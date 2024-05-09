У наступному складі Європарламенту конструктивна проєвропейська більшість і надалі допомагатиме Україні, - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що після виборів до Європарламенту 6-9 червня підтримка України збережеться.

Про це Мецола сказала в інтерв’ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Не було жодної країни, в яку я приїздила, де б мені не згадували про Україну. Це й ті країни, які є вашими сусідами, і більш далекі. По-перше, українці є в кожному місті Європейського Союзу. І ви можете пишатися їхнім, я б сказала, гарним представництвом з точки зору того, як вони просувають вашу справу та дбають про те, щоб ЄС не втрачав фокус щодо подій у Києві, у містах по всій країні, із її зруйнованими будинками та об’єктами інфраструктури.

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Наступні вибори до ЄС будуть вирішальними. Вони відбудуться в період з 6 по 9 червня, буквально через місяць, і я не сумніваюся, що підтримка України, яку пропагують лідери, відобразиться в бюлетенях. Я переконана, що у наступному складі Європарламенту – хоча я не буду спекулювати щодо результатів виборів – конструктивна проєвропейська більшість і надалі триматиметься разом, щоб продовжувати допомагати Україні", - сказала Мецола.

Нагадаємо, під час візиту до України 9 травня 2024 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Україна бореться не лише за свою територію, а й за європейський шлях: "Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно".