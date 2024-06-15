Именно Украина должна решить, когда можно начать диалог с РФ, - президент Евросовета Мишель

Любой будущий диалог с Россией должен основываться на международном праве, а также на праве Украины решать, когда именно это будет возможным.

Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил на первом пленарном заседании Глобального саммита мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мир требует диалога. Любой будущий диалог с Россией должен основываться на международном праве, и именно Украина должна решить, когда это станет возможным", - отметил президент Евросовета.

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Он считает, что единственным указателем к достижению справедливого мира является международное право и Устав ООН, в то же время на прямое нападение на глобальный порядок, основанный на правилах, необходимо ответить консолидировано. "Нам нужен глобальный ответ. Мы все должны сделать выбор. Позволим ли мы миру скатиться назад, или станем сильными и пойдем вперед навстречу международному праву и его фундаментальным принципам", - добавил Мишель.

По его словам, эта война - больше, чем атака на безопасность Европы, это нападение на саму идею Европы и попытка затянуть в темное прошлое, в мир ядерного противостояния и "драматической продовольственной нестабильности".

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Мишель также назвал угрозы России применить ядерное оружие абсолютно неприемлемыми и безответственными.