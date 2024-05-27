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Новини
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На президентських виборах у Литві переміг Науседа

Науседа знову президент Литви

Чинний президент Литви Гітанас Науседа здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi,

За даними Головної виборчої комісії (ГВК), після підрахунку бюлетенів на всіх 1895 виборчих дільницях Науседа набрав 74,43% голосів виборців. Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, яка була його опоненткою, отримала підтримку 24,06% виборців.

За даними ДВК, Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Литви. Щоб віддати свій голос на виборах глави держави, до скриньок для голосування прийшли 49,61% громадян.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Науседу із переобранням.

"Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в всій нашій Європі", - йдеться в дописі президента України в соцмережі Х.

Нагадаємо, на початку травня Науседа погодився взяти участь у Глобальному саміті миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа про звільнення Шойгу: Це робиться для продовження війни проти України

Автор: 

вибори (6687) Литва (2395) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+20
У людей з нормальними мізками і президент нормальний...
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27.05.2024 10:48
+8
цікаво, а нашого запроданця, колоборанта, піськограя оманського, зе-ненелоха кацкаяразніца і тупо наркомана коли переоберуть ???



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27.05.2024 10:55
+8
У нас мудрий нарід. Який впевнений в існуванні золотої рибки...
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27.05.2024 11:03
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У людей з нормальними мізками і президент нормальний...
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27.05.2024 10:48 Відповісти
А в нас, як у тому анекдоті, то акули глухі, то свистки без дірок,),
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27.05.2024 10:51 Відповісти
У нас мудрий нарід. Який впевнений в існуванні золотої рибки...
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27.05.2024 11:03 Відповісти
Народ с нормальными мозгами во время войны выбирает военного а не комика или бизнесмена.
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27.05.2024 12:33 Відповісти
цікаво, а нашого запроданця, колоборанта, піськограя оманського, зе-ненелоха кацкаяразніца і тупо наркомана коли переоберуть ???



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27.05.2024 10:55 Відповісти
Достойна нація,достойні претенденти,достойнийвибір-тому вони "там де нас нема"!
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27.05.2024 10:59 Відповісти
Вони ЗАВЖДИ називали росіян окупантами. Естонці та латвійці також. Тому вони тепер у ЄС та НАТО.
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27.05.2024 11:08 Відповісти
Мої вітання Литві і всьому литовському народу.
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27.05.2024 11:22 Відповісти
Iz vsex kogda to byvsix vyborov Litve,on nabral bolse vsex golsov,Grybauskaite svojio vremia na mnogo mense nabrala cem on.Vo vsex gorodax i okrugax vygral on,eto bylo protiv Simonyte golosovali nexoteli ejio mnogyje is liudej.Netu on xorosi prezident, no ego konkurenti sovsem byli ne v temu.
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27.05.2024 11:29 Відповісти
Вы - крутые!!!
Пример для всех нас...
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27.05.2024 11:47 Відповісти
Є майбутнє в країні, де немає фіців)
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27.05.2024 11:58 Відповісти
Дякуємо друзі за підтримку та допомогу!!! ! Литва ВЕЛИКА країна ,з невеличкою територією
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27.05.2024 13:16 Відповісти
 
 