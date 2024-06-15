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Именно Украина должна решить, когда можно начать диалог с РФ, - президент Евросовета Мишель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Любой будущий диалог с Россией должен основываться на международном праве, а также на праве Украины решать, когда именно это будет возможным.

Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил на первом пленарном заседании Глобального саммита мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мир требует диалога. Любой будущий диалог с Россией должен основываться на международном праве, и именно Украина должна решить, когда это станет возможным", - отметил президент Евросовета.

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Он считает, что единственным указателем к достижению справедливого мира является международное право и Устав ООН, в то же время на прямое нападение на глобальный порядок, основанный на правилах, необходимо ответить консолидировано. "Нам нужен глобальный ответ. Мы все должны сделать выбор. Позволим ли мы миру скатиться назад, или станем сильными и пойдем вперед навстречу международному праву и его фундаментальным принципам", - добавил Мишель.

По его словам, эта война - больше, чем атака на безопасность Европы, это нападение на саму идею Европы и попытка затянуть в темное прошлое, в мир ядерного противостояния и "драматической продовольственной нестабильности".

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Мишель также назвал угрозы России применить ядерное оружие абсолютно неприемлемыми и безответственными.

Автор: 

Шарль Мишель (246) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+3
Шарлю Мішелю-черговий респект за здоровий глузд та позицію...
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15.06.2024 22:41
+2
Коли совок розвалився потрібно було позбавити москву я/з .натомість Захід порушив баланс і тільки ще додав потужностей москві ,а ядерна Україна насправді могла б бути стабілізуючим фактором стримування. Що ми маємо зараз? Ми маємо нацистську росію та нового Гітлера з ядерною зброєю в особі путіна.
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15.06.2024 22:58
+1
Слово істини. амінь.
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15.06.2024 22:54
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Шарлю Мішелю-черговий респект за здоровий глузд та позицію...
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15.06.2024 22:41 Ответить
Слово істини. амінь.
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15.06.2024 22:54 Ответить
Коли совок розвалився потрібно було позбавити москву я/з .натомість Захід порушив баланс і тільки ще додав потужностей москві ,а ядерна Україна насправді могла б бути стабілізуючим фактором стримування. Що ми маємо зараз? Ми маємо нацистську росію та нового Гітлера з ядерною зброєю в особі путіна.
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15.06.2024 22:58 Ответить
Таблетка пам'яти:
Некуй було москалів годувати і рятувати їх від голоду в 1991 році. Вже у 1992 році москалі ножки Буша почали називати зброєю США проти рифи, а у Криму був перший збройний конфликт України з москалями.
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16.06.2024 06:48 Ответить
Перечитав усі виступи. Передивився фото. Виникло питання: А що на самиті робить і що каже російський кріт і господар зеленського ЄРМАК? Чи он там випадково на фото попав? Просто вигулює свого пітомця зеленського?
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16.06.2024 00:42 Ответить
Контакт з парашею повинен бути тільки Вогневий!
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16.06.2024 01:05 Ответить
там нема с ким говорить
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16.06.2024 05:37 Ответить
А то шановний пан Мішель не знає,що перемовини з московитами не припиняються ні на день від початку каденції недоумка-наркомана. Питання лише одне-як здати Україну і щоб цим зеленим уйобкам нічого за це не було! Крім,звісно,бабла та затишного життя десь на островах Південої Америки
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16.06.2024 07:44 Ответить
діалогу не буде бо для діалогу потрібні дві сторони, а буде просто вирок для злочинця, односторонній
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16.06.2024 07:56 Ответить
 
 