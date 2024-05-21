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Зеленский о президентстве: Не могу оценивать свою деятельность. Мои пять лет еще не закончились

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя пять лет пребывания на посту главы государства, заявил, что из-за военного положения его срок еще не закончился. Он рад быть лидером такого народа, который не "повернулся спиной".

Об этом он сказал в интервью журналистам Reuters, передает Цензор.НЕТ.

У Зеленского спросили, как по его мнению, он справился со своей работой за 5 лет президентства.

"Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются", - отметил он.

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"Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то сбоку и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", - сказал он.

Глава государства добавил, что рад быть президентом такого народа, который не "повернулся спиной" и принял вызовы, которые ему выпали.

"Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Президент (4424)


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Топ комментарии
+50
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21.05.2024 16:24
+40
"Не можу оцінювати свою діяльність"- Бо її немає ахаххаа, є лише порожнє місце на "посаді президента"
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21.05.2024 16:25
+36
Что это было...???
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21.05.2024 16:21
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч

Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
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21.05.2024 17:14 Ответить
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21.05.2024 17:18 Ответить
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21.05.2024 17:19 Ответить
Може "зловимо його!"?
25%😁
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21.05.2024 21:58 Ответить
Вoris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://x.com/BorisenkoBoris/status/1792883884704567506 2 ч

Чи є вихід із цього руху України до поразки у війні? Як у такій патовій ситуації ми можемо зберегти суверенітет? Ми вже висували ідею створити Уряд Національної Довіри з технократів Одержали різку відповідь прз ЗЕ Але Україну вже ховає Зеленський
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21.05.2024 17:20 Ответить
Вибори через референдум поки ще не пізно
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22.05.2024 11:09 Ответить
Зеленский собрал все худшие качества всех предыдущих президентов и умножил на 100. Все что он говорит своим ртом, это не просто вранье. Это наглая и безпринцыпная ложь плюс умноженное на хамство к народу Украины. Дайте ему нормального журналиста который размажет его ложь.
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21.05.2024 17:21 Ответить
Таких наразі немає, усі доступні озеленилися чи то під страхом від погроз чи під впливом готівки
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22.05.2024 11:13 Ответить
Як по оцінці РФ, то для них позитивна, для України це пагубна
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21.05.2024 17:27 Ответить
Воно взагалі не спроможне будь що оцінити...
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21.05.2024 17:28 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://x.com/tZEinform/status/1792913300126159218 48 мин

"Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п'ять років ще не закінчилися " В оцій фразі - весь Зеленський. Елементарне небажання розуміти об'єктивну реальність і невміння правильно сформулювати власні думки.
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21.05.2024 17:30 Ответить
А коли закінчиться???
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21.05.2024 19:06 Ответить
Може як у Чаушеску,чи Кадафі?
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21.05.2024 22:00 Ответить
Це він сам визначив чи єрмак йому сказав ,він конституцію читав чи він тільки читає що йому підсунуть
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21.05.2024 17:41 Ответить
Тільки сценарії!
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21.05.2024 22:02 Ответить
Alla9722наблюдатель,за ПиZZдецом

@Alla19722

·

https://x.com/Alla19722/status/1792889062606434785

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https://x.com/GolosAmeriki @GolosAmeriki

По Конституции Никакое военное положение,не является препятствием,к выборам в УкраинеДаже в Афганистане,в Израиле,****,в ИРАНЕ выборы проходят,а в КРАЇНІ МРІЙ,которую нам построила Зе-леная ,выборы не проводят.просто он знает,что ему 3,14здец наступит,как только будет н.презид
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21.05.2024 17:41 Ответить
Його 5 років закінчаться через 30 років, як у Лукашенко. Той теж був клоун.
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21.05.2024 17:42 Ответить
Самий гірший за всі часи для країни.
Має бути свідомим того,що люди знають,що за один він,хто такий ермак і для чого створювався сн.
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21.05.2024 17:42 Ответить
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21.05.2024 17:46 Ответить
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21.05.2024 17:47 Ответить
Ми оцінили вже.Геть з Банкової!І дранття своє забери.
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21.05.2024 17:49 Ответить
Пройдёт время и мы ужаснемся, узнав правду времён правления секты "Зе и Ко" !
Горькую правду....
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21.05.2024 17:50 Ответить
А що,Вам ще невідомо і не зрозуміло????
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21.05.2024 19:07 Ответить
Ужаснуться те,кто до сих пор молиться на зє!
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21.05.2024 22:04 Ответить
Падло гугняве, тебе винесуть на вилах
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21.05.2024 17:51 Ответить
Здохни,граючи **** на піаніно,падло.
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21.05.2024 17:54 Ответить
***,это шоу должно закончиться.
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21.05.2024 17:56 Ответить
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov Юрій Ніколов

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0wQsr7J8ygQQp6bjphT6N94nvGhJfqSsQmAtsrWEtAJyVLoqgdFxDUWuLjpvpQRTFl 3 ч. ·

І коли Резніков погрожував справою СБУ за розкриття комерційної таємниці його яєць, і коли найняті кимось «********» за копійчаний гонорар влаштували провокацію під моєю квартирою - мене кожен раз найбільше лякало, що ці реакції на мою діяльність битимуть по Україні. Що на Заході нас порівнюватимуть з Роіссєй, де якраз і лупашать викривачів корупції, а корупцінери рулять країною. Я відразу говорив, що незалежно від моїх дій - Захід тепер постійно буде міряти градус демократії по утискам журналістів.

І от натє пажалста - чергова стаття про Україну в одному з найпопулярніших видань Нідерландів виходить з отаким фоторядом, який кагбе намєкає на роль влади і вочдогів.

Тому повторю ще раз. Фарш вже не можна прокрутити назад. Але можна змінити історію. Треба покарати тих, хто організовував тиск на українських журналістів, і вже цей факт показувати Заходу. І тільки тоді вони перестануть починати інтерв'ю з питань «ну що вже демократії вже 3,14 тут?»
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21.05.2024 17:58 Ответить
Дайте йому ще 100 днів!
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
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21.05.2024 18:01 Ответить
пдрс
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21.05.2024 18:27 Ответить
суддя парабелум чи кольт чи подибний розсудитьправильно
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21.05.2024 18:34 Ответить
Зе вже не тільки Конституцію відмінив, а й арифметику.
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21.05.2024 18:41 Ответить
Таке зелене,гундосе лайно останній раз перекотилося Україною 100 років тому.В шкірянках з Голодоморами.
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21.05.2024 18:46 Ответить
ТО КАПЕЦЬ!!
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21.05.2024 18:47 Ответить
Як же Україна втомилася від цього бездарного хамовитого коміка. Це жах.
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21.05.2024 19:19 Ответить
Не думаю, що він себе не усвідомлює, але актор хороший
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21.05.2024 21:07 Ответить
Які ще докази недієздатності потрібні, якщо людина не може рахувати до пʼяти?
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21.05.2024 21:12 Ответить
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