УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10614 відвідувачів онлайн
Новини
17 195 90
вибори (6593) Європарламент (1029) Марін Ле Пен (63) Макрон Емманюель (1326)

Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

Макрон розпустив парламент Франції

У неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.

Про це пише  Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемагає ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", отримавши майже 32%. Своєю чергою пропрезидентська партія "Відродження" посіла друге місце, з результатом близько 16%. 

"Я не можу вдавати ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", - заявив Макрон.

Президент Франції, коментуючи попередні результати виборів до Європарламенту, сказав, що цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу".  Він також додав, що ультраправі набирають популярність повсюдно на Європейському континенті.

Читайте також: У наступному складі Європарламенту конструктивна проєвропейська більшість і надалі допомагатиме Україні, - Мецола

Французькі ЗМІ повідомляють, що перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

Додамо, що у неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту.

Читайте також: Ультраправі друзі Путіна хочуть зруйнувати Європу, - фон дер Ляєн
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Вільний від передвиборчого популізму політик творить популярносправедливі для демокартії дійства!

нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
показати весь коментар
09.06.2024 22:49
+21
Рішення емоційне. Політик не має права дозволяти собі емоційні рішення.

ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
показати весь коментар
09.06.2024 22:55
+20
А Зєлєнскій на тлі падіння рейтингу "Слуги наріда" еа такий крок не здатний. Я розумію, що не можна проводити вибори під час війни, але можна створити уряд народної довіри, викинувши геть найбільш одіозних слуг. Так, Зєлєнскій не Макрон і тому ніколи не стане справжнім лідером країни.
показати весь коментар
09.06.2024 23:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вільний від передвиборчого популізму політик творить популярносправедливі для демокартії дійства!

нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
показати весь коментар
09.06.2024 22:49 Відповісти
"нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака..."

Якщо й такі вважають що ворог просто помиляється і йому потрібно підказати та дати "втарой шанс", то що можно казати про інше тупе стадо...

працюють соціальні закони - людство, втративши мораль, йде до самознищення...
показати весь коментар
09.06.2024 23:04 Відповісти
а "втарой шанс" - читати тексти Порошенко як мінімум ... Йому як порятунок , а Україні як шанс менших втрат.Невже Україні за два з половиною роки вбитим шансом при ЄрмакоЗЄ що?краще?
показати весь коментар
09.06.2024 23:15 Відповісти
У Порошенко , як й у Тимошенко -- шансів нуль на повернення ... нажаль , бо кожний був крайщий за фофіка .
Але добра новина , що й фофіку не світить .

Шанс є тільки у Залужного й це теж : добра новина , але ж не факт , що поза військових справ він буде крайщих за "старі обличчя" ...
показати весь коментар
10.06.2024 01:37 Відповісти
зВІЗДЄЦ. Приплили,
показати весь коментар
09.06.2024 22:49 Відповісти
Eto bilo predskazujemo, jeslji Vi sljedjitje za €uropeiskoij poljitjikoij.
показати весь коментар
09.06.2024 23:29 Відповісти
Нігуя собі - Ле Пен стрибнула вище голови
показати весь коментар
09.06.2024 22:50 Відповісти
Мігранти дістали всю Європу . То ж і не дивно .
показати весь коментар
09.06.2024 23:11 Відповісти
Так ти тут всіх дістав, що з тобою робити?
показати весь коментар
09.06.2024 23:52 Відповісти
То сядь на пляшку . І тебе попустить .
показати весь коментар
10.06.2024 00:04 Відповісти
Бачу ти так часто робиш, напевно досвід маєш, але я обійдуся якось без твоїх методів
показати весь коментар
10.06.2024 00:08 Відповісти
Ні , ще нікому такого не пропонував , ти перший .
Я ж бачу що в тебе око свербить , то ж і дав тобі підказку . Та ти спробуй , не соромся ,, тут всі свої !
показати весь коментар
10.06.2024 00:17 Відповісти
Ти давай своїм методом сам користуйся. То тільки для таких тупих як ти підходить, авось знову покакаєш під себе і закинеш сюда, як завжди,свої висери,без прізвищ, без першоджерел Великпий знаток по дупах ти))
показати весь коментар
10.06.2024 02:27 Відповісти
Список на виборах Національного об'єднання очолював Жордан Барделла, - молодий популярний політик. Йому всього 28 років. Він зустрічається з племінницею Марін Ле Пен.
Барделла навіть чисто зовнішньо виграшно виглядає на тлі інших поїдених міллю політиків з конкуруючих партій.

показати весь коментар
09.06.2024 23:29 Відповісти
А коли цей Бордело останній раз був у Москві?
показати весь коментар
09.06.2024 23:35 Відповісти
Як що не був ще у Москві , то скоро буде

Шлях йому ли пен вкаже…

Що може знати юнак у 28 щоб бути лідером? Нічого.

Тримайся Макрон! Україна за тебе!
показати весь коментар
10.06.2024 01:20 Відповісти
З цікавого, - Жордан Барделла, крім французького, має також італійське, німецьке і алжиро-берберське коріння. Його прадід був алжирським бербером, а прабабуся, - німкенею (швидше за все) з Ельзасу.
Будучи студентом, Жордан завалив іспит з історії на питанні про алжирську війну.
показати весь коментар
09.06.2024 23:45 Відповісти
Підстрибнула на кремлівському гаманці.
показати весь коментар
09.06.2024 23:34 Відповісти
Мабуть заразився від найвеличнішого
показати весь коментар
09.06.2024 22:54 Відповісти
Рішення емоційне. Політик не має права дозволяти собі емоційні рішення.

ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
показати весь коментар
09.06.2024 22:55 Відповісти
згоден !

виборець принаймі має "остить" після виборів в Європарламент, бо наломають ЗЄльоних дрів, як мудрий український нарід у 2019 році на виборах в Раду.

.
показати весь коментар
09.06.2024 23:08 Відповісти
але Макрона починаю все більше поважати - нєтряпка 100% !!!
показати весь коментар
09.06.2024 23:10 Відповісти
от вам і французькі війська в Україні..
показати весь коментар
09.06.2024 23:01 Відповісти
Тепер точно будуть (франукзькі війська в Україні). Тільки з "тої сторони".
показати весь коментар
09.06.2024 23:21 Відповісти
з якої тої сторони? шо ти мелеш?
показати весь коментар
09.06.2024 23:22 Відповісти
Із сторони друзів Ле Пен. Що незрозуміло? Хто в неї в друганах підказувати не потрібно?
показати весь коментар
09.06.2024 23:37 Відповісти
та зрозуміло. уявити собі, що війська Франнції будуть воювати на стороні кацапів проти України може тільки справді притрушена людина.
показати весь коментар
10.06.2024 10:04 Відповісти
Предварительные итоги выборов в Европарламент - проходит больше ультраправых и консерваторов

▪️В Германии партия канцлера Шольца заняла третье место после пророссийской "Альтернативы для Германии". На первом месте оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.
▪️В Польше победителем стала Гражданская коалиция премьера Туска. На втором месте партия «Право и справедливость» Дуды.
▪️В Австрии вероятным победителем станет пророссийская Партия свободы.
▪️В Словакии на выборах первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьера Фицо на втором месте.
▪️В Греции первенство удержало движение "Новая Демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса.
▪️В Испании побеждает оппозиционная Народная партия.

Проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте, лидирует. В новом парламенте она может получить 180 из 720 мест.
показати весь коментар
09.06.2024 23:03 Відповісти
План пыни с этими чурбанами сработал, а вы, куколды толерантные, теперь думайте как из этого говна вылазить
показати весь коментар
09.06.2024 23:03 Відповісти
А Зєлєнскій на тлі падіння рейтингу "Слуги наріда" еа такий крок не здатний. Я розумію, що не можна проводити вибори під час війни, але можна створити уряд народної довіри, викинувши геть найбільш одіозних слуг. Так, Зєлєнскій не Макрон і тому ніколи не стане справжнім лідером країни.
показати весь коментар
09.06.2024 23:03 Відповісти
СН - -то слуги ОПОЗеЖОПИ КРЕМЛЯ ! Єрмак їхній верховний ! ГЕТЬ ЄРМАКУ НА ГІЛЛЯКУ?
показати весь коментар
09.06.2024 23:11 Відповісти

ЦЯ ПАТОРОЧ ПІДЕ НА ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА/КАБМІНУ

.....Украінскій фейсбук, которий пєрєполнєнний нєнавістью - ето прямой слєпок «Кобзаря»

- Всє еті украінскіє активісти воспєвают то, что прідумал совєсткій союз

- Всьо ето сборіще украінскіх актівістов - ето лєвий националістічєскій діскурс, поддєржаний русскоговорящім Порошенко, Томашом Фіалой - чєхом, которий тут у нас зарабативаєт, і нєбольшим набором людєй, которих профінансіровала канадская гуманітарістіка

- Кто же всє ети актівісти? Начньом с Портнікова. Ето чєловек, которий сформіровался как журналіст Москвє. Тєпєрь он ліцо радікального лєво-лібєрального националізма «Армія-мова-віра»

- Андруховіч проводіт послєдоватєльно 20 лєт позіцию, что Донбас нужно отдєліть от Украіни...
https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukraїni.html
показати весь коментар
09.06.2024 23:08 Відповісти
Начньом с Портнікова.

почав писати ще українським піонером у литовські газети

мацква - то епізод
показати весь коментар
09.06.2024 23:12 Відповісти
Він у 4 роки Загребельного читав таємно від батьків Думалось би що видєлується , але таке накоплення в пам " й така широка ерудиція !!!Доречі , він довго писав на видання Каспарова, котрий в першій місяць вторгнення закликав Захід грати з Москвою сміливо й рішуче , як чемпіони в покері... А сам Портніков закликав захід ще у 2020 зробити з вови читача текстів, а ВР з Кабміном зробити владою , розваливши неддокоаліцію слуг з ОПУЗАЖОПОЮ . Здавалось тоді, який Портніков мрійник... А справді мрійник- НАВІТЬ ВІЙНА НЕ ЗАСТАВИЛА ЗАХІД ВБИТИ ЄРМАКІВСЬКУ ТАТАРРОВЩИНУ З ПОРТНОВЩИНОЮ
показати весь коментар
09.06.2024 23:24 Відповісти
Абристович то є флюгер - дайте йому бабосів чи ше чогось він повернеться до вас лицем не дасте повернеться сракою .
показати весь коментар
09.06.2024 23:14 Відповісти
Арестович завжди був самозакоханим гівном, яке прилипло до українського черевика і воняє.

показати весь коментар
10.06.2024 00:11 Відповісти
Дві хвойди.
показати весь коментар
10.06.2024 05:11 Відповісти
Ну добре ж балакає, язик теліпається в потрібному напрямку. І за кордон вчасно здриснув, не став чекати ускладнень. Будуть президентські вибори - має всі шанси перемогти, Зеленським уже трохи наїлися після курсу 40+, відключень світла та стрімкого зростання комуналки/цін, треба новоє чєстноє прогрєсівноє ліцо, отут Абдристовичу і всі карти в руки, 73%й лохторат таких любить...
показати весь коментар
10.06.2024 08:45 Відповісти
Якщо у виборах братиме участь Притула, в Арестовича шансів нема від слова взагалі.
показати весь коментар
10.06.2024 13:26 Відповісти
из Франции сделали отстойник для мигрантов, которые сейчас правят балом. Плюс миллиарды долларов которые ***** и Саудовская Аравия которые выделяют на пропаганду. Вот вам и результат.
показати весь коментар
09.06.2024 23:16 Відповісти
так правые сделали отстойник для мигрантов из Франции? а рашисты и арабы выделяют деньги, что бы пришли правые, которые против массмиграции? я что-то запутался.
за палестину тоже правые в университетах гадят? т.е. правые против Израиля и за халифат? или наоборот? совсем запутался
показати весь коментар
10.06.2024 01:48 Відповісти
В чем вы запутались? Правые ето продажные оборотни которые за деньги ***** и арабов целенаправленно разрушают западный мир и цивилизацию. Левые же разрушают Запад своей тупостью и излишней либерасней
показати весь коментар
10.06.2024 01:54 Відповісти
Праві якраз хочуть вирішити проблеми з мігрантами в яких винні ліваки
показати весь коментар
18.06.2024 13:59 Відповісти
"Что би" нє путаццо, ваня, спочатку граматику вивчи. Потім - потіш свою "Мар'ю Іванавну" прокачаним правільнопісанієм. А вже тоді заходь на український сайт, звідки тебе, все рівно наженуть статевою ганчіркою.
показати весь коментар
10.06.2024 05:09 Відповісти
У Польщі все добре.
показати весь коментар
09.06.2024 23:19 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2024 23:21 Відповісти
***** своё дело знает. Разваливает Европу из нутри.
показати весь коментар
09.06.2024 23:30 Відповісти
"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, Росія спровокувала війну на порозі Євросоюзу і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - сказала Ле Пен."
14 березня 2024.
<<<<<<<<<<
Чому така критика? Вона ж не проти України. А те, що втрималася від голосування за безпекову угоду, адже це багатьом тут як я зрозумів на руку. Адже ці угоди на їхню думку нічого не означають.
показати весь коментар
09.06.2024 23:32 Відповісти
цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу" і тому Макрон вирішив подарувати владу ЛеПенше, хоча вибори мали бути тільки у 2027 році!
Прощавай французька зброя і допомога... Ну дурень!
показати весь коментар
09.06.2024 23:39 Відповісти
Прогнозується що Україна не втратить підтримку .
Попри те що праві наберуть більше голосів ніж зазвичай , більшістю в Європарламенті вони не стануть .
По друге , політики говорять що праві у Франції , Нідерландах і Італії , не будуть ставити палки в колеса допомозі для України .
Як воно буде насправді - подивимось .
показати весь коментар
09.06.2024 23:40 Відповісти
Ким прогнозується? Тобою?
показати весь коментар
09.06.2024 23:54 Відповісти
Моноклі свої протри , валянок ,, якщо тобі не видно . Там же написано - політиками .
показати весь коментар
10.06.2024 00:03 Відповісти
Якими політиками? Політики мають прізвища, якщо ти того не знав. А так то на лавочці бабки тепер всі теж політики. Чи ти тут пишеш для оленів таких як сам?
показати весь коментар
10.06.2024 00:12 Відповісти
Великими . ! Тобі їхні прізвища нічого не скажуть , то ж воно тобі й не потрібне .
Візьми краще пальтрет маньки захарової , подрочи і лягай вже спати .
Пізно вже зараз , а тобі завтра зранку ще йти в магазин за надувною качечкою , для форсування Тиси .
показати весь коментар
10.06.2024 00:22 Відповісти
Прізвищ нема? Ну ясно,тупий балабол на смердячому дивані, вкотре і вкотре випорожнився під себе. Сниться Тиса, але сцикотно тобі?
показати весь коментар
10.06.2024 02:22 Відповісти
Друже. Щось доводити "подоляцькому плоскогубцеві" - марна справа. Мало того, що ніц не доведете, спалите дохолєри нервів і потратите безцінний час на, перепрошую, таку дурницю.
показати весь коментар
10.06.2024 04:20 Відповісти
А потрібно було Макрону всього лиш оголосити Лє Пен "іноагєнтом" і засадити за решітку рочків так на 15-25. Так жеж руськє хочуть, щоб вибори проходили?
показати весь коментар
09.06.2024 23:59 Відповісти
Цей крендель Люсьєн Арестович етнічний білорус. Він паплюжив і буде паплюжити Україну і весь час в пошуках грошей на пропітаніє. Шас прибився до кодляка патлатого історика і з кошачою мамкою, ведуть диспути - что,гдє,когда платіть ізволітє.
Любов х...... та Ліпен в минулому, вона і пішла з політики, бо взяла бабоси в кредит чи то в Бабакова чи в когось іншого. А в х..... підтвердили.
показати весь коментар
10.06.2024 00:05 Відповісти
Поляки кажуть, що Макрон помилився - натиснув на газ перед стіною. Він автоматично віддає парламент і премєр-міністра лєпенисі. А міг ще 2 роки спокійно діяти.
показати весь коментар
10.06.2024 00:13 Відповісти
Макрон не мав більшості в Національній асамблеї, тому будь-який закон ухвалювався зі скрипом. І тепер, коли стало зрозуміло, що більшість виборців явно проти президента, будь-який законопроект, який виходить від нього, навіть наступний бюджет, може бути вибухонебезпечним.

