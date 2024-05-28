Легітимною владою в Україні є Верховна Рада та її голова, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що наразі легітимною владою в Україні є Верховна Рада та її голова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Строго кажучи, тільки за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою залишається парламент і голова Ради. Ну а так, за великим рахунком, якби хотіли провести президентські вибори, то треба було б скасувати тоді закон про воєнний стан - ось і все. І провести вибори. Але не захотіли це робити через низку обставин", - сказав Путін журналістам.
Путін зауважив, що українське законодавство каже про те, що "в період воєнного стану вибори президента не проводяться, але це не означає, що повноваження пролонгуються". "Про це у Конституції нічого немає, але це - попередній аналіз", - додав він.
Раніше Путін заявляв, що на його думку легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась і це впливає на формат переговорів у майбутньому.
Нагадуємо, 20 травня 2024 року минув 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України. Згідно Конституції України повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.
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Тільки створення уряду довіри, уряду військового часу.
І, без їрмака.
- напевно нейромережі лютують.
Якби те ***** ще вголос прочитало всю Конституцію України та все виконало б, що
- Україна є суверенна держава і
- Донецьк і Луганськ це Україна і
- Крим і Севастополь це Україна і все решта.
Двійник путіна, який давно здох, коли про це заявила його дружина.
Чи взагалі випустити Канстітуцію Голобородьки. Ну ж з .бломарофоно все пучком, з Гарбуновичем трішки не вийшло, але ж з іншими зеленими ніштяк: міністри, сбу, поліцаї, прокуратура, дбр, Верховна зРада ще лохи західного світу дають бабло, а потім єслі чьо можна і до них шкурнути з таким статком, накрайняк Лєгітімнага-1 провідати....