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На президентских выборах в Литве победил Науседа

Науседа знову президент Литви

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал убедительную победу во втором туре президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi,

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках Науседа набрал 74,43% голосов избирателей. Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая была его оппоненткой, получила поддержку 24,06% избирателей.

По данным УИК, Науседа победил во всех самоуправлениях Литвы. Чтобы отдать свой голос на выборах главы государства, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Науседу с переизбранием.

"Вы всегда были с нами в эти самые сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе", - говорится в сообщении президента Украины в соцсети Х.

Напомним, в начале мая Науседа согласился принять участие в Глобальном саммите мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа об увольнении Шойгу: Это делается для продолжения войны против Украины

Автор: 

выборы (24726) Литва (2459) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+20
У людей з нормальними мізками і президент нормальний...
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27.05.2024 10:48
+8
цікаво, а нашого запроданця, колоборанта, піськограя оманського, зе-ненелоха кацкаяразніца і тупо наркомана коли переоберуть ???



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27.05.2024 10:55
+8
У нас мудрий нарід. Який впевнений в існуванні золотої рибки...
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27.05.2024 11:03
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У людей з нормальними мізками і президент нормальний...
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27.05.2024 10:48 Ответить
А в нас, як у тому анекдоті, то акули глухі, то свистки без дірок,),
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27.05.2024 10:51 Ответить
У нас мудрий нарід. Який впевнений в існуванні золотої рибки...
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27.05.2024 11:03 Ответить
Народ с нормальными мозгами во время войны выбирает военного а не комика или бизнесмена.
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27.05.2024 12:33 Ответить
цікаво, а нашого запроданця, колоборанта, піськограя оманського, зе-ненелоха кацкаяразніца і тупо наркомана коли переоберуть ???



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27.05.2024 10:55 Ответить
Достойна нація,достойні претенденти,достойнийвибір-тому вони "там де нас нема"!
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27.05.2024 10:59 Ответить
Вони ЗАВЖДИ називали росіян окупантами. Естонці та латвійці також. Тому вони тепер у ЄС та НАТО.
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27.05.2024 11:08 Ответить
Мої вітання Литві і всьому литовському народу.
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27.05.2024 11:22 Ответить
Iz vsex kogda to byvsix vyborov Litve,on nabral bolse vsex golsov,Grybauskaite svojio vremia na mnogo mense nabrala cem on.Vo vsex gorodax i okrugax vygral on,eto bylo protiv Simonyte golosovali nexoteli ejio mnogyje is liudej.Netu on xorosi prezident, no ego konkurenti sovsem byli ne v temu.
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27.05.2024 11:29 Ответить
Вы - крутые!!!
Пример для всех нас...
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27.05.2024 11:47 Ответить
Є майбутнє в країні, де немає фіців)
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27.05.2024 11:58 Ответить
Дякуємо друзі за підтримку та допомогу!!! ! Литва ВЕЛИКА країна ,з невеличкою територією
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27.05.2024 13:16 Ответить
 
 