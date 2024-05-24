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Легітимність президента Зеленського закінчилась, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За словами Путіна, Москва "усвідомлює те, що легітимність чинного глави держави (України) закінчилася" і це впливає на формат переговорів у майбутньому.

"Нам, звичайно, потрібно буде, якщо до цього дійде, а виходжу з того, що мирні переговори повинні бути відновлені і не за допомогою ультиматумів, а за допомогою здорового глузду і започатковані вони повинні бути на здоровому глузді - якщо до цього дійде нам, звичайно, потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу для виходу на підписання документів, що юридично зобов'язують", - заявив Путін.

Він підкреслив, що "тоді ми маємо бути повністю впевнені в тому, що ми маємо справу з легітимною владою".

"На це питання мають відповісти в самій Україні, насамперед думаю, що з позиції парламенту, Конституційного Суду, якихось інших органів влади", - додав російський диктатор. "Наскільки мені відомо – треба подивитися, що написано у Конституції України, які органи влади мають право бути продовженими за Конституцією України без виборів, без виборних процедур, а які на ці права розраховувати не можуть – це може бути зроблено на основі юридичного аналізу. Це питання до української політичної та правової системи", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто сумнівається у легітимності президента Зеленського після 20 травня, нехай подає до Конституційного Суду, - Стефанчук

Путін також вчерговий раз заявив, що відновлення мирних переговорів з Україною можливе з урахуванням нинішніх реалій "на землі".

"Знову відновилися розмови про те, що треба було б повернутися до переговорів. Нехай повертаються. Але повертаються не виходячи з того, що одна сторона хоче, а виходячи з тих домовленостей принципового характеру, які були досягнуті в ході непростих переговорів у Білорусі та Туреччині та виходячи із сьогоднішніх реалій, які склалися "на землі". Ми до цього готові", - сказав Путін.

Нагадуємо, 20 травня 2024 року минув 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України. Згідно Конституції України повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.

Також читайте: Путін не збирається зупинятися, він в інформаційному акваріумі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Президент (815) путін володимир (23785) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+49
А що зебот відповість за Червиньского?
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24.05.2024 19:31
+43
Уйобок, просто здохни в муках
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24.05.2024 19:26
+36
Вона нікому не відповідає. Хйло підігрує зеленим хунвейбінам, щоб зацитькати голоси в Україні про не/легітимність. Він чудово знає для чого це каже, йому пофіг на легітимність. Зате доморощені диктатори гавкатимуть: "Бачиш, хйло так каже як частина українців!" Яке його собаче діло? Питання про легітимність звучало до його звіздєжа і з ним не пов'язане.
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24.05.2024 19:36
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От хто б киздів...
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24.05.2024 21:26 Відповісти
пиня з лабутенів поїхав ?

ну, НЕ легітимний, але не пині про це вякати
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24.05.2024 21:32 Відповісти
Своїм "лєгітімним" статусом зелєнскій знову послаблює позицію України.Сама тупа і слабка ланка в захисті нашої держави.
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24.05.2024 21:33 Відповісти
та в того ******** все через сраку! Але ви правильно підмітили, що таке позорища потрібно було знайти, і ''мудрі'' українці ЗМОГЛИ! Тепер що не день то погружаємось на дно
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25.05.2024 02:13 Відповісти
Хто ж його "знайшов"?
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25.05.2024 04:00 Відповісти
Це воно так допомагає агенту, бо раз сказало пуйло, то українці зараз кинуться захищати зєлю і кричати, що він легітимний, а пуйлу саме це і треба.
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24.05.2024 21:39 Відповісти
Раз начал мериться легитимностями - значит реально завидует. Чует, что у него меньше и падает
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24.05.2024 21:41 Відповісти
ну раз не легітимний, то й зі стамбульськими домовленостями можеш сходити до туалету, і переговори вести тобі ні з ким, їблан!
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24.05.2024 21:45 Відповісти
а це тут до чого? Ви терміни здається поплутали
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25.05.2024 02:12 Відповісти
******* давно вже пора на концерт до Кобзона. Там он і Навальний уже слухає.
У Кобзона зачьотний мікрофон. ))) Автор шедевра - Сємьон Скрєпєцкій.

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24.05.2024 21:46 Відповісти
..опаньки,крысеныш бункерный запищал...самозванец с болот мацковии..
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24.05.2024 21:51 Відповісти
Зараз вони підпишуть там капітуляцію України, a таракан буде зза свідка. Або що Україна входить
в склад орди. Фашисти скажуть, що законно,а захід проковтне. А ЗЕ! тим часом бавиться самітом
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24.05.2024 22:00 Відповісти
йому в кайф бігати з тим самітом, тому хрипатому недомірку взагалі побарабану на все окрім сцени і аплодисментів...
А от щодо всіляких там інтриг тут ви праві, щоправда ваш варіант дещо із області фантастики)
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25.05.2024 02:11 Відповісти
так пусть с витьком и договаривается в беловежской пуще, как легитимный с легитимным
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24.05.2024 22:00 Відповісти
легітимність зе закінчилась,а твоя так ще не починалась,що будемо писапти в історії -2 не легітимних вови по 170см.,ведуть саму кроваву війну століття.
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24.05.2024 22:14 Відповісти
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается...
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24.05.2024 22:20 Відповісти
иди ***** *************** *******.....................................
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24.05.2024 22:26 Відповісти
А у путіна легітимність і не починалась.
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24.05.2024 22:32 Відповісти
Путин хорошо понимает как к его словам относятся в Украине, если бы он хотел подгадить Зеленскому то признал бы его легитимным.. Я не сторонник радикальных теорий про "операция прикрытие" но тут похоже намеренно подыграл Зе в этой истории с просрочкой, видимо что-то связанно с предстоящим урегулирыванием..
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25.05.2024 18:58 Відповісти
щоб щось підписати, а потім не виконувати, бо Херпіду нелегітимний, як варіант. або нічого не підписувати, бо типа ми ж хочемо, а той нелегітимний і типа Україна сама продовжує війну ми ж не хочемо, а вимушені. ну купа таких дебілььних відмазок. між іншим, а ваш тарган теж нелегітимний, але якесь х...ло навіт їздило до ного.
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27.05.2024 07:22 Відповісти
Це потвора даремно таке язиком теліпнув. Ой даремноооо. Українці страх не терплять , як їм хтось свою волю нав"язує. Московитські психологи-пропагандисти черговий раз нарадили дурницю, нащастя.
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24.05.2024 22:36 Відповісти
Українці не терплять як їм хтось свою волю нав'язує)))) але вже 5 років терплять все починаючи від ракет закатаних в асвальт, закінчуючи корупцією на крові нашого народу......
В мене питання, ви взагалі шибанутий?
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25.05.2024 02:09 Відповісти
Согласно переписанной сто раз конституции оркостана никто не может быть президоном более двух сроков подряд.. эту норму он забыл переписать. Так что он сам нелегитимный. Просто потому что
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24.05.2024 22:48 Відповісти
https://t.me/gonimems/6710
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24.05.2024 22:58 Відповісти
"Он *******, чтоб вы поняли!" - Борис Немцов.
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24.05.2024 23:11 Відповісти
От скажи вова, як нелегітимний нелегітимному....
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24.05.2024 23:26 Відповісти
Ой, та хто б казав!
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24.05.2024 23:30 Відповісти
Прикольно. Обнульонний наїхав на простроченого.
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24.05.2024 23:36 Відповісти
Така замаскована гра кремля на підтримку 🤡... знає шо українці самі себе зробили з вибором ,натякає на протидію ...вже нелегетимний , але ж вам хто завгодно , аби не Порох ...
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24.05.2024 23:49 Відповісти
Обнульонний кукарєкає за легитімність. Нуну
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25.05.2024 00:00 Відповісти
Пи#дить шо попало. Як завжди.
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25.05.2024 00:01 Відповісти
***** видніше - це його зусилями через Медведчку і Коломойського квнського клоуна зробили президентом України але тут він грає на боці Зеленського, раз сам прутін каже що Зе нелегитимний це автоматично каже що насправді легетимний і всі хто каже що Зе нелегитимний це агенти путіна і кремля.
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25.05.2024 00:09 Відповісти
хіба в вузьколобій фантазії зелеботів!!! Для вас конституцію трактують всі хто хоче, починаючи від малюськи закінчуючи повією на трасі, і ви ведетесь як довбіки....
Тільки в мене питання, вам царювання недомірка нашого ще в горлі не стоїть? Ато скоро ми перетворимось на руїну, рахуйте що зараз ми в своєрідному ''1917'', а до ''1932'' ми рухаємось крейсерським темпом!
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25.05.2024 02:06 Відповісти
Ще одне Зе ублюдочне тільки зарегилось і вже права качає.
Сходи по адресі крейсеру москва
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25.05.2024 23:01 Відповісти
Путлер, йди на хрін!
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25.05.2024 00:28 Відповісти
і поетому в білорусь притянули *лігітімного* Хфьодоровіча, вот умора, Астанавітесь
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25.05.2024 00:34 Відповісти
путлер ти вже здох козлойоб ватний!
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25.05.2024 01:08 Відповісти
А этого 3.14дораса легитимность только началась
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25.05.2024 03:13 Відповісти
Я не розумію , а що , ***** для вас відкрив Амеріку . Ну так , і є Зеленскій після 20 го , не легетівний , .Та з цім треба щось робити
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25.05.2024 06:13 Відповісти
ну почнем з того, що зеленський (як і порошенко) з самого початку був обраний за рахунок прямого порушення конституції, яка забороняє вибори під час війни, яка йде з лютого 2014-ого року....

хоча обнуленого карлика можна зрозуміти: зеленський на 50% виконав свій початковий план "сАйтісь пАсєрєдінє" і 25% України окуповано (хоча москалі заплатили просто космічну ціну за це), і тепер москалям (на додачу до продовження війни на знищення України) треба шукати в тому числі і нових політичних продажних шлюх, які будуть їм допомагати розвалювати Україну зсередини!
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25.05.2024 07:20 Відповісти
Де забороняє?
Конституція лише не може бути змінена під час війни. Про вибори президента там нічого такого немає
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25.05.2024 16:42 Відповісти
Обоє рябоє
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25.05.2024 07:32 Відповісти
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25.05.2024 07:36 Відповісти
...сказало ЧМО і захопило владу знову.
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25.05.2024 13:19 Відповісти
Подарок для Зеленского. Легитимный на пресс-конференции выглядит очень довольным, отвечая что он думает по этому поводу.
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25.05.2024 13:33 Відповісти
Через два роки, перед всіма, х....витягнув парафовані четвіркою запроданців умови похорон України і всім тиче під носа. І паскуда з сухумського пітомніка всім розказує, то брити винуваті що Україну до цього часу не похоронили. Це перед глобальним самітом. Там точно виступить одна з шавок х......і буде вякати це ж саме.
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25.05.2024 13:44 Відповісти
хрен с ним, пусть исполняет обязанности.
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25.05.2024 15:03 Відповісти
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