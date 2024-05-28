Легитимная власть в Украине - Верховная Рада и ее председатель, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин считает, что сейчас легитимной властью в Украине является Верховная Рада и ее председатель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Строго говоря, только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и председатель Рады. Ну а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, то надо было бы отменить тогда закон о военном положении - вот и все. И провести выборы. Но не захотели это делать в силу ряда обстоятельств", - сказал Путин журналистам.
Путин отметил, что украинское законодательство говорит о том, что "в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не означает, что полномочия пролонгируются". "Об этом в Конституции ничего нет, но это - предварительный анализ", - добавил он.
Ранее Путин заявлял, что по его мнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась и это влияет на формат переговоров в будущем.
Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.
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Тільки створення уряду довіри, уряду військового часу.
І, без їрмака.
- напевно нейромережі лютують.
Якби те ***** ще вголос прочитало всю Конституцію України та все виконало б, що
- Україна є суверенна держава і
- Донецьк і Луганськ це Україна і
- Крим і Севастополь це Україна і все решта.
Двійник путіна, який давно здох, коли про це заявила його дружина.
Чи взагалі випустити Канстітуцію Голобородьки. Ну ж з .бломарофоно все пучком, з Гарбуновичем трішки не вийшло, але ж з іншими зеленими ніштяк: міністри, сбу, поліцаї, прокуратура, дбр, Верховна зРада ще лохи західного світу дають бабло, а потім єслі чьо можна і до них шкурнути з таким статком, накрайняк Лєгітімнага-1 провідати....