Зеленский о президентстве: Не могу оценивать свою деятельность. Мои пять лет еще не закончились
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя пять лет пребывания на посту главы государства, заявил, что из-за военного положения его срок еще не закончился. Он рад быть лидером такого народа, который не "повернулся спиной".
Об этом он сказал в интервью журналистам Reuters, передает Цензор.НЕТ.
У Зеленского спросили, как по его мнению, он справился со своей работой за 5 лет президентства.
"Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются", - отметил он.
"Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то сбоку и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", - сказал он.
Глава государства добавил, что рад быть президентом такого народа, который не "повернулся спиной" и принял вызовы, которые ему выпали.
"Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - резюмировал Зеленский.
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@BorisenkoBoris
·
https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч
Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
25%😁
@BorisenkoBoris
·
https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч
Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
@tZEinform
·
https://x.com/tZEinform/status/1792913300126159218 48 мин
"Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п'ять років ще не закінчилися " В оцій фразі - весь Зеленський. Елементарне небажання розуміти об'єктивну реальність і невміння правильно сформулювати власні думки.
@Alla19722
·
https://x.com/Alla19722/status/1792889062606434785
В ответ
https://x.com/GolosAmeriki @GolosAmeriki
По Конституции Никакое военное положение,не является препятствием,к выборам в УкраинеДаже в Афганистане,в Израиле,****,в ИРАНЕ выборы проходят,а в КРАЇНІ МРІЙ,которую нам построила Зе-леная ,выборы не проводят.просто он знает,что ему 3,14здец наступит,как только будет н.презид
Має бути свідомим того,що люди знають,що за один він,хто такий ермак і для чого створювався сн.
Горькую правду....
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0wQsr7J8ygQQp6bjphT6N94nvGhJfqSsQmAtsrWEtAJyVLoqgdFxDUWuLjpvpQRTFl 3 ч. ·
І коли Резніков погрожував справою СБУ за розкриття комерційної таємниці його яєць, і коли найняті кимось «********» за копійчаний гонорар влаштували провокацію під моєю квартирою - мене кожен раз найбільше лякало, що ці реакції на мою діяльність битимуть по Україні. Що на Заході нас порівнюватимуть з Роіссєй, де якраз і лупашать викривачів корупції, а корупцінери рулять країною. Я відразу говорив, що незалежно від моїх дій - Захід тепер постійно буде міряти градус демократії по утискам журналістів.
І от натє пажалста - чергова стаття про Україну в одному з найпопулярніших видань Нідерландів виходить з отаким фоторядом, який кагбе намєкає на роль влади і вочдогів.
Тому повторю ще раз. Фарш вже не можна прокрутити назад. Але можна змінити історію. Треба покарати тих, хто організовував тиск на українських журналістів, і вже цей факт показувати Заходу. І тільки тоді вони перестануть починати інтерв'ю з питань «ну що вже демократії вже 3,14 тут?»
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.