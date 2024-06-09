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выборы (22669) Европарламент (1778) Марин Ле Пен (60) Макрон (1172)

Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент

Макрон розпустив парламент Франції

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Согласно результатам экзит-полов, во Франции побеждает ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", получив почти 32%. В свою очередь пропрезидентская партия "Возрождение" заняла второе место, с результатом около 16%.

"Я не могу делать вид, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил Макрон.

Президент Франции, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, сказал, что этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу". Он также добавил, что ультраправые набирают популярность повсеместно на Европейском континенте.

Также читайте: Легитимная власть в Украине - Верховная Рада и ее председатель, - Путин

Французские СМИ сообщают, что первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Добавим, что в воскресенье, 9 июня, в 20 странах Европы состоялись выборы в Европейский парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На президентских выборах в Литве победил Науседа
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Топ комментарии
+28
Вільний від передвиборчого популізму політик творить популярносправедливі для демокартії дійства!

нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
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09.06.2024 22:49
+21
Рішення емоційне. Політик не має права дозволяти собі емоційні рішення.

ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
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09.06.2024 22:55
+20
А Зєлєнскій на тлі падіння рейтингу "Слуги наріда" еа такий крок не здатний. Я розумію, що не можна проводити вибори під час війни, але можна створити уряд народної довіри, викинувши геть найбільш одіозних слуг. Так, Зєлєнскій не Макрон і тому ніколи не стане справжнім лідером країни.
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09.06.2024 23:03
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Вільний від передвиборчого популізму політик творить популярносправедливі для демокартії дійства!

нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
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09.06.2024 22:49 Ответить
"нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака..."

Якщо й такі вважають що ворог просто помиляється і йому потрібно підказати та дати "втарой шанс", то що можно казати про інше тупе стадо...

працюють соціальні закони - людство, втративши мораль, йде до самознищення...
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09.06.2024 23:04 Ответить
а "втарой шанс" - читати тексти Порошенко як мінімум ... Йому як порятунок , а Україні як шанс менших втрат.Невже Україні за два з половиною роки вбитим шансом при ЄрмакоЗЄ що?краще?
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09.06.2024 23:15 Ответить
У Порошенко , як й у Тимошенко -- шансів нуль на повернення ... нажаль , бо кожний був крайщий за фофіка .
Але добра новина , що й фофіку не світить .

Шанс є тільки у Залужного й це теж : добра новина , але ж не факт , що поза військових справ він буде крайщих за "старі обличчя" ...
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10.06.2024 01:37 Ответить
зВІЗДЄЦ. Приплили,
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09.06.2024 22:49 Ответить
Eto bilo predskazujemo, jeslji Vi sljedjitje za €uropeiskoij poljitjikoij.
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09.06.2024 23:29 Ответить
Нігуя собі - Ле Пен стрибнула вище голови
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09.06.2024 22:50 Ответить
Мігранти дістали всю Європу . То ж і не дивно .
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09.06.2024 23:11 Ответить
Так ти тут всіх дістав, що з тобою робити?
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09.06.2024 23:52 Ответить
То сядь на пляшку . І тебе попустить .
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10.06.2024 00:04 Ответить
Бачу ти так часто робиш, напевно досвід маєш, але я обійдуся якось без твоїх методів
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10.06.2024 00:08 Ответить
Ні , ще нікому такого не пропонував , ти перший .
Я ж бачу що в тебе око свербить , то ж і дав тобі підказку . Та ти спробуй , не соромся ,, тут всі свої !
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10.06.2024 00:17 Ответить
Ти давай своїм методом сам користуйся. То тільки для таких тупих як ти підходить, авось знову покакаєш під себе і закинеш сюда, як завжди,свої висери,без прізвищ, без першоджерел Великпий знаток по дупах ти))
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10.06.2024 02:27 Ответить
Список на виборах Національного об'єднання очолював Жордан Барделла, - молодий популярний політик. Йому всього 28 років. Він зустрічається з племінницею Марін Ле Пен.
Барделла навіть чисто зовнішньо виграшно виглядає на тлі інших поїдених міллю політиків з конкуруючих партій.

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09.06.2024 23:29 Ответить
А коли цей Бордело останній раз був у Москві?
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09.06.2024 23:35 Ответить
Як що не був ще у Москві , то скоро буде

Шлях йому ли пен вкаже…

Що може знати юнак у 28 щоб бути лідером? Нічого.

Тримайся Макрон! Україна за тебе!
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10.06.2024 01:20 Ответить
З цікавого, - Жордан Барделла, крім французького, має також італійське, німецьке і алжиро-берберське коріння. Його прадід був алжирським бербером, а прабабуся, - німкенею (швидше за все) з Ельзасу.
Будучи студентом, Жордан завалив іспит з історії на питанні про алжирську війну.
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09.06.2024 23:45 Ответить
Підстрибнула на кремлівському гаманці.
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09.06.2024 23:34 Ответить
Мабуть заразився від найвеличнішого
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09.06.2024 22:54 Ответить
Рішення емоційне. Політик не має права дозволяти собі емоційні рішення.

ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
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09.06.2024 22:55 Ответить
згоден !

виборець принаймі має "остить" після виборів в Європарламент, бо наломають ЗЄльоних дрів, як мудрий український нарід у 2019 році на виборах в Раду.

.
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09.06.2024 23:08 Ответить
але Макрона починаю все більше поважати - нєтряпка 100% !!!
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09.06.2024 23:10 Ответить
от вам і французькі війська в Україні..
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09.06.2024 23:01 Ответить
Тепер точно будуть (франукзькі війська в Україні). Тільки з "тої сторони".
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09.06.2024 23:21 Ответить
з якої тої сторони? шо ти мелеш?
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09.06.2024 23:22 Ответить
Із сторони друзів Ле Пен. Що незрозуміло? Хто в неї в друганах підказувати не потрібно?
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09.06.2024 23:37 Ответить
та зрозуміло. уявити собі, що війська Франнції будуть воювати на стороні кацапів проти України може тільки справді притрушена людина.
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10.06.2024 10:04 Ответить
Предварительные итоги выборов в Европарламент - проходит больше ультраправых и консерваторов

▪️В Германии партия канцлера Шольца заняла третье место после пророссийской "Альтернативы для Германии". На первом месте оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.
▪️В Польше победителем стала Гражданская коалиция премьера Туска. На втором месте партия «Право и справедливость» Дуды.
▪️В Австрии вероятным победителем станет пророссийская Партия свободы.
▪️В Словакии на выборах первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьера Фицо на втором месте.
▪️В Греции первенство удержало движение "Новая Демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса.
▪️В Испании побеждает оппозиционная Народная партия.

Проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте, лидирует. В новом парламенте она может получить 180 из 720 мест.
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09.06.2024 23:03 Ответить
План пыни с этими чурбанами сработал, а вы, куколды толерантные, теперь думайте как из этого говна вылазить
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09.06.2024 23:03 Ответить
А Зєлєнскій на тлі падіння рейтингу "Слуги наріда" еа такий крок не здатний. Я розумію, що не можна проводити вибори під час війни, але можна створити уряд народної довіри, викинувши геть найбільш одіозних слуг. Так, Зєлєнскій не Макрон і тому ніколи не стане справжнім лідером країни.
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09.06.2024 23:03 Ответить
СН - -то слуги ОПОЗеЖОПИ КРЕМЛЯ ! Єрмак їхній верховний ! ГЕТЬ ЄРМАКУ НА ГІЛЛЯКУ?
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09.06.2024 23:11 Ответить

ЦЯ ПАТОРОЧ ПІДЕ НА ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА/КАБМІНУ

.....Украінскій фейсбук, которий пєрєполнєнний нєнавістью - ето прямой слєпок «Кобзаря»

- Всє еті украінскіє активісти воспєвают то, что прідумал совєсткій союз

- Всьо ето сборіще украінскіх актівістов - ето лєвий националістічєскій діскурс, поддєржаний русскоговорящім Порошенко, Томашом Фіалой - чєхом, которий тут у нас зарабативаєт, і нєбольшим набором людєй, которих профінансіровала канадская гуманітарістіка

- Кто же всє ети актівісти? Начньом с Портнікова. Ето чєловек, которий сформіровался как журналіст Москвє. Тєпєрь он ліцо радікального лєво-лібєрального националізма «Армія-мова-віра»

- Андруховіч проводіт послєдоватєльно 20 лєт позіцию, что Донбас нужно отдєліть от Украіни...
https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukraїni.html
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09.06.2024 23:08 Ответить
Начньом с Портнікова.

почав писати ще українським піонером у литовські газети

мацква - то епізод
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09.06.2024 23:12 Ответить
Він у 4 роки Загребельного читав таємно від батьків Думалось би що видєлується , але таке накоплення в пам " й така широка ерудиція !!!Доречі , він довго писав на видання Каспарова, котрий в першій місяць вторгнення закликав Захід грати з Москвою сміливо й рішуче , як чемпіони в покері... А сам Портніков закликав захід ще у 2020 зробити з вови читача текстів, а ВР з Кабміном зробити владою , розваливши неддокоаліцію слуг з ОПУЗАЖОПОЮ . Здавалось тоді, який Портніков мрійник... А справді мрійник- НАВІТЬ ВІЙНА НЕ ЗАСТАВИЛА ЗАХІД ВБИТИ ЄРМАКІВСЬКУ ТАТАРРОВЩИНУ З ПОРТНОВЩИНОЮ
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09.06.2024 23:24 Ответить
Абристович то є флюгер - дайте йому бабосів чи ше чогось він повернеться до вас лицем не дасте повернеться сракою .
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09.06.2024 23:14 Ответить
Арестович завжди був самозакоханим гівном, яке прилипло до українського черевика і воняє.

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10.06.2024 00:11 Ответить
Дві хвойди.
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10.06.2024 05:11 Ответить
Ну добре ж балакає, язик теліпається в потрібному напрямку. І за кордон вчасно здриснув, не став чекати ускладнень. Будуть президентські вибори - має всі шанси перемогти, Зеленським уже трохи наїлися після курсу 40+, відключень світла та стрімкого зростання комуналки/цін, треба новоє чєстноє прогрєсівноє ліцо, отут Абдристовичу і всі карти в руки, 73%й лохторат таких любить...
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10.06.2024 08:45 Ответить
Якщо у виборах братиме участь Притула, в Арестовича шансів нема від слова взагалі.
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10.06.2024 13:26 Ответить
из Франции сделали отстойник для мигрантов, которые сейчас правят балом. Плюс миллиарды долларов которые ***** и Саудовская Аравия которые выделяют на пропаганду. Вот вам и результат.
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09.06.2024 23:16 Ответить
так правые сделали отстойник для мигрантов из Франции? а рашисты и арабы выделяют деньги, что бы пришли правые, которые против массмиграции? я что-то запутался.
за палестину тоже правые в университетах гадят? т.е. правые против Израиля и за халифат? или наоборот? совсем запутался
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10.06.2024 01:48 Ответить
В чем вы запутались? Правые ето продажные оборотни которые за деньги ***** и арабов целенаправленно разрушают западный мир и цивилизацию. Левые же разрушают Запад своей тупостью и излишней либерасней
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10.06.2024 01:54 Ответить
Праві якраз хочуть вирішити проблеми з мігрантами в яких винні ліваки
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18.06.2024 13:59 Ответить
"Что би" нє путаццо, ваня, спочатку граматику вивчи. Потім - потіш свою "Мар'ю Іванавну" прокачаним правільнопісанієм. А вже тоді заходь на український сайт, звідки тебе, все рівно наженуть статевою ганчіркою.
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10.06.2024 05:09 Ответить
У Польщі все добре.
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09.06.2024 23:19 Ответить
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09.06.2024 23:21 Ответить
***** своё дело знает. Разваливает Европу из нутри.
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09.06.2024 23:30 Ответить
"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, Росія спровокувала війну на порозі Євросоюзу і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - сказала Ле Пен."
14 березня 2024.
<<<<<<<<<<
Чому така критика? Вона ж не проти України. А те, що втрималася від голосування за безпекову угоду, адже це багатьом тут як я зрозумів на руку. Адже ці угоди на їхню думку нічого не означають.
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09.06.2024 23:32 Ответить
цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу" і тому Макрон вирішив подарувати владу ЛеПенше, хоча вибори мали бути тільки у 2027 році!
Прощавай французька зброя і допомога... Ну дурень!
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09.06.2024 23:39 Ответить
Прогнозується що Україна не втратить підтримку .
Попри те що праві наберуть більше голосів ніж зазвичай , більшістю в Європарламенті вони не стануть .
По друге , політики говорять що праві у Франції , Нідерландах і Італії , не будуть ставити палки в колеса допомозі для України .
Як воно буде насправді - подивимось .
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09.06.2024 23:40 Ответить
Ким прогнозується? Тобою?
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09.06.2024 23:54 Ответить
Моноклі свої протри , валянок ,, якщо тобі не видно . Там же написано - політиками .
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10.06.2024 00:03 Ответить
Якими політиками? Політики мають прізвища, якщо ти того не знав. А так то на лавочці бабки тепер всі теж політики. Чи ти тут пишеш для оленів таких як сам?
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10.06.2024 00:12 Ответить
Великими . ! Тобі їхні прізвища нічого не скажуть , то ж воно тобі й не потрібне .
Візьми краще пальтрет маньки захарової , подрочи і лягай вже спати .
Пізно вже зараз , а тобі завтра зранку ще йти в магазин за надувною качечкою , для форсування Тиси .
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10.06.2024 00:22 Ответить
Прізвищ нема? Ну ясно,тупий балабол на смердячому дивані, вкотре і вкотре випорожнився під себе. Сниться Тиса, але сцикотно тобі?
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10.06.2024 02:22 Ответить
Друже. Щось доводити "подоляцькому плоскогубцеві" - марна справа. Мало того, що ніц не доведете, спалите дохолєри нервів і потратите безцінний час на, перепрошую, таку дурницю.
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10.06.2024 04:20 Ответить
А потрібно було Макрону всього лиш оголосити Лє Пен "іноагєнтом" і засадити за решітку рочків так на 15-25. Так жеж руськє хочуть, щоб вибори проходили?
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09.06.2024 23:59 Ответить
Цей крендель Люсьєн Арестович етнічний білорус. Він паплюжив і буде паплюжити Україну і весь час в пошуках грошей на пропітаніє. Шас прибився до кодляка патлатого історика і з кошачою мамкою, ведуть диспути - что,гдє,когда платіть ізволітє.
Любов х...... та Ліпен в минулому, вона і пішла з політики, бо взяла бабоси в кредит чи то в Бабакова чи в когось іншого. А в х..... підтвердили.
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10.06.2024 00:05 Ответить
Поляки кажуть, що Макрон помилився - натиснув на газ перед стіною. Він автоматично віддає парламент і премєр-міністра лєпенисі. А міг ще 2 роки спокійно діяти.
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10.06.2024 00:13 Ответить
Макрон не мав більшості в Національній асамблеї, тому будь-який закон ухвалювався зі скрипом. І тепер, коли стало зрозуміло, що більшість виборців явно проти президента, будь-який законопроект, який виходить від нього, навіть наступний бюджет, може бути вибухонебезпечним.

