5 років Зеленського: Що обіцяв та як працював президент? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує 5 років президентського терміну Володимира Зеленського та поділиться своїми думками щодо результатів моновлади "Слуг народу" за 5 років для України, про продовження правління Зеленського та його перспективи.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+37 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.05.2024 20:18
+32 Пересічний українець #452786
показати весь коментар21.05.2024 20:21
+32 133133
показати весь коментар21.05.2024 20:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наявність або відсутність "подарунків" (яких ви так побоюєтеся) цього не змінять і, зрештою, ні на що не вплинуть. Було б бажання, а привід завжди знайдеться ...
Перший крок - усунення нелігітимного вже преЗЕдента, який і легалізує всіх інших "слуг", а точніше кротів.
Далі за обставинами ...
запропонуй своє рішення, а не ковзай "ні про що" ...
Белая лошадь - это лошадь? Лошадь.
Чёрная лошадь это лошадь? Лошадь.
Значит белая лошадь то же самое, что чёрная лошадь!
LIFE
https://www.5.ua/amp/dv/life/328054 Податок на бездітність: нардеп від "Слуги народу" зареєстрував новий законопроєкт
Автор петиції закликає видати Зеленському повістку і відправити його на фронт "у зв'язку із закінченням президентських повноважень":
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
https://www.facebook.com/garry.dron.1/videos/1006509860899294?idorvanity=966389201223984