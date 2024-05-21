Зеленский о президентстве: Не могу оценивать свою деятельность. Мои пять лет еще не закончились

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя пять лет пребывания на посту главы государства, заявил, что из-за военного положения его срок еще не закончился. Он рад быть лидером такого народа, который не "повернулся спиной".

Об этом он сказал в интервью журналистам Reuters, передает Цензор.НЕТ.

У Зеленского спросили, как по его мнению, он справился со своей работой за 5 лет президентства.

"Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются", - отметил он.

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"Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то сбоку и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", - сказал он.

Глава государства добавил, что рад быть президентом такого народа, который не "повернулся спиной" и принял вызовы, которые ему выпали.

"Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - резюмировал Зеленский.

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