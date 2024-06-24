Макрон запевнив у підтримці України Францією на тлі занепокоєнь через можливий прихід до влади партії Ле Пен

Франція налаштована допомагати Україні у довготерміновій перспективі.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише газета Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідна заява французького лідера пролунала на тлі занепокоєнь Києва через можливий прихід до влади у Франції ультраправої сили Марін Ле Пен.

"Наша підтримка України залишається і буде залишатися постійною, і ми продовжимо мобілізуватися, щоб реагувати на нагальні потреби України і передавати сигнал про нашу беззаперечну рішучість підтримувати українців у довготерміновій перспективі", - заявив очільник Франції.

Макрон також наголосив, що його слова "зобов’язують" Париж ухвалювати рішення щодо України, навіть якщо йому доведеться співпрацювати з прем’єр-міністром, який "менш відвертий" у своїй підтримці Києва.

Очільник Франції також сказав, що НАТО має надіслати Вашингтону "потужний сигнал про прогрес України в процесі євроатлантичної інтеграції та на шляху до НАТО, вона посідає своє законне місце", а також про "внесок України у євроатлантичну безпеку".

Читайте також: Макрон: Ми прагнемо миру, але мир не може бути капітуляцією України

Позачергові парламентські вибори у Франції

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

Перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

Проте Макрон запевнив, що що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів.

Читайте також: Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту