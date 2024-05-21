Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п’ять років ще не закінчилися
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи п’ять років перебування на посаді глави держави, заявив, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Він радий бути лідером такого народу, який не "обернувся спиною".
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам Reuters, передає Цензор.НЕТ.
У Зеленського запитали, як на його думку, він впорався зі своєю роботою за 5 років президентства.
"Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються", - зазначив він.
"Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині", - сказав він.
Глава держави додав, що радий бути президентом такого народу, який не "обернувся спиною" і прийняв виклики, які йому випали.
"Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", - резюмував Зеленський.
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@BorisenkoBoris
·
https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч
Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
25%😁
@BorisenkoBoris
·
https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч
Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
@tZEinform
·
https://x.com/tZEinform/status/1792913300126159218 48 мин
"Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п'ять років ще не закінчилися " В оцій фразі - весь Зеленський. Елементарне небажання розуміти об'єктивну реальність і невміння правильно сформулювати власні думки.
@Alla19722
·
https://x.com/Alla19722/status/1792889062606434785
В ответ
https://x.com/GolosAmeriki @GolosAmeriki
По Конституции Никакое военное положение,не является препятствием,к выборам в УкраинеДаже в Афганистане,в Израиле,****,в ИРАНЕ выборы проходят,а в КРАЇНІ МРІЙ,которую нам построила Зе-леная ,выборы не проводят.просто он знает,что ему 3,14здец наступит,как только будет н.презид
Має бути свідомим того,що люди знають,що за один він,хто такий ермак і для чого створювався сн.
Горькую правду....
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0wQsr7J8ygQQp6bjphT6N94nvGhJfqSsQmAtsrWEtAJyVLoqgdFxDUWuLjpvpQRTFl 3 ч. ·
І коли Резніков погрожував справою СБУ за розкриття комерційної таємниці його яєць, і коли найняті кимось «********» за копійчаний гонорар влаштували провокацію під моєю квартирою - мене кожен раз найбільше лякало, що ці реакції на мою діяльність битимуть по Україні. Що на Заході нас порівнюватимуть з Роіссєй, де якраз і лупашать викривачів корупції, а корупцінери рулять країною. Я відразу говорив, що незалежно від моїх дій - Захід тепер постійно буде міряти градус демократії по утискам журналістів.
І от натє пажалста - чергова стаття про Україну в одному з найпопулярніших видань Нідерландів виходить з отаким фоторядом, який кагбе намєкає на роль влади і вочдогів.
Тому повторю ще раз. Фарш вже не можна прокрутити назад. Але можна змінити історію. Треба покарати тих, хто організовував тиск на українських журналістів, і вже цей факт показувати Заходу. І тільки тоді вони перестануть починати інтерв'ю з питань «ну що вже демократії вже 3,14 тут?»
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.