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01.07.2024 15:38 Відповісти
 
 