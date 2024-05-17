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Путін не змінив свого плану щодо знищення України як незалежної держави, - Умєров

міністр оборони України Умєров

План президента РФ Володимира Путіна знищити Україну не змінився.

Про це в ефірі CNN заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Його мета ніколи не змінювалася. Він хоче, щоб Україна зникла як незалежна суверенна країна, щоб українці як етнос зникли, і щоб ми не були частиною НАТО. Отже, свої плани він не змінює. Він хоче розширити фронт, аби розтягнути наші сили і розпорошити їх. Він користується тим, що є затримка у постачанні зброї в Україну. Ось що він робить", - сказав міністр.

За словами Умєрова, Україна здатна захистити себе: "У нас є чіткий план. Наша стратегічна мета - вийти на кордони 1991 року. І ми намагаємося захистити наших людей. Ми тримаємо позиції".

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Відповідаючи на питання про набагато ширшу мобілізацію в Україні, ніж це було раніше, і про зниження в призовного віку, міністр оборони зазначив, що українська влада працює над тим, щоб залучити більшу кількість людей на фронт.

"Ми також відкриваємо рекрутингові центри, проводимо тренінги. Це війна, у якій ми повинні перемогти. Саме тому нам потрібно більше людей. Ми змінили правила мобілізації, ми забезпечуємо якомога кращу підготовку. І зараз є потреба у закритті прогалин. Саме тому ми і проводимо мобілізацію", - пояснив Умєров.

Також читайте: Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Автор: 

путін володимир (23764) мобілізація (3024) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+10
ДЯКУЮ що повідомив. Більшого від міноборони я не чекав
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17.05.2024 23:56
+8
по схемах і крадіжках
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17.05.2024 23:50
+8
Ми змінили правила мобілізації, ми забезпечуємо якомога кращу підготовку.

У мене декілька друзів, які прямо зараз на полігоні, йому б в морду плюнули за таку брехню.
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17.05.2024 23:57
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Рустем эксперт!
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17.05.2024 23:49 Відповісти
по схемах і крадіжках
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17.05.2024 23:50 Відповісти
УМЕРОВ БУВШИ ЙГОЛОВА ФОНДУ ДЕРЖМАЙНА

У НИХ Є ХТОСЬ НЕ ЗСАШКВАРЕНИЙ?

З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ «Центренерго» фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових

А чому я не здивований? Гівно не висуне гівно, якщо не переконається, що воно гівно(((

Допускаю, що хтось (Кремль?) свідомо зливає компромат на наших високопосадовців… Але це компромат, а не фейк( Суд підтвердив законність провадження…

Питання: у них є хтось незашкварений?

Зеля не зрозумів, що жоден зашквар приховати не вдасться?

Ми маємо бути чистими, як з хімчистки і біліші ніж білило, бо обіллють брудом… ну, точніше - бо все стане відомо

Я говорив учора на Прямому: у США є страх повторення Афганістану, де мільярди розікрали і обісрали штати на увесь світ(

https://www.facebook.com/bryhynets?__cft__[0]=AZWSniNNEoP8XByhmetgLs57oo8d3vhOoOw1LdCOxBNNMN-veBDgWjHKLtTJNDTYalOHPoFKQp2Jy7bdfGNAu-*************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Олександр Бригинець



Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
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18.05.2024 01:43 Відповісти
"Чий будеш?"

колонка про те, як пахан Донбасу Ахмєтов вів свого вірного раба Умерова в політику й ПРивів в обійми Єрмака

https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2023-09-05/chey-budesh-na-kogo-na-samom-dele-orientiruetsya-buduschiy-ministr-oboronyi-umerov/53893 https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2023-09-05/chey-budesh-na-kogo-na-samom-dele-orientiruetsya-buduschiy-ministr-oboronyi-umerov/53893
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18.05.2024 01:58 Відповісти
Портніков чесно владу ЗЕ ( 2 дн тому)

https://www.youtube.com/shorts/g61HYBs76y8 https://www.youtube.com/shorts/g61HYBs76y8

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18.05.2024 02:00 Відповісти
Невиліковно хворе, воно теж колись кудись заглядало...
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17.05.2024 23:51 Відповісти
А що не так він сказав? Ви з чимось не згодні?
Ну крім того, що він видав цілком очевидні речі...
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17.05.2024 23:57 Відповісти
в нього язик говорить одне а руки роблять друге- зовсім протилежне
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17.05.2024 23:58 Відповісти
Умеров на зустрічах у США публічно критикував головкома Залужного

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/politics

Міністр оборони Умєров на зустрічах у Вашингтоні публічно критикував головкома Залужного
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18.05.2024 01:48 Відповісти
І що? Залужний - це якась ікона, яку не можна критикувати? Він ніколи не робив помилок? Інша справа, якого біса це робити публічно...
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18.05.2024 03:52 Відповісти
та щй й агенту Кремля Єрмаку?
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18.05.2024 05:13 Відповісти
ДЯКУЮ що повідомив. Більшого від міноборони я не чекав
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17.05.2024 23:56 Відповісти
Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій

Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п'ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

Президент асоціації органів місцевого самоуправління ХТООООО? ЄРМАК
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18.05.2024 01:50 Відповісти
Ми змінили правила мобілізації, ми забезпечуємо якомога кращу підготовку.

У мене декілька друзів, які прямо зараз на полігоні, йому б в морду плюнули за таку брехню.
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17.05.2024 23:57 Відповісти
План президента РФ Володимира Путіна знищити Україну не змінився

Зупп дайош?
***** на постійному зв'язку?
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18.05.2024 00:03 Відповісти
Борислав Береза:
"Торгашей, менял и решал избрали вы. Те, кто отдал за них свои голоса, кто продал свой голос, а теперь ноет, что жить тяжело"
Антикор.28 травня 2018 р.
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18.05.2024 00:05 Відповісти
тяжело, зато не долго!
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18.05.2024 00:08 Відповісти
Эм... зеленского избрали в 2019
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18.05.2024 00:33 Відповісти
В 2018 році Борислав Береза, тобто Борух Бляхєр, був депутатом ВР, тобто торгашем, мінялою та решалою...
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18.05.2024 09:04 Відповісти
Це не його (X) план. Вiн просто приєднався до зелених.
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18.05.2024 00:07 Відповісти
А він 😱 шо ? А воно🤡 шо ? Та ти шо
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18.05.2024 00:56 Відповісти
Та Ти шо?Оце так новина.
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18.05.2024 01:29 Відповісти
Озвучувати очевидні для всіх речі з розумним обличчям - для цього потрібен неабиякий рівень IQ
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18.05.2024 05:48 Відповісти
"... не змінився" в Зелнського теж не змінився . спочатку знищити патріотів добровольців Роман Червінський для показу потім будова нового єрусалиму . українці гинуть на фронті а євреї танцюють в Умані.
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18.05.2024 05:56 Відповісти
Черговий висер влади. А то ми не бачимо, що хоче ху#ло.
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18.05.2024 06:17 Відповісти
путин едет по стране ,росия попрежнему в гавне
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18.05.2024 06:39 Відповісти
https://korrespondent.net/world/worldabus/4687780-berbok-pryzvala-zapad-predostavyt-ukrayne-rakety-dalneho-radyusa-deistvyia Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия
https://korrespondent.net/world/worldabus/4687780-berbok-pryzvala-zapad-predostavyt-ukrayne-rakety-dalneho-radyusa-deistvyia
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18.05.2024 06:44 Відповісти
Зелені роблять те -саме...
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18.05.2024 06:49 Відповісти
Я тоже за уничтожение росии
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18.05.2024 07:32 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456372/ Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", которые запустил враг
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18.05.2024 07:33 Відповісти
лазерами - тюв тюв тюв !
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18.05.2024 07:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456373/ Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
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18.05.2024 08:08 Відповісти
От дурні, кацапи все розвідають і точно через місяць - два десант висадять. Ну, щоб парад провести у Рейк'явіку.
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18.05.2024 09:20 Відповісти
вода -мокра ...ніч-темна... при владі - крадій....розумний - давно сібався...
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18.05.2024 09:19 Відповісти
Щодо планів *****, то весь світ вже знає. А ось чого Умеров про план дЄрмака (свого боса) не розповідає. Коли, як здати Україну, і кого призначать кацапи міністром оборони України ?
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18.05.2024 09:22 Відповісти
Вони, ці зєлєнскіє один одному суперечать. Ну, щоб заплутати ... сліди. Цей ось бовкнув "...пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину. " А бонЄвтік вчора казав, що вперше за час війни у нас немає проблем з оцим всім. ВОНИ нарешті почнуть домовлятись про що брехати в один голос ? !
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18.05.2024 09:27 Відповісти
Вилізло...пукнуло..і що далі...??!!
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18.05.2024 10:15 Відповісти
Але чомусь в Стамбулі 26 місяців тому чинний міністр Умеров такого не говорив...
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18.05.2024 17:42 Відповісти
 
 