Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент
В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.
Об этом пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Согласно результатам экзит-полов, во Франции побеждает ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", получив почти 32%. В свою очередь пропрезидентская партия "Возрождение" заняла второе место, с результатом около 16%.
"Я не могу делать вид, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил Макрон.
Президент Франции, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, сказал, что этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу". Он также добавил, что ультраправые набирают популярность повсеместно на Европейском континенте.
Французские СМИ сообщают, что первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.
Добавим, что в воскресенье, 9 июня, в 20 странах Европы состоялись выборы в Европейский парламент.
Пожалуйста, подождите...
нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
Якщо й такі вважають що ворог просто помиляється і йому потрібно підказати та дати "втарой шанс", то що можно казати про інше тупе стадо...
працюють соціальні закони - людство, втративши мораль, йде до самознищення...
Але добра новина , що й фофіку не світить .
Шанс є тільки у Залужного й це теж : добра новина , але ж не факт , що поза військових справ він буде крайщих за "старі обличчя" ...
Я ж бачу що в тебе око свербить , то ж і дав тобі підказку . Та ти спробуй , не соромся ,, тут всі свої !
Барделла навіть чисто зовнішньо виграшно виглядає на тлі інших поїдених міллю політиків з конкуруючих партій.
Шлях йому ли пен вкаже…
Що може знати юнак у 28 щоб бути лідером? Нічого.
Тримайся Макрон! Україна за тебе!
Будучи студентом, Жордан завалив іспит з історії на питанні про алжирську війну.
ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
виборець принаймі має "остить" після виборів в Європарламент, бо наломають ЗЄльоних дрів, як мудрий український нарід у 2019 році на виборах в Раду.
.
▪️В Германии партия канцлера Шольца заняла третье место после пророссийской "Альтернативы для Германии". На первом месте оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.
▪️В Польше победителем стала Гражданская коалиция премьера Туска. На втором месте партия «Право и справедливость» Дуды.
▪️В Австрии вероятным победителем станет пророссийская Партия свободы.
▪️В Словакии на выборах первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьера Фицо на втором месте.
▪️В Греции первенство удержало движение "Новая Демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса.
▪️В Испании побеждает оппозиционная Народная партия.
Проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте, лидирует. В новом парламенте она может получить 180 из 720 мест.
ЦЯ ПАТОРОЧ ПІДЕ НА ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА/КАБМІНУ
.....Украінскій фейсбук, которий пєрєполнєнний нєнавістью - ето прямой слєпок «Кобзаря»
- Всє еті украінскіє активісти воспєвают то, что прідумал совєсткій союз
- Всьо ето сборіще украінскіх актівістов - ето лєвий националістічєскій діскурс, поддєржаний русскоговорящім Порошенко, Томашом Фіалой - чєхом, которий тут у нас зарабативаєт, і нєбольшим набором людєй, которих профінансіровала канадская гуманітарістіка
- Кто же всє ети актівісти? Начньом с Портнікова. Ето чєловек, которий сформіровался как журналіст Москвє. Тєпєрь он ліцо радікального лєво-лібєрального националізма «Армія-мова-віра»
- Андруховіч проводіт послєдоватєльно 20 лєт позіцию, что Донбас нужно отдєліть от Украіни...
https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/czya-patoroch-pide-na-vibori-prezidenta-uryadu-ukraїni.html
почав писати ще українським піонером у литовські газети
мацква - то епізод
за палестину тоже правые в университетах гадят? т.е. правые против Израиля и за халифат? или наоборот? совсем запутался
14 березня 2024.
<<<<<<<<<<
Чому така критика? Вона ж не проти України. А те, що втрималася від голосування за безпекову угоду, адже це багатьом тут як я зрозумів на руку. Адже ці угоди на їхню думку нічого не означають.
Прощавай французька зброя і допомога... Ну дурень!
Попри те що праві наберуть більше голосів ніж зазвичай , більшістю в Європарламенті вони не стануть .
По друге , політики говорять що праві у Франції , Нідерландах і Італії , не будуть ставити палки в колеса допомозі для України .
Як воно буде насправді - подивимось .
Візьми краще пальтрет маньки захарової , подрочи і лягай вже спати .
Пізно вже зараз , а тобі завтра зранку ще йти в магазин за надувною качечкою , для форсування Тиси .
Любов х...... та Ліпен в минулому, вона і пішла з політики, бо взяла бабоси в кредит чи то в Бабакова чи в когось іншого. А в х..... підтвердили.
Тому Макрон вирішив внести "ясність". Якщо достатня кількість людей проголосує за ультраправих, то, за його словами, їм потрібно дати шанс керувати країною.
Ліпеніха вона як й батько її -- проти перевертання Марселя в Дамаск .
Ультра-праві перстали бути расисткими , а стали борцями з ідеалогічною єкспансією ...
На приклад , у Франції тільки мусульманскій спільноті сходить з рук , якщо їх дівчина обирає когось іншої віри , то її починають перслідувати , її можуть викрасти у парня й силоміць тримати .
Так що ісламістам так просто ЄС нав"язати закони Шаріату й перетворити в новий халіфат не вдастся . В Нідерландах праві об"єдналися проти ісламізації на грунті агресивоного відношення правовірних до ЛГБТ .
"левые", "програссивные" - это ультралевые коммунисты, которые за несколько десятилетий превратят Европу в халифат
За деякими пророцтвами, це має статися в 2043 році.
Все може бути. Он, мером Лондона вже є мусульманин. А якщо мером Рима стане якийсь ісламіст, то він цілком може щось таке утнути.
Було б гірше, якщо було б навпаки!
З чим його можна привітати. Уже.
Ще раз із тим самим його можна буде привітати після виборів.
Демократію потрібно захищати
Якщо всім відомо, що ультраправі отримують від росії бабло
То раніше потрібно було взяти і їх, і рашку за яйця.
Ніхто не заважає це робити, поки знаходяться при владі і можуть потужно ввалити по мордасах.
Розвели бардак і назвали його толерантністю і демократією
В Європарламенті ка цапи ногами кабінети вже відкривають...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/10/7459992/ ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
Саме ДЛЯ УКРАЇНИ. І можна хоч як пояснювати про Фронт Насіональ. Для України це погано . Крапка.