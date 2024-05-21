5 років Зеленського: Що обіцяв та як працював президент? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує 5 років президентського терміну Володимира Зеленського та поділиться своїми думками щодо результатів моновлади "Слуг народу" за 5 років для України, про продовження правління Зеленського та його перспективи.

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