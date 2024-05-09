В следующем составе Европарламента конструктивное проевропейское большинство и дальше будет помогать Украине, - Мецола

Президент Европейского парламента Роберта Мецола считает, что после выборов в Европарламент 6-9 июня поддержка Украины сохранится.

Об этом Мецола сказала в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Не было ни одной страны, в которую я приезжала, где бы мне не вспоминали об Украине. Это и те страны, которые являются вашими соседями, и более далекие. Во-первых, украинцы есть в каждом городе Европейского Союза. И вы можете гордиться их, я бы сказала, хорошим представительством с точки зрения того, как они продвигают ваше дело и заботятся о том, чтобы ЕС не терял фокус относительно событий в Киеве, в городах по всей стране, с ее разрушенными домами и объектами инфраструктуры.

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Следующие выборы в ЕС будут решающими. Они состоятся в период с 6 по 9 июня, буквально через месяц, и я не сомневаюсь, что поддержка Украины, которую пропагандируют лидеры, отразится в бюллетенях. Я убеждена, что в следующем составе Европарламента - хотя я не буду спекулировать относительно результатов выборов - конструктивное проевропейское большинство и в дальнейшем будет держаться вместе, чтобы продолжать помогать Украине", - сказала Мецола.

Напомним, во время визита в Украину 9 мая 2024 года президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Украина борется не только за свою территорию, но и за европейский путь: "Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется".