Легітимність президента Зеленського закінчилась, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За словами Путіна, Москва "усвідомлює те, що легітимність чинного глави держави (України) закінчилася" і це впливає на формат переговорів у майбутньому.

"Нам, звичайно, потрібно буде, якщо до цього дійде, а виходжу з того, що мирні переговори повинні бути відновлені і не за допомогою ультиматумів, а за допомогою здорового глузду і започатковані вони повинні бути на здоровому глузді - якщо до цього дійде нам, звичайно, потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу для виходу на підписання документів, що юридично зобов'язують", - заявив Путін.

Він підкреслив, що "тоді ми маємо бути повністю впевнені в тому, що ми маємо справу з легітимною владою".

"На це питання мають відповісти в самій Україні, насамперед думаю, що з позиції парламенту, Конституційного Суду, якихось інших органів влади", - додав російський диктатор. "Наскільки мені відомо – треба подивитися, що написано у Конституції України, які органи влади мають право бути продовженими за Конституцією України без виборів, без виборних процедур, а які на ці права розраховувати не можуть – це може бути зроблено на основі юридичного аналізу. Це питання до української політичної та правової системи", - сказав він.

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Путін також вчерговий раз заявив, що відновлення мирних переговорів з Україною можливе з урахуванням нинішніх реалій "на землі".

"Знову відновилися розмови про те, що треба було б повернутися до переговорів. Нехай повертаються. Але повертаються не виходячи з того, що одна сторона хоче, а виходячи з тих домовленостей принципового характеру, які були досягнуті в ході непростих переговорів у Білорусі та Туреччині та виходячи із сьогоднішніх реалій, які склалися "на землі". Ми до цього готові", - сказав Путін.

Нагадуємо, 20 травня 2024 року минув 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України. Згідно Конституції України повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.

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