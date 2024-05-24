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Легитимность президента Зеленского закончилась, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин считает, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Путина, Москва "осознает то, что легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась", и это влияет на формат переговоров в будущем.

"Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и начаты они должны быть на здравом смысле - если до этого дойдет нам, конечно, нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что "тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимной властью".

"На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего думаю, что с позиции парламента, Конституционного Суда, каких-то других органов власти", - добавил российский диктатор. "Насколько мне известно, надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут - это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопрос к украинской политической и правовой системе", - сказал он.

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Путин также в очередной раз заявил, что возобновление мирных переговоров с Украиной возможно с учетом нынешних реалий "на земле".

"Опять возобновились разговоры о том, что надо было бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились "на земле". Мы к этому готовы", - сказал Путин.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины, полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Президент (4424) путин владимир (31236) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+49
А що зебот відповість за Червиньского?
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24.05.2024 19:31
+43
Уйобок, просто здохни в муках
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24.05.2024 19:26
+36
Вона нікому не відповідає. Хйло підігрує зеленим хунвейбінам, щоб зацитькати голоси в Україні про не/легітимність. Він чудово знає для чого це каже, йому пофіг на легітимність. Зате доморощені диктатори гавкатимуть: "Бачиш, хйло так каже як частина українців!" Яке його собаче діло? Питання про легітимність звучало до його звіздєжа і з ним не пов'язане.
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24.05.2024 19:36
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От хто б киздів...
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24.05.2024 21:26 Ответить
пиня з лабутенів поїхав ?

ну, НЕ легітимний, але не пині про це вякати
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24.05.2024 21:32 Ответить
Своїм "лєгітімним" статусом зелєнскій знову послаблює позицію України.Сама тупа і слабка ланка в захисті нашої держави.
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24.05.2024 21:33 Ответить
та в того ******** все через сраку! Але ви правильно підмітили, що таке позорища потрібно було знайти, і ''мудрі'' українці ЗМОГЛИ! Тепер що не день то погружаємось на дно
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25.05.2024 02:13 Ответить
Хто ж його "знайшов"?
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25.05.2024 04:00 Ответить
Це воно так допомагає агенту, бо раз сказало пуйло, то українці зараз кинуться захищати зєлю і кричати, що він легітимний, а пуйлу саме це і треба.
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24.05.2024 21:39 Ответить
Раз начал мериться легитимностями - значит реально завидует. Чует, что у него меньше и падает
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24.05.2024 21:41 Ответить
ну раз не легітимний, то й зі стамбульськими домовленостями можеш сходити до туалету, і переговори вести тобі ні з ким, їблан!
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24.05.2024 21:45 Ответить
а це тут до чого? Ви терміни здається поплутали
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25.05.2024 02:12 Ответить
******* давно вже пора на концерт до Кобзона. Там он і Навальний уже слухає.
У Кобзона зачьотний мікрофон. ))) Автор шедевра - Сємьон Скрєпєцкій.

