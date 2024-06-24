Макрон заверил в поддержке Украины Францией на фоне беспокойства из-за возможного прихода к власти партии Ле Пен

Франция настроена помогать Украине в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет газета Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление французского лидера прозвучало на фоне беспокойств Киева из-за возможного прихода к власти во Франции ультраправой силы Марин Ле Пен.

"Наша поддержка Украины остается и будет оставаться постоянной, и мы продолжим мобилизоваться, чтобы реагировать на насущные потребности Украины и передавать сигнал о нашей безоговорочной решимости поддерживать украинцев в долгосрочной перспективе", - заявил глава Франции.

Макрон также подчеркнул, что его слова "обязывают" Париж принимать решения по Украине, даже если ему придется сотрудничать с премьер-министром, который "менее откровенен" в своей поддержке Киева.

Глава Франции также сказал, что НАТО должно прислать Вашингтону "мощный сигнал о прогрессе Украины в процессе евроатлантической интеграции и на пути в НАТО, она занимает свое законное место", а также о "вкладе Украины в евроатлантическую безопасность".

Читайте также: Макрон: Мы хотим мира, но мир не может быть капитуляцией Украины

Внеочередные парламентские выборы во Франции

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, Эмманюэль Макрон распустил парламент страны - Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. На такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Как известно, его политическая сила "Возрождение" проиграла на выборах в Европарламент. Первое место получила ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Однако Макрон заверил, что он останется на своем посту независимо от результатов внеочередных парламентских выборов.

Читайте также: Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент