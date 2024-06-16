Макрон: Мы стремимся к миру, но мир не может быть капитуляцией Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир нуждается в устойчивом мире, а не капитуляции Украины.

Об этом он сказал на сессионном заседании первого Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся к построению устойчивого мира, но такой мир не может быть капитуляцией Украины. Именно поэтому предпосылкой является помощь Украине в противостоянии этой агрессии, ведь есть один агрессор и его жертва", - отметил Макрон.

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По словам французского лидера, политики со всех континентов собрались на саммит, потому что хотят устойчивого мира, который уважает международное право и восстанавливает суверенитет Украины.

"Никто (в этом зале. - Ред.) не воюет против России, но, начав эту войну, Россия решила прежде всего стать империалистическим режимом", - сказал президент Франции.

По его мнению, "Россия также решила быть ревизионистским государством, потому что хочет пересмотреть недавние договоры и оправдать аннексию тем, каким был мир в 19 или 18 веке".

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По словам Макрона, это глобальная проблема для ведения переговоров с агрессором, не считая последствий для мира, связанных с продовольственной безопасностью и стабильностью. Он вновь подчеркнул недопустимость военных преступлений, а именно атаки на гражданское население, объекты и инфраструктуру в Украине.

Макрон назвал ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарные вопросы "тремя столпами" для будущих решений.

Французский лидер подчеркнул роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности вокруг Запорожской АЭС: "Нельзя допускать никакого самоуспокоения по этому вопросу".