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24.05.2024 21:46 Ответить
..опаньки,крысеныш бункерный запищал...самозванец с болот мацковии..
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24.05.2024 21:51 Ответить
Зараз вони підпишуть там капітуляцію України, a таракан буде зза свідка. Або що Україна входить
в склад орди. Фашисти скажуть, що законно,а захід проковтне. А ЗЕ! тим часом бавиться самітом
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24.05.2024 22:00 Ответить
йому в кайф бігати з тим самітом, тому хрипатому недомірку взагалі побарабану на все окрім сцени і аплодисментів...
А от щодо всіляких там інтриг тут ви праві, щоправда ваш варіант дещо із області фантастики)
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25.05.2024 02:11 Ответить
так пусть с витьком и договаривается в беловежской пуще, как легитимный с легитимным
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24.05.2024 22:00 Ответить
легітимність зе закінчилась,а твоя так ще не починалась,що будемо писапти в історії -2 не легітимних вови по 170см.,ведуть саму кроваву війну століття.
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24.05.2024 22:14 Ответить
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается...
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24.05.2024 22:20 Ответить
иди ***** *************** *******.....................................
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24.05.2024 22:26 Ответить
А у путіна легітимність і не починалась.
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24.05.2024 22:32 Ответить
Путин хорошо понимает как к его словам относятся в Украине, если бы он хотел подгадить Зеленскому то признал бы его легитимным.. Я не сторонник радикальных теорий про "операция прикрытие" но тут похоже намеренно подыграл Зе в этой истории с просрочкой, видимо что-то связанно с предстоящим урегулирыванием..
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25.05.2024 18:58 Ответить
щоб щось підписати, а потім не виконувати, бо Херпіду нелегітимний, як варіант. або нічого не підписувати, бо типа ми ж хочемо, а той нелегітимний і типа Україна сама продовжує війну ми ж не хочемо, а вимушені. ну купа таких дебілььних відмазок. між іншим, а ваш тарган теж нелегітимний, але якесь х...ло навіт їздило до ного.
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27.05.2024 07:22 Ответить
Це потвора даремно таке язиком теліпнув. Ой даремноооо. Українці страх не терплять , як їм хтось свою волю нав"язує. Московитські психологи-пропагандисти черговий раз нарадили дурницю, нащастя.
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24.05.2024 22:36 Ответить
Українці не терплять як їм хтось свою волю нав'язує)))) але вже 5 років терплять все починаючи від ракет закатаних в асвальт, закінчуючи корупцією на крові нашого народу......
В мене питання, ви взагалі шибанутий?
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25.05.2024 02:09 Ответить
Согласно переписанной сто раз конституции оркостана никто не может быть президоном более двух сроков подряд.. эту норму он забыл переписать. Так что он сам нелегитимный. Просто потому что
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24.05.2024 22:48 Ответить
https://t.me/gonimems/6710
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24.05.2024 22:58 Ответить
"Он *******, чтоб вы поняли!" - Борис Немцов.
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24.05.2024 23:11 Ответить
От скажи вова, як нелегітимний нелегітимному....
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24.05.2024 23:26 Ответить
Ой, та хто б казав!
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24.05.2024 23:30 Ответить
Прикольно. Обнульонний наїхав на простроченого.
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24.05.2024 23:36 Ответить
Така замаскована гра кремля на підтримку 🤡... знає шо українці самі себе зробили з вибором ,натякає на протидію ...вже нелегетимний , але ж вам хто завгодно , аби не Порох ...
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24.05.2024 23:49 Ответить
Обнульонний кукарєкає за легитімність. Нуну
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25.05.2024 00:00 Ответить
Пи#дить шо попало. Як завжди.
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25.05.2024 00:01 Ответить
***** видніше - це його зусилями через Медведчку і Коломойського квнського клоуна зробили президентом України але тут він грає на боці Зеленського, раз сам прутін каже що Зе нелегитимний це автоматично каже що насправді легетимний і всі хто каже що Зе нелегитимний це агенти путіна і кремля.
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25.05.2024 00:09 Ответить
хіба в вузьколобій фантазії зелеботів!!! Для вас конституцію трактують всі хто хоче, починаючи від малюськи закінчуючи повією на трасі, і ви ведетесь як довбіки....
Тільки в мене питання, вам царювання недомірка нашого ще в горлі не стоїть? Ато скоро ми перетворимось на руїну, рахуйте що зараз ми в своєрідному ''1917'', а до ''1932'' ми рухаємось крейсерським темпом!
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25.05.2024 02:06 Ответить
Ще одне Зе ублюдочне тільки зарегилось і вже права качає.
Сходи по адресі крейсеру москва
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25.05.2024 23:01 Ответить
Путлер, йди на хрін!
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25.05.2024 00:28 Ответить
і поетому в білорусь притянули *лігітімного* Хфьодоровіча, вот умора, Астанавітесь
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25.05.2024 00:34 Ответить
путлер ти вже здох козлойоб ватний!
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25.05.2024 01:08 Ответить
А этого 3.14дораса легитимность только началась
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25.05.2024 03:13 Ответить
Я не розумію , а що , ***** для вас відкрив Амеріку . Ну так , і є Зеленскій після 20 го , не легетівний , .Та з цім треба щось робити
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25.05.2024 06:13 Ответить
ну почнем з того, що зеленський (як і порошенко) з самого початку був обраний за рахунок прямого порушення конституції, яка забороняє вибори під час війни, яка йде з лютого 2014-ого року....

хоча обнуленого карлика можна зрозуміти: зеленський на 50% виконав свій початковий план "сАйтісь пАсєрєдінє" і 25% України окуповано (хоча москалі заплатили просто космічну ціну за це), і тепер москалям (на додачу до продовження війни на знищення України) треба шукати в тому числі і нових політичних продажних шлюх, які будуть їм допомагати розвалювати Україну зсередини!
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25.05.2024 07:20 Ответить
Де забороняє?
Конституція лише не може бути змінена під час війни. Про вибори президента там нічого такого немає
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25.05.2024 16:42 Ответить
Обоє рябоє
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25.05.2024 07:32 Ответить
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25.05.2024 07:36 Ответить
...сказало ЧМО і захопило владу знову.
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25.05.2024 13:19 Ответить
Подарок для Зеленского. Легитимный на пресс-конференции выглядит очень довольным, отвечая что он думает по этому поводу.
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25.05.2024 13:33 Ответить
Через два роки, перед всіма, х....витягнув парафовані четвіркою запроданців умови похорон України і всім тиче під носа. І паскуда з сухумського пітомніка всім розказує, то брити винуваті що Україну до цього часу не похоронили. Це перед глобальним самітом. Там точно виступить одна з шавок х......і буде вякати це ж саме.
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25.05.2024 13:44 Ответить
хрен с ним, пусть исполняет обязанности.
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25.05.2024 15:03 Ответить
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