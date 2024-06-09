Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту
У неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.
Про це пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемагає ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", отримавши майже 32%. Своєю чергою пропрезидентська партія "Відродження" посіла друге місце, з результатом близько 16%.
"Я не можу вдавати ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", - заявив Макрон.
Президент Франції, коментуючи попередні результати виборів до Європарламенту, сказав, що цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу". Він також додав, що ультраправі набирають популярність повсюдно на Європейському континенті.
Французькі ЗМІ повідомляють, що перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.
Додамо, що у неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
Якщо й такі вважають що ворог просто помиляється і йому потрібно підказати та дати "втарой шанс", то що можно казати про інше тупе стадо...
працюють соціальні закони - людство, втративши мораль, йде до самознищення...
Але добра новина , що й фофіку не світить .
Шанс є тільки у Залужного й це теж : добра новина , але ж не факт , що поза військових справ він буде крайщих за "старі обличчя" ...
Я ж бачу що в тебе око свербить , то ж і дав тобі підказку . Та ти спробуй , не соромся ,, тут всі свої !
Барделла навіть чисто зовнішньо виграшно виглядає на тлі інших поїдених міллю політиків з конкуруючих партій.
Шлях йому ли пен вкаже…
Що може знати юнак у 28 щоб бути лідером? Нічого.
Тримайся Макрон! Україна за тебе!
Будучи студентом, Жордан завалив іспит з історії на питанні про алжирську війну.
ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
виборець принаймі має "остить" після виборів в Європарламент, бо наломають ЗЄльоних дрів, як мудрий український нарід у 2019 році на виборах в Раду.
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▪️В Германии партия канцлера Шольца заняла третье место после пророссийской "Альтернативы для Германии". На первом месте оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.
▪️В Польше победителем стала Гражданская коалиция премьера Туска. На втором месте партия «Право и справедливость» Дуды.
▪️В Австрии вероятным победителем станет пророссийская Партия свободы.
▪️В Словакии на выборах первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьера Фицо на втором месте.
▪️В Греции первенство удержало движение "Новая Демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса.
▪️В Испании побеждает оппозиционная Народная партия.
Проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте, лидирует. В новом парламенте она может получить 180 из 720 мест.
ЦЯ ПАТОРОЧ ПІДЕ НА ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА/КАБМІНУ
.....Украінскій фейсбук, которий пєрєполнєнний нєнавістью - ето прямой слєпок «Кобзаря»
- Всє еті украінскіє активісти воспєвают то, что прідумал совєсткій союз
- Всьо ето сборіще украінскіх актівістов - ето лєвий националістічєскій діскурс, поддєржаний русскоговорящім Порошенко, Томашом Фіалой - чєхом, которий тут у нас зарабативаєт, і нєбольшим набором людєй, которих профінансіровала канадская гуманітарістіка
- Кто же всє ети актівісти? Начньом с Портнікова. Ето чєловек, которий сформіровался как журналіст Москвє. Тєпєрь он ліцо радікального лєво-лібєрального националізма «Армія-мова-віра»
- Андруховіч проводіт послєдоватєльно 20 лєт позіцию, что Донбас нужно отдєліть от Украіни...
https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukraїni.html
почав писати ще українським піонером у литовські газети
мацква - то епізод
за палестину тоже правые в университетах гадят? т.е. правые против Израиля и за халифат? или наоборот? совсем запутался
14 березня 2024.
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Чому така критика? Вона ж не проти України. А те, що втрималася від голосування за безпекову угоду, адже це багатьом тут як я зрозумів на руку. Адже ці угоди на їхню думку нічого не означають.
Прощавай французька зброя і допомога... Ну дурень!
Попри те що праві наберуть більше голосів ніж зазвичай , більшістю в Європарламенті вони не стануть .
По друге , політики говорять що праві у Франції , Нідерландах і Італії , не будуть ставити палки в колеса допомозі для України .
Як воно буде насправді - подивимось .
Візьми краще пальтрет маньки захарової , подрочи і лягай вже спати .
Пізно вже зараз , а тобі завтра зранку ще йти в магазин за надувною качечкою , для форсування Тиси .
Любов х...... та Ліпен в минулому, вона і пішла з політики, бо взяла бабоси в кредит чи то в Бабакова чи в когось іншого. А в х..... підтвердили.
Тому Макрон вирішив внести "ясність". Якщо достатня кількість людей проголосує за ультраправих, то, за його словами, їм потрібно дати шанс керувати країною.
Ліпеніха вона як й батько її -- проти перевертання Марселя в Дамаск .
Ультра-праві перстали бути расисткими , а стали борцями з ідеалогічною єкспансією ...
На приклад , у Франції тільки мусульманскій спільноті сходить з рук , якщо їх дівчина обирає когось іншої віри , то її починають перслідувати , її можуть викрасти у парня й силоміць тримати .
Так що ісламістам так просто ЄС нав"язати закони Шаріату й перетворити в новий халіфат не вдастся . В Нідерландах праві об"єдналися проти ісламізації на грунті агресивоного відношення правовірних до ЛГБТ .
"левые", "програссивные" - это ультралевые коммунисты, которые за несколько десятилетий превратят Европу в халифат
За деякими пророцтвами, це має статися в 2043 році.
Все може бути. Он, мером Лондона вже є мусульманин. А якщо мером Рима стане якийсь ісламіст, то він цілком може щось таке утнути.
Було б гірше, якщо було б навпаки!
З чим його можна привітати. Уже.
Ще раз із тим самим його можна буде привітати після виборів.
Демократію потрібно захищати
Якщо всім відомо, що ультраправі отримують від росії бабло
То раніше потрібно було взяти і їх, і рашку за яйця.
Ніхто не заважає це робити, поки знаходяться при владі і можуть потужно ввалити по мордасах.
Розвели бардак і назвали його толерантністю і демократією
В Європарламенті ка цапи ногами кабінети вже відкривають...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/10/7459992/ ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
Саме ДЛЯ УКРАЇНИ. І можна хоч як пояснювати про Фронт Насіональ. Для України це погано . Крапка.