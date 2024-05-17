Путин не изменил свой план по уничтожению Украины как независимого государства, - Умеров

План президента РФ Владимира Путина уничтожить Украину не изменился.

Об этом в эфире CNN заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Его цель никогда не менялась. Он хочет, чтобы Украина исчезла как независимая суверенная страна, чтобы украинцы как этнос исчезли, и чтобы мы не были частью НАТО. Следовательно, свои планы он не меняет. Он хочет расширить фронт, чтобы растянуть наши силы и распылить их. Он пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину. Вот что он делает", - сказал министр.

По словам Умерова, Украина способна защитить себя: "У нас есть четкий план. Наша стратегическая цель - выйти на границы 1991 года. И мы пытаемся защитить наших людей. Мы держим позиции".

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Отвечая на вопрос о гораздо более широкой мобилизации в Украине, чем это было раньше, и о снижении призывного возраста, министр обороны отметил, что украинская власть работает над тем, чтобы привлечь большее количество людей на фронт.

"Мы также открываем рекрутинговые центры, проводим тренинги. Это война, в которой мы должны победить. Именно поэтому нам нужно больше людей. Мы изменили правила мобилизации, мы обеспечиваем как можно лучшую подготовку. И сейчас есть потребность в закрытии пробелов. Именно поэтому мы и проводим мобилизацию", - пояснил Умеров.

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