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Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п’ять років ще не закінчилися

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи п’ять років перебування на посаді глави держави, заявив, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Він радий бути лідером такого народу, який не "обернувся спиною".

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У Зеленського запитали, як на його думку, він впорався зі своєю роботою за 5 років президентства.

"Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються", - зазначив він.

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"Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині", - сказав він.

Глава держави додав, що радий бути президентом такого народу, який не "обернувся спиною" і прийняв виклики, які йому випали.

"Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", - резюмував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Президент (815)


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Топ коментарі
+50
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21.05.2024 16:24
+40
"Не можу оцінювати свою діяльність"- Бо її немає ахаххаа, є лише порожнє місце на "посаді президента"
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21.05.2024 16:25
+36
Что это было...???
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21.05.2024 16:21
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч

Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
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21.05.2024 17:14 Відповісти
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21.05.2024 17:18 Відповісти
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21.05.2024 17:19 Відповісти
Може "зловимо його!"?
25%😁
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21.05.2024 21:58 Відповісти
Вoris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч

Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
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21.05.2024 17:20 Відповісти
Вибори через референдум поки ще не пізно
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22.05.2024 11:09 Відповісти
Зеленский собрал все худшие качества всех предыдущих президентов и умножил на 100. Все что он говорит своим ртом, это не просто вранье. Это наглая и безпринцыпная ложь плюс умноженное на хамство к народу Украины. Дайте ему нормального журналиста который размажет его ложь.
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21.05.2024 17:21 Відповісти
Таких наразі немає, усі доступні озеленилися чи то під страхом від погроз чи під впливом готівки
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22.05.2024 11:13 Відповісти
Як по оцінці РФ, то для них позитивна, для України це пагубна
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21.05.2024 17:27 Відповісти
Воно взагалі не спроможне будь що оцінити...
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21.05.2024 17:28 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://x.com/tZEinform/status/1792913300126159218 48 мин

"Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п'ять років ще не закінчилися " В оцій фразі - весь Зеленський. Елементарне небажання розуміти об'єктивну реальність і невміння правильно сформулювати власні думки.
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21.05.2024 17:30 Відповісти
А коли закінчиться???
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21.05.2024 19:06 Відповісти
Може як у Чаушеску,чи Кадафі?
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21.05.2024 22:00 Відповісти
Це він сам визначив чи єрмак йому сказав ,він конституцію читав чи він тільки читає що йому підсунуть
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21.05.2024 17:41 Відповісти
Тільки сценарії!
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21.05.2024 22:02 Відповісти
Alla9722наблюдатель,за ПиZZдецом

@Alla19722

·

https://x.com/Alla19722/status/1792889062606434785

В ответ

https://x.com/GolosAmeriki @GolosAmeriki

По Конституции Никакое военное положение,не является препятствием,к выборам в УкраинеДаже в Афганистане,в Израиле,****,в ИРАНЕ выборы проходят,а в КРАЇНІ МРІЙ,которую нам построила Зе-леная ,выборы не проводят.просто он знает,что ему 3,14здец наступит,как только будет н.презид
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21.05.2024 17:41 Відповісти
Його 5 років закінчаться через 30 років, як у Лукашенко. Той теж був клоун.
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21.05.2024 17:42 Відповісти
Самий гірший за всі часи для країни.
Має бути свідомим того,що люди знають,що за один він,хто такий ермак і для чого створювався сн.
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21.05.2024 17:42 Відповісти
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21.05.2024 17:46 Відповісти
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21.05.2024 17:47 Відповісти
Ми оцінили вже.Геть з Банкової!І дранття своє забери.
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21.05.2024 17:49 Відповісти
Пройдёт время и мы ужаснемся, узнав правду времён правления секты "Зе и Ко" !
Горькую правду....
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21.05.2024 17:50 Відповісти
А що,Вам ще невідомо і не зрозуміло????
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21.05.2024 19:07 Відповісти
Ужаснуться те,кто до сих пор молиться на зє!
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21.05.2024 22:04 Відповісти
Падло гугняве, тебе винесуть на вилах
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21.05.2024 17:51 Відповісти
Здохни,граючи **** на піаніно,падло.
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21.05.2024 17:54 Відповісти
***,это шоу должно закончиться.
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21.05.2024 17:56 Відповісти
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov Юрій Ніколов

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0wQsr7J8ygQQp6bjphT6N94nvGhJfqSsQmAtsrWEtAJyVLoqgdFxDUWuLjpvpQRTFl 3 ч. ·

І коли Резніков погрожував справою СБУ за розкриття комерційної таємниці його яєць, і коли найняті кимось «********» за копійчаний гонорар влаштували провокацію під моєю квартирою - мене кожен раз найбільше лякало, що ці реакції на мою діяльність битимуть по Україні. Що на Заході нас порівнюватимуть з Роіссєй, де якраз і лупашать викривачів корупції, а корупцінери рулять країною. Я відразу говорив, що незалежно від моїх дій - Захід тепер постійно буде міряти градус демократії по утискам журналістів.

І от натє пажалста - чергова стаття про Україну в одному з найпопулярніших видань Нідерландів виходить з отаким фоторядом, який кагбе намєкає на роль влади і вочдогів.

Тому повторю ще раз. Фарш вже не можна прокрутити назад. Але можна змінити історію. Треба покарати тих, хто організовував тиск на українських журналістів, і вже цей факт показувати Заходу. І тільки тоді вони перестануть починати інтерв'ю з питань «ну що вже демократії вже 3,14 тут?»
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21.05.2024 17:58 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів!
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
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21.05.2024 18:01 Відповісти
пдрс
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21.05.2024 18:27 Відповісти
суддя парабелум чи кольт чи подибний розсудитьправильно
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21.05.2024 18:34 Відповісти
Зе вже не тільки Конституцію відмінив, а й арифметику.
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21.05.2024 18:41 Відповісти
Таке зелене,гундосе лайно останній раз перекотилося Україною 100 років тому.В шкірянках з Голодоморами.
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21.05.2024 18:46 Відповісти
ТО КАПЕЦЬ!!
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21.05.2024 18:47 Відповісти
Як же Україна втомилася від цього бездарного хамовитого коміка. Це жах.
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21.05.2024 19:19 Відповісти
Не думаю, що він себе не усвідомлює, але актор хороший
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21.05.2024 21:07 Відповісти
Які ще докази недієздатності потрібні, якщо людина не може рахувати до пʼяти?
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21.05.2024 21:12 Відповісти
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