Тому Макрон вирішив внести "ясність". Якщо достатня кількість людей проголосує за ультраправих, то, за його словами, їм потрібно дати шанс керувати країною.
показати весь коментар
10.06.2024 00:32 Відповісти
Я пару лет назад, задолго до активной нашей войны думал что правые Европы уничтожат Путина. Против России надо ястребов, а современные левые беззубые вегетарианцы. Путин думает что правые его союзники, но правые в первую очередь союзники Европы и будут против Путина активнее выступать.
показати весь коментар
10.06.2024 00:56 Відповісти
Праві європейські партії зараз сильно відрізняються від правих європейських партій ще десять років назад.
показати весь коментар
10.06.2024 01:08 Відповісти
Десять лет назад не было правых. Европа плавно двигается вправо от социализма 90ых к центризму 10ых и вот теперь вправо.
показати весь коментар
10.06.2024 01:11 Відповісти
получается сейчас у власти центристы? самая большая катастрофа, если не считать нападение рашистов на Украине, в Европе произошла при власти центристов? я о массмиграции. А те кто против массмиграции - это правые? интересно. может не центристы, а ультралевые коммунисты? может не правые, а центристы?
показати весь коментар
10.06.2024 11:00 Відповісти
Да, сейчас при власти центристы.
показати весь коментар
10.06.2024 13:54 Відповісти
Ви погано розумієте потреби Європи . ***** він далеко й десь там , а ісламізація й нав"язування шаріату відбувається вже зараз . Люди не сліпі й вони усю хімеру толерантності , коли агресивну ексансію не коректно називати своїм іменем . Коли француза можно відібрати єдину дитину через те , що батьки на його накричали , а в ісламских родинах панує норми середньовічча й мали доньки не мають право сидіти , поряд з батьком й братами й повинні дочекатися , пока вони поісять . Коли дівчат силоміць видають заміж за калим старим пердунам .

Ліпеніха вона як й батько її -- проти перевертання Марселя в Дамаск .

Ультра-праві перстали бути расисткими , а стали борцями з ідеалогічною єкспансією ...
На приклад , у Франції тільки мусульманскій спільноті сходить з рук , якщо їх дівчина обирає когось іншої віри , то її починають перслідувати , її можуть викрасти у парня й силоміць тримати .