Тому Макрон вирішив внести "ясність". Якщо достатня кількість людей проголосує за ультраправих, то, за його словами, їм потрібно дати шанс керувати країною.
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10.06.2024 00:32 Ответить
Я пару лет назад, задолго до активной нашей войны думал что правые Европы уничтожат Путина. Против России надо ястребов, а современные левые беззубые вегетарианцы. Путин думает что правые его союзники, но правые в первую очередь союзники Европы и будут против Путина активнее выступать.
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10.06.2024 00:56 Ответить
Праві європейські партії зараз сильно відрізняються від правих європейських партій ще десять років назад.
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10.06.2024 01:08 Ответить
Десять лет назад не было правых. Европа плавно двигается вправо от социализма 90ых к центризму 10ых и вот теперь вправо.
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10.06.2024 01:11 Ответить
получается сейчас у власти центристы? самая большая катастрофа, если не считать нападение рашистов на Украине, в Европе произошла при власти центристов? я о массмиграции. А те кто против массмиграции - это правые? интересно. может не центристы, а ультралевые коммунисты? может не правые, а центристы?
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10.06.2024 11:00 Ответить
Да, сейчас при власти центристы.
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10.06.2024 13:54 Ответить
Ви погано розумієте потреби Європи . ***** він далеко й десь там , а ісламізація й нав"язування шаріату відбувається вже зараз . Люди не сліпі й вони усю хімеру толерантності , коли агресивну ексансію не коректно називати своїм іменем . Коли француза можно відібрати єдину дитину через те , що батьки на його накричали , а в ісламских родинах панує норми середньовічча й мали доньки не мають право сидіти , поряд з батьком й братами й повинні дочекатися , пока вони поісять . Коли дівчат силоміць видають заміж за калим старим пердунам .

Ліпеніха вона як й батько її -- проти перевертання Марселя в Дамаск .

Ультра-праві перстали бути расисткими , а стали борцями з ідеалогічною єкспансією ...
На приклад , у Франції тільки мусульманскій спільноті сходить з рук , якщо їх дівчина обирає когось іншої віри , то її починають перслідувати , її можуть викрасти у парня й силоміць тримати .

