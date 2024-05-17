РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9893 посетителя онлайн
Новости Война
3 278 40

Путин не изменил свой план по уничтожению Украины как независимого государства, - Умеров

міністр оборони України Умєров

План президента РФ Владимира Путина уничтожить Украину не изменился.

Об этом в эфире CNN заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Его цель никогда не менялась. Он хочет, чтобы Украина исчезла как независимая суверенная страна, чтобы украинцы как этнос исчезли, и чтобы мы не были частью НАТО. Следовательно, свои планы он не меняет. Он хочет расширить фронт, чтобы растянуть наши силы и распылить их. Он пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину. Вот что он делает", - сказал министр.

По словам Умерова, Украина способна защитить себя: "У нас есть четкий план. Наша стратегическая цель - выйти на границы 1991 года. И мы пытаемся защитить наших людей. Мы держим позиции".

Читайте также: У России сегодня нет планов относительно захвата Харькова, - Путин

Отвечая на вопрос о гораздо более широкой мобилизации в Украине, чем это было раньше, и о снижении призывного возраста, министр обороны отметил, что украинская власть работает над тем, чтобы привлечь большее количество людей на фронт.

"Мы также открываем рекрутинговые центры, проводим тренинги. Это война, в которой мы должны победить. Именно поэтому нам нужно больше людей. Мы изменили правила мобилизации, мы обеспечиваем как можно лучшую подготовку. И сейчас есть потребность в закрытии пробелов. Именно поэтому мы и проводим мобилизацию", - пояснил Умеров.

Читайте также: Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Автор: 

путин владимир (31216) мобилизация (2736) Умеров Рустем (507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
ДЯКУЮ що повідомив. Більшого від міноборони я не чекав
показать весь комментарий
17.05.2024 23:56
+8
по схемах і крадіжках
показать весь комментарий
17.05.2024 23:50
+8
Ми змінили правила мобілізації, ми забезпечуємо якомога кращу підготовку.

У мене декілька друзів, які прямо зараз на полігоні, йому б в морду плюнули за таку брехню.
показать весь комментарий
17.05.2024 23:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рустем эксперт!
показать весь комментарий
17.05.2024 23:49 Ответить
по схемах і крадіжках
показать весь комментарий
17.05.2024 23:50 Ответить
УМЕРОВ БУВШИ ЙГОЛОВА ФОНДУ ДЕРЖМАЙНА

У НИХ Є ХТОСЬ НЕ ЗСАШКВАРЕНИЙ?

З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ «Центренерго» фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових

А чому я не здивований? Гівно не висуне гівно, якщо не переконається, що воно гівно(((

Допускаю, що хтось (Кремль?) свідомо зливає компромат на наших високопосадовців… Але це компромат, а не фейк( Суд підтвердив законність провадження…

Питання: у них є хтось незашкварений?

Зеля не зрозумів, що жоден зашквар приховати не вдасться?

Ми маємо бути чистими, як з хімчистки і біліші ніж білило, бо обіллють брудом… ну, точніше - бо все стане відомо

Я говорив учора на Прямому: у США є страх повторення Афганістану, де мільярди розікрали і обісрали штати на увесь світ(

https://www.facebook.com/bryhynets?__cft__[0]=AZWSniNNEoP8XByhmetgLs57oo8d3vhOoOw1LdCOxBNNMN-veBDgWjHKLtTJNDTYalOHPoFKQp2Jy7bdfGNAu-*************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Олександр Бригинець



Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:43 Ответить
"Чий будеш?"

колонка про те, як пахан Донбасу Ахмєтов вів свого вірного раба Умерова в політику й ПРивів в обійми Єрмака

https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2023-09-05/chey-budesh-na-kogo-na-samom-dele-orientiruetsya-buduschiy-ministr-oboronyi-umerov/53893 https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2023-09-05/chey-budesh-na-kogo-na-samom-dele-orientiruetsya-buduschiy-ministr-oboronyi-umerov/53893
показать весь комментарий
18.05.2024 01:58 Ответить
Портніков чесно владу ЗЕ ( 2 дн тому)

https://www.youtube.com/shorts/g61HYBs76y8 https://www.youtube.com/shorts/g61HYBs76y8

показать весь комментарий
18.05.2024 02:00 Ответить
Невиліковно хворе, воно теж колись кудись заглядало...
показать весь комментарий
17.05.2024 23:51 Ответить
А що не так він сказав? Ви з чимось не згодні?
Ну крім того, що він видав цілком очевидні речі...
показать весь комментарий
17.05.2024 23:57 Ответить
в нього язик говорить одне а руки роблять друге- зовсім протилежне
показать весь комментарий
17.05.2024 23:58 Ответить
Умеров на зустрічах у США публічно критикував головкома Залужного

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/politics

Міністр оборони Умєров на зустрічах у Вашингтоні публічно критикував головкома Залужного
показать весь комментарий
18.05.2024 01:48 Ответить
І що? Залужний - це якась ікона, яку не можна критикувати? Він ніколи не робив помилок? Інша справа, якого біса це робити публічно...
показать весь комментарий
18.05.2024 03:52 Ответить
та щй й агенту Кремля Єрмаку?
показать весь комментарий
18.05.2024 05:13 Ответить
ДЯКУЮ що повідомив. Більшого від міноборони я не чекав
показать весь комментарий
17.05.2024 23:56 Ответить
Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій

Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п'ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

Президент асоціації органів місцевого самоуправління ХТООООО? ЄРМАК
показать весь комментарий
18.05.2024 01:50 Ответить
Ми змінили правила мобілізації, ми забезпечуємо якомога кращу підготовку.

У мене декілька друзів, які прямо зараз на полігоні, йому б в морду плюнули за таку брехню.
показать весь комментарий
17.05.2024 23:57 Ответить
План президента РФ Володимира Путіна знищити Україну не змінився

Зупп дайош?
***** на постійному зв'язку?
показать весь комментарий
18.05.2024 00:03 Ответить
Борислав Береза:
"Торгашей, менял и решал избрали вы. Те, кто отдал за них свои голоса, кто продал свой голос, а теперь ноет, что жить тяжело"
Антикор.28 травня 2018 р.
показать весь комментарий
18.05.2024 00:05 Ответить
тяжело, зато не долго!
показать весь комментарий
18.05.2024 00:08 Ответить
Эм... зеленского избрали в 2019
показать весь комментарий
18.05.2024 00:33 Ответить
В 2018 році Борислав Береза, тобто Борух Бляхєр, був депутатом ВР, тобто торгашем, мінялою та решалою...
показать весь комментарий
18.05.2024 09:04 Ответить
Це не його (X) план. Вiн просто приєднався до зелених.
показать весь комментарий
18.05.2024 00:07 Ответить
А він 😱 шо ? А воно🤡 шо ? Та ти шо
показать весь комментарий
18.05.2024 00:56 Ответить
Та Ти шо?Оце так новина.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:29 Ответить
Озвучувати очевидні для всіх речі з розумним обличчям - для цього потрібен неабиякий рівень IQ
показать весь комментарий
18.05.2024 05:48 Ответить
"... не змінився" в Зелнського теж не змінився . спочатку знищити патріотів добровольців Роман Червінський для показу потім будова нового єрусалиму . українці гинуть на фронті а євреї танцюють в Умані.
показать весь комментарий
18.05.2024 05:56 Ответить
Черговий висер влади. А то ми не бачимо, що хоче ху#ло.
показать весь комментарий
18.05.2024 06:17 Ответить
путин едет по стране ,росия попрежнему в гавне
показать весь комментарий
18.05.2024 06:39 Ответить
https://korrespondent.net/world/worldabus/4687780-berbok-pryzvala-zapad-predostavyt-ukrayne-rakety-dalneho-radyusa-deistvyia Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия
https://korrespondent.net/world/worldabus/4687780-berbok-pryzvala-zapad-predostavyt-ukrayne-rakety-dalneho-radyusa-deistvyia
показать весь комментарий
18.05.2024 06:44 Ответить
Зелені роблять те -саме...
показать весь комментарий
18.05.2024 06:49 Ответить
Я тоже за уничтожение росии
показать весь комментарий
18.05.2024 07:32 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456372/ Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", которые запустил враг
показать весь комментарий
18.05.2024 07:33 Ответить
лазерами - тюв тюв тюв !
показать весь комментарий
18.05.2024 07:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456373/ Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
показать весь комментарий
18.05.2024 08:08 Ответить
От дурні, кацапи все розвідають і точно через місяць - два десант висадять. Ну, щоб парад провести у Рейк'явіку.
показать весь комментарий
18.05.2024 09:20 Ответить
вода -мокра ...ніч-темна... при владі - крадій....розумний - давно сібався...
показать весь комментарий
18.05.2024 09:19 Ответить
Щодо планів *****, то весь світ вже знає. А ось чого Умеров про план дЄрмака (свого боса) не розповідає. Коли, як здати Україну, і кого призначать кацапи міністром оборони України ?
показать весь комментарий
18.05.2024 09:22 Ответить
Вони, ці зєлєнскіє один одному суперечать. Ну, щоб заплутати ... сліди. Цей ось бовкнув "...пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину. " А бонЄвтік вчора казав, що вперше за час війни у нас немає проблем з оцим всім. ВОНИ нарешті почнуть домовлятись про що брехати в один голос ? !
показать весь комментарий
18.05.2024 09:27 Ответить
Вилізло...пукнуло..і що далі...??!!
показать весь комментарий
18.05.2024 10:15 Ответить
Але чомусь в Стамбулі 26 місяців тому чинний міністр Умеров такого не говорив...
показать весь комментарий
18.05.2024 17:42 Ответить
 
 