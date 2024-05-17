Путін не змінив свого плану щодо знищення України як незалежної держави, - Умєров

План президента РФ Володимира Путіна знищити Україну не змінився.

Про це в ефірі CNN заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Його мета ніколи не змінювалася. Він хоче, щоб Україна зникла як незалежна суверенна країна, щоб українці як етнос зникли, і щоб ми не були частиною НАТО. Отже, свої плани він не змінює. Він хоче розширити фронт, аби розтягнути наші сили і розпорошити їх. Він користується тим, що є затримка у постачанні зброї в Україну. Ось що він робить", - сказав міністр.

За словами Умєрова, Україна здатна захистити себе: "У нас є чіткий план. Наша стратегічна мета - вийти на кордони 1991 року. І ми намагаємося захистити наших людей. Ми тримаємо позиції".

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Відповідаючи на питання про набагато ширшу мобілізацію в Україні, ніж це було раніше, і про зниження в призовного віку, міністр оборони зазначив, що українська влада працює над тим, щоб залучити більшу кількість людей на фронт.

"Ми також відкриваємо рекрутингові центри, проводимо тренінги. Це війна, у якій ми повинні перемогти. Саме тому нам потрібно більше людей. Ми змінили правила мобілізації, ми забезпечуємо якомога кращу підготовку. І зараз є потреба у закритті прогалин. Саме тому ми і проводимо мобілізацію", - пояснив Умєров.

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