Так що ісламістам так просто ЄС нав"язати закони Шаріату й перетворити в новий халіфат не вдастся . В Нідерландах праві об"єдналися проти ісламізації на грунті агресивоного відношення правовірних до ЛГБТ .
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10.06.2024 02:43 Ответить
ТИ був у Марселі, хлопче? Він давно перетворився.
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10.06.2024 07:44 Ответить
"ультраправые" - это консерваторы, которые против массиммиграции из азии и африки в ЕС.
"левые", "програссивные" - это ультралевые коммунисты, которые за несколько десятилетий превратят Европу в халифат
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10.06.2024 01:42 Ответить
Ісламські фанатики абсолютно переконані, що Рим стане столицею нового Халіфату.
За деякими пророцтвами, це має статися в 2043 році.
Все може бути. Он, мером Лондона вже є мусульманин. А якщо мером Рима стане якийсь ісламіст, то він цілком може щось таке утнути.
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10.06.2024 04:44 Ответить
Из Латвии в Европарламент избран Рейнис Позднякс , создатель и руководитель "Твиттерконвоя" ; волонтерской организаций , которая занимается сбором и отправкой помощи в Украину , а конкретно автомобилей для ВСУ .
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10.06.2024 01:50 Ответить
Партія Ле Пен вже не перший раз перемагає на виборах до Європарламенту, але програє на виборах Президента Франції.
Було б гірше, якщо було б навпаки!
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10.06.2024 03:47 Ответить
Угу. Пан Макрон надзвичайно елеґантно дістав мадамі Лєпен, пардон, колючку з дупи.
З чим його можна привітати. Уже.
Ще раз із тим самим його можна буде привітати після виборів.
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10.06.2024 04:16 Ответить
Поменше в демократію потрібно гратись
Демократію потрібно захищати
Якщо всім відомо, що ультраправі отримують від росії бабло
То раніше потрібно було взяти і їх, і рашку за яйця.
Ніхто не заважає це робити, поки знаходяться при владі і можуть потужно ввалити по мордасах.
Розвели бардак і назвали його толерантністю і демократією
В Європарламенті ка цапи ногами кабінети вже відкривають...
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10.06.2024 06:13 Ответить
Наразі росія - менша з проблем в Європі. Головна - засилля мусульман. Які вже починають відкрито заявляти територіальні претензії і погрожувати знищенням всіх "невірних".
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10.06.2024 08:28 Ответить
Політали ...на "Міражах"...
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10.06.2024 07:08 Ответить
Непопулярні лідери тягнуть на дно. Провал партії Шольца не менш феєричний.
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10.06.2024 07:16 Ответить
Ішак ніколи не зважиться на дії, які притаманні демократичному суспільству та владі. З таким рівнем підтримки, яку має ішак, а це не більше 20%, та закінченням повноважень це безтолкове чмо мало б сформувати орган порятунку країни, а самому подати у відставку. Але ішак думає не про країну та її громадян, а про свою персональну дупу. Це обкурене чмо за ці пять років натворило стільки біди та принесло горя, що обовязково мусить понести заслужене покарання. Перспектива неминучого покарання, навіть всупереч бажанню, змушує ішака триматись руками і ногами за владу, і не більше. Теза про те, що у нас війна, виборів не буде, і ішак має дальше рахуватись президентом та продовжувати руйнувати державу та насаджувати автотаризм, бо ми ніби- то демократія, не витримує критики. Це безтолкове чмо доведе країну до повного краху і вибори, якщо вони і будуть, не в змозі повернути втрачене.
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10.06.2024 07:26 Ответить
07:35

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/10/7459992/ ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
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10.06.2024 07:44 Ответить
Наразі для України це херово.
Саме ДЛЯ УКРАЇНИ. І можна хоч як пояснювати про Фронт Насіональ. Для України це погано . Крапка.
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10.06.2024 07:45 Ответить
Подивимось на результат виборів...
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10.06.2024 08:00 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/06/10/7187768/ Партия Орбана показала на евровыборах самый плохой результат в истории
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10.06.2024 08:21 Ответить
Погана подія. Непотрібні вчинки, це виникнення нових проблем.
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10.06.2024 08:57 Ответить
Відкрив двері для більшості Марін Ле Пен в парламенті.
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10.06.2024 12:03 Ответить
 
 