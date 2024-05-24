Легитимность президента Зеленского закончилась, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин считает, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Путина, Москва "осознает то, что легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась", и это влияет на формат переговоров в будущем.

"Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и начаты они должны быть на здравом смысле - если до этого дойдет нам, конечно, нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что "тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимной властью".

"На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего думаю, что с позиции парламента, Конституционного Суда, каких-то других органов власти", - добавил российский диктатор. "Насколько мне известно, надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут - это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопрос к украинской политической и правовой системе", - сказал он.

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Путин также в очередной раз заявил, что возобновление мирных переговоров с Украиной возможно с учетом нынешних реалий "на земле".

"Опять возобновились разговоры о том, что надо было бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились "на земле". Мы к этому готовы", - сказал Путин.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины, полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.

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