Так що ісламістам так просто ЄС нав"язати закони Шаріату й перетворити в новий халіфат не вдастся . В Нідерландах праві об"єдналися проти ісламізації на грунті агресивоного відношення правовірних до ЛГБТ .
показати весь коментар
10.06.2024 02:43 Відповісти
ТИ був у Марселі, хлопче? Він давно перетворився.
показати весь коментар
10.06.2024 07:44 Відповісти
"ультраправые" - это консерваторы, которые против массиммиграции из азии и африки в ЕС.
"левые", "програссивные" - это ультралевые коммунисты, которые за несколько десятилетий превратят Европу в халифат
показати весь коментар
10.06.2024 01:42 Відповісти
Ісламські фанатики абсолютно переконані, що Рим стане столицею нового Халіфату.
За деякими пророцтвами, це має статися в 2043 році.
Все може бути. Он, мером Лондона вже є мусульманин. А якщо мером Рима стане якийсь ісламіст, то він цілком може щось таке утнути.
показати весь коментар
10.06.2024 04:44 Відповісти
Из Латвии в Европарламент избран Рейнис Позднякс , создатель и руководитель "Твиттерконвоя" ; волонтерской организаций , которая занимается сбором и отправкой помощи в Украину , а конкретно автомобилей для ВСУ .
показати весь коментар
10.06.2024 01:50 Відповісти
Партія Ле Пен вже не перший раз перемагає на виборах до Європарламенту, але програє на виборах Президента Франції.
Було б гірше, якщо було б навпаки!
показати весь коментар
10.06.2024 03:47 Відповісти
Угу. Пан Макрон надзвичайно елеґантно дістав мадамі Лєпен, пардон, колючку з дупи.
З чим його можна привітати. Уже.
Ще раз із тим самим його можна буде привітати після виборів.
показати весь коментар
10.06.2024 04:16 Відповісти
Поменше в демократію потрібно гратись
Демократію потрібно захищати
Якщо всім відомо, що ультраправі отримують від росії бабло
То раніше потрібно було взяти і їх, і рашку за яйця.
Ніхто не заважає це робити, поки знаходяться при владі і можуть потужно ввалити по мордасах.
Розвели бардак і назвали його толерантністю і демократією
В Європарламенті ка цапи ногами кабінети вже відкривають...
показати весь коментар
10.06.2024 06:13 Відповісти
Наразі росія - менша з проблем в Європі. Головна - засилля мусульман. Які вже починають відкрито заявляти територіальні претензії і погрожувати знищенням всіх "невірних".
показати весь коментар
10.06.2024 08:28 Відповісти
Політали ...на "Міражах"...
показати весь коментар
10.06.2024 07:08 Відповісти
Непопулярні лідери тягнуть на дно. Провал партії Шольца не менш феєричний.
показати весь коментар
10.06.2024 07:16 Відповісти
Ішак ніколи не зважиться на дії, які притаманні демократичному суспільству та владі. З таким рівнем підтримки, яку має ішак, а це не більше 20%, та закінченням повноважень це безтолкове чмо мало б сформувати орган порятунку країни, а самому подати у відставку. Але ішак думає не про країну та її громадян, а про свою персональну дупу. Це обкурене чмо за ці пять років натворило стільки біди та принесло горя, що обовязково мусить понести заслужене покарання. Перспектива неминучого покарання, навіть всупереч бажанню, змушує ішака триматись руками і ногами за владу, і не більше. Теза про те, що у нас війна, виборів не буде, і ішак має дальше рахуватись президентом та продовжувати руйнувати державу та насаджувати автотаризм, бо ми ніби- то демократія, не витримує критики. Це безтолкове чмо доведе країну до повного краху і вибори, якщо вони і будуть, не в змозі повернути втрачене.
показати весь коментар
10.06.2024 07:26 Відповісти
07:35

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/10/7459992/ ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
показати весь коментар
10.06.2024 07:44 Відповісти
Наразі для України це херово.
Саме ДЛЯ УКРАЇНИ. І можна хоч як пояснювати про Фронт Насіональ. Для України це погано . Крапка.
показати весь коментар
10.06.2024 07:45 Відповісти
Подивимось на результат виборів...
показати весь коментар
10.06.2024 08:00 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/06/10/7187768/ Партия Орбана показала на евровыборах самый плохой результат в истории
показати весь коментар
10.06.2024 08:21 Відповісти
Погана подія. Непотрібні вчинки, це виникнення нових проблем.
показати весь коментар
10.06.2024 08:57 Відповісти
Відкрив двері для більшості Марін Ле Пен в парламенті.
показати весь коментар
10.06.2024 12:03 Відповісти
 
 