На президентских выборах в Литве победил Науседа

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал убедительную победу во втором туре президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi,

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках Науседа набрал 74,43% голосов избирателей. Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая была его оппоненткой, получила поддержку 24,06% избирателей.

По данным УИК, Науседа победил во всех самоуправлениях Литвы. Чтобы отдать свой голос на выборах главы государства, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Науседу с переизбранием.

"Вы всегда были с нами в эти самые сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе", - говорится в сообщении президента Украины в соцсети Х.

Напомним, в начале мая Науседа согласился принять участие в Глобальном саммите мира.

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