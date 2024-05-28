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Легитимная власть в Украине - Верховная Рада и ее председатель, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин считает, что сейчас легитимной властью в Украине является Верховная Рада и ее председатель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Строго говоря, только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и председатель Рады. Ну а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, то надо было бы отменить тогда закон о военном положении - вот и все. И провести выборы. Но не захотели это делать в силу ряда обстоятельств", - сказал Путин журналистам.

Путин отметил, что украинское законодательство говорит о том, что "в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не означает, что полномочия пролонгируются". "Об этом в Конституции ничего нет, но это - предварительный анализ", - добавил он.

Ранее Путин заявлял, что по его мнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась и это влияет на формат переговоров в будущем.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.
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Топ комментарии
+37
Нелегітимного ***** цікавлять проблеми легітимності влади в інших країнах?
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28.05.2024 18:46
+25
***** в експерти записалося. Гумний підор!!!
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28.05.2024 18:46
+22
Путін як диктатор, думає, якщо Зелю зняти, Україна посипиться.

Але Україна не Росія, президент це змінна посада.

Видно, наскільки у росіян погане розуміння України.
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28.05.2024 18:57
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вонО іпануте? ТАК, ТАК, ТАК вонО іпануте.
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28.05.2024 19:59 Ответить
"обнульониш-ху#ло" про легітимність кукарікає.
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28.05.2024 20:08 Ответить
путен хочет,чтбы зеленский пустил стефанчука на салкисон
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28.05.2024 20:12 Ответить
Я хоч і з презирством ставлюся до Зеленського, але не Путіна справа щодо легитимності Зеленського. На жаль Зеленський повинен бути президентом до закінчення війни або створення в Україні уряду довіри.
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28.05.2024 20:14 Ответить
Без "але".
Тільки створення уряду довіри, уряду військового часу.

І, без їрмака.
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29.05.2024 03:25 Ответить
Кох наверное нашептал. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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28.05.2024 20:17 Ответить
Йди в сраку, ми самі вирішуємо хто у нас легітимний і як його псячити.
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28.05.2024 20:25 Ответить
птн - ПНХ! ЛЄГЄТІМНА?
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28.05.2024 20:29 Ответить
самый главный ***** на недорасие-путин!он же *****кабаев,кровавый ********,и сын погибшей обезьяны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2024 20:44 Ответить
карлік хай меле про свою 24-річну легітимнисть і читає свою дурацьку конституцію. А тут якось ми і самі розберемось. Вибори під час війни - це нонсенс і злочин.
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28.05.2024 20:44 Ответить
І це варнякає той, який не вважає Україну державою!
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28.05.2024 20:48 Ответить
Можу порадити усім легітимним і вияснити хто з них легітимніший - лукашенко, януковощ, срутін і прострочений.
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28.05.2024 20:53 Ответить
у ****@ якесь 'просвітлєніє' , бо януковоща не назвав 'лєгітімним' ? для чого тоді його в Білорусь присунув?
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28.05.2024 21:06 Ответить
ой ********, чтоб вы поняли-Немцов
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28.05.2024 21:48 Ответить
У нас еще один "легитимный есть"
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28.05.2024 22:31 Ответить
пересидент сегодня в ударе!
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28.05.2024 22:32 Ответить
По перше путлер він сам нелегетивний президент і з цього треба починати,так що стали свою пельку.
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28.05.2024 22:47 Ответить
Які вчителі такий і учень. А в принципі такий же ,правовий дебілізм проповідують всі юристи нової хвилі, так звані дохтура наук
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28.05.2024 22:48 Ответить
Як змінюються думки у коментаторів. Як тільки пуйло повторив те, що вони перед цим тут постійно писали про "нелегітимність" Зеленського, так зразу у них риторика змінилася на протилежну. Якесь диво прямо таки.
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28.05.2024 23:06 Ответить
Бо пуйлу дуже вигідний нетяма і невиглас на посту президента. Зеля його влаштовує на всі 146%..
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28.05.2024 23:28 Ответить
НевИглас, кажеш. Українську треба ретельніше вчити.
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29.05.2024 11:18 Ответить
Тю, я в твою підтримку написав комент. А ти критикуєш. Бо пуйло хитрий і прорахував, що ми будемо робити навпаки, назло йому. І почнемо казати відтепер, що Зе найлегитимніший. А це пуйлу і треба. Але нажаль, до Зеленського і Єрмака набагато серьйозніше питання, чи невіглас він, чи невиглас.
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29.05.2024 12:20 Ответить
Знову елементарна помилка - "найлегИтимніший". Вибач, але це викликає підозру.
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29.05.2024 12:24 Ответить
Чуваче, не бубни як стара вчителька. По мовах в мене п'ятірок ніколи не було. Бо це найвища оцінка, не кожному дається. Але я закінчив спецклас з математики, і технічний вуз. В мене з логіки і математики, навіть з соціологіі, політологіі і філософії були п'ятірки. Я тобі про загальну логіку подій, а ти мені толдичиш про несуттєве..
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29.05.2024 12:39 Ответить
Вибач, це елементарна грамотність. Коли багато читаєш, то автоматично запам'ятовуєш, як пишеться те чи інше слово. І нічого не треба тАлдичити.
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29.05.2024 21:30 Ответить
Ясно, ти вирішив перейти на особистості? Тоді отримай відсіч. А чим твоя думка краще за мою? ) А я наприклад вважаю, що люди, які не вміють в математику, або не вміють грати шахи. Не заслуговують, щоб до їх прислухалися. За кого ти голосував у 2019 на вибори президента і в Раду? Навибирають клоунів, а потім вигрібаємо.
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30.05.2024 11:46 Ответить
Шо таке, що ***** перший раз не ********
- напевно нейромережі лютують.

Якби те ***** ще вголос прочитало всю Конституцію України та все виконало б, що
- Україна є суверенна держава і
- Донецьк і Луганськ це Україна і
- Крим і Севастополь це Україна і все решта.
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29.05.2024 05:31 Ответить
С тобой, плешивым выродком, все равно никто разговаривать не будет.
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28.05.2024 23:45 Ответить
Хто б нам розказував про легітимність.
Двійник путіна, який давно здох, коли про це заявила його дружина.
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29.05.2024 05:04 Ответить
Створюється знову інформаційний шум, щось підПуйловчики знову відверто мутять, мабуть намагаються офіційно повернути кріпацтво.
Чи взагалі випустити Канстітуцію Голобородьки. Ну ж з .бломарофоно все пучком, з Гарбуновичем трішки не вийшло, але ж з іншими зеленими ніштяк: міністри, сбу, поліцаї, прокуратура, дбр, Верховна зРада ще лохи західного світу дають бабло, а потім єслі чьо можна і до них шкурнути з таким статком, накрайняк Лєгітімнага-1 провідати....
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29.05.2024 09:39 Ответить
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