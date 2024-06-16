Макрон: Мы стремимся к миру, но мир не может быть капитуляцией Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир нуждается в устойчивом мире, а не капитуляции Украины.
Об этом он сказал на сессионном заседании первого Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы стремимся к построению устойчивого мира, но такой мир не может быть капитуляцией Украины. Именно поэтому предпосылкой является помощь Украине в противостоянии этой агрессии, ведь есть один агрессор и его жертва", - отметил Макрон.
По словам французского лидера, политики со всех континентов собрались на саммит, потому что хотят устойчивого мира, который уважает международное право и восстанавливает суверенитет Украины.
"Никто (в этом зале. - Ред.) не воюет против России, но, начав эту войну, Россия решила прежде всего стать империалистическим режимом", - сказал президент Франции.
По его мнению, "Россия также решила быть ревизионистским государством, потому что хочет пересмотреть недавние договоры и оправдать аннексию тем, каким был мир в 19 или 18 веке".
По словам Макрона, это глобальная проблема для ведения переговоров с агрессором, не считая последствий для мира, связанных с продовольственной безопасностью и стабильностью. Он вновь подчеркнул недопустимость военных преступлений, а именно атаки на гражданское население, объекты и инфраструктуру в Украине.
Макрон назвал ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарные вопросы "тремя столпами" для будущих решений.
Французский лидер подчеркнул роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности вокруг Запорожской АЭС: "Нельзя допускать никакого самоуспокоения по этому вопросу".
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Швидше не в 19 а в кінці 20 століття.
головне, що
Захід врагу ответил нет !
а глобальний ніщєбродський південь хай скавчить що хоче, бо
"Запад есть Запад,
А Восток есть Восток
И вместе им никогда не сойтись !"
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Редьярд Киплинг.
Легендарні часи боротьби Британської та Російської імперій за панування в Південній Азії.
Зображено рашку в образі рашиста, якого судить весь світ.
Пророчий плакат.
Джо́зеф Ре́дьярд Ки́плинг - http://kipling.thefreelibrary.com/Man-Who-Was «The Man Who Was».
"У нас тоже есть ядерное оружие"
Шторм Шэдоу пробивает кацапское ПВО, бывает сбивают, но пробивает и при этом может нести ТЯО.
Западные противоракеты сбивают все кацапское говно, причем высокоскоростные ракеты Кинжал и Искандер-М сбиваются ПРЯМЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ ПОПАДАНИЕМ.
Так же работает система Иджис по стратегам из космоса. В бою еще не была, но судя по событиям мая 2023-го года, не промахнется
У кацапчиков от стратегов из космоса защиты нет никакой.
Наши наловчились запускать ракеты Патриот из отработанных ПУ С-300, что упрощает логистику.
У кацапчиков осталась одна надежда - атрснаряды 202 мм с ТЯО, но и те при подлете сожгут лазером
і Вам не жалко нещасного бєлгорода ?
бєлгород вже до рашиських ФАБів призвичаївся, але тут інший варіант -
одразу місто в хлам !
Пион https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A17_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%C2%BB
узкоглазых проституток, не важно, что их 1.5 миллиарда, но член хйла они смокчут исправно;
венгерский федеральный округ рф, какие венгры?, такой нации нет, есть русифицированные цыгане;
персидские нищеброды, готовые жрать харам за деньги кремля;
и т.д. (список длинный).
Убить человека легко, это не составляет ни труда, ни усилий. Но с этим процессом связаны два вопроса:
"Зачем это нужно сделать?"
"Как с этим дальше жить?"
И вот после перечисленного выше, этот человек осознает, что у него есть четкие ответы на оба этих вопроса. Т.е. устроить мировой геноцид и ликвидацию примерно 4 млрд чел - это не просто прихоть, а необходимость очистить человеческую популяцию от невменяемых и неадекватных.
Вот эти, так называемые мировые лидеры, просчитывают вариант, что энтот человек сможет это сделать? Что тогда?
200 млн тонн гниющего человеческого мяса. Эпидемии холеры, бубонной чумы, дизентерии, спида, венерических заболеваний. Отсутствие лекарств, питьевой воды и продовольствия. Полная разбалансировка торговых связей. Системы коммунального жизнеобеспечения самоликвидировались. Преступность станет законом, и все пойдет "по беспределу". Атомные электростанции без обслуживания повзрываются, накрывая радицией всех и вся. И так далее...
В итоге человечество самоуничтожится. И наступит МИР (без человекообразных двуногих отбросов).
Персы, венгры, китайцы, арабы, корейцы - вы довольны таким результатом? А, простите забыл. Отвечать на этот вопрос - некому. Все вымерли. Может, так действительно будет лучше?
Простите за longread.
бо хоче переглянути нещодавні договори та виправдати
анексію тим ,яким був світ у 19 або 18 столітті "
Домінующий висновок Макрона ,молодець ,це - попадання
в яблучко .
Росія збирається відкрити ящик Пандори -джерело лиха і горя .
Геть рашистів, з окупованих територій в Україні!
Дякуємо Західним Партнерам за Допомогу і Підтримку України!
А МУДРИЛАМ, що розводять теревені про Сруськай міф у мережі, треба їхати на мордовські табори нового ГУЛАГУ …. або ДальЛагстрой!!! Пам'ятаймо! Ідіоти за гроші і не таке розкажуть…
Слава Україні!
Бо Оманські з ОПУ, усе зазирнути хотіли прутіну кудись… Мабуть, вони звикли до цього..
Курс на абсолютное большинство! На самом деле Джордан Барделла и Марин Ле Пен поставили двойную цель: вернуть себе контроль над исполнительной и законодательной властью.
Выделено 8 пунктов: покупательная способность, безопасность, сельское хозяйство и здравоохранение.
Марин Ле Пен выступила против отправки военных инструкторов на Украину...