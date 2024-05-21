Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п’ять років ще не закінчилися

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи п’ять років перебування на посаді глави держави, заявив, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Він радий бути лідером такого народу, який не "обернувся спиною".

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У Зеленського запитали, як на його думку, він впорався зі своєю роботою за 5 років президентства.

"Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хто сумнівається у легітимності президента Зеленського після 20 травня, нехай подає до Конституційного Суду, - Стефанчук

"Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині", - сказав він.

Глава держави додав, що радий бути президентом такого народу, який не "обернувся спиною" і прийняв виклики, які йому випали.

"Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська