На президентських виборах у Литві переміг Науседа

Чинний президент Литви Гітанас Науседа здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi,

За даними Головної виборчої комісії (ГВК), після підрахунку бюлетенів на всіх 1895 виборчих дільницях Науседа набрав 74,43% голосів виборців. Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, яка була його опоненткою, отримала підтримку 24,06% виборців.

За даними ДВК, Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Литви. Щоб віддати свій голос на виборах глави держави, до скриньок для голосування прийшли 49,61% громадян.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Науседу із переобранням.

"Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в всій нашій Європі", - йдеться в дописі президента України в соцмережі Х.

Нагадаємо, на початку травня Науседа погодився взяти участь у Глобальному саміті миру.

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