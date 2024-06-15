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При присутствии РФ Глобальный саммит мира "мог бы быть более ориентированным на результат", - глава МИД Турции Фидан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в случае участия России в Глобальном саммите мира "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фидан сказал в своем выступлении на пленарном заседании саммита.

Он отметил, что участники саммита в Швейцарии знают о Формуле мира Украины, и вспомнил об ультиматуме российского диктатора Владимира Путина для "мирных переговоров".

"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широкого военного усилия", - отметил он.

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Фидан добавил, что в случае присутствия России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

"Мы считаем, что есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер", - сказал министр, приведя в пример заключенное при посредничестве Турции соглашение о "зерновом коридоре".

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Напомним, правительство Швейцарии 15-16 июня проводит двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

Автор: 

Турция (3379) Фидан Хакан (29) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+18
Ще одне гімно прокинулось.
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15.06.2024 22:29
+18
Ще один гандон. Торгаші їбучі. Запросіть на переговори курдів і дайте їм автономію, а ще краще незалежність. Поверніть території Великої Вірменії. Поверніть Кіпр грекам. Мразі, просто мразі...
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15.06.2024 22:36
+16
З чого, бл..., починати? Може з того, щоб передати Константинополь (сіреч, західний Стамбул) Греції? Згоден?
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15.06.2024 22:31
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Правила форума Совет форумчан
Ще одне гімно прокинулось.
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15.06.2024 22:29 Ответить
Базарні хачики є на кожній великій тусні.
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15.06.2024 22:30 Ответить
З чого, бл..., починати? Може з того, щоб передати Константинополь (сіреч, західний Стамбул) Греції? Згоден?
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15.06.2024 22:31 Ответить
Ось і турки показують свою орієнтацію
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15.06.2024 22:34 Ответить
ну, так не одними же орбанофіцоми ***** торгує....
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15.06.2024 22:36 Ответить
Ще один гандон. Торгаші їбучі. Запросіть на переговори курдів і дайте їм автономію, а ще краще незалежність. Поверніть території Великої Вірменії. Поверніть Кіпр грекам. Мразі, просто мразі...
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15.06.2024 22:36 Ответить
Да Турция уже показала себя обосравшись с зерновым коридором не выгодным и позорным для нас, который нам навязали, а потом ***** разорвал в одностороннем порядке.
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16.06.2024 00:28 Ответить
і Константінополь!
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16.06.2024 15:13 Ответить
Шкода що цього не знали під час Потсдамської, Тегеранської та Ялтинської конференції, і не запрошували туди гітлерівську Німеччину.
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15.06.2024 22:37 Ответить
Там не було марної балаканини. Там реальні лідери вирішували як поділити Європу.
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15.06.2024 22:43 Ответить
дядя, ти ідіот
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15.06.2024 22:41 Ответить
...цей саміт буде продуктивний якщо ього проведуть з ху...м та його однодумцями в Гаагі.
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15.06.2024 22:45 Ответить
Індику не відомо,що його люба Россія вважає Константинополь русскім?
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15.06.2024 22:46 Ответить
він думає, що касапи обійдуться лише Болгарією.... а в Стамбул не полізуть...
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15.06.2024 22:49 Ответить
👍
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15.06.2024 22:52 Ответить
Ціль дуету була - залучити як найбільше симпатиків рашкостана із глобального востока і югов, яких рашка вважає своїми адептами. Дуету насрати на думку Європи і США. Але архітектора Оманських посідєлок Платонича німа в центрі прінятія рєшеній. Дует практично осиротів.
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15.06.2024 22:48 Ответить
це дивлячись, на який саме результат орієнтується сам Фідан. Якщо на той, який влаштовує росію - то так. Якщо пан Фідан не бачить ніякого результату у форумі сотні країн, то він може обрати інший форум з країн, який буде організовувати росія. Я навіть можу перерахувати учасників такого форума, бо недовго прийдеться тицять у клавіатуру.
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15.06.2024 22:49 Ответить
Як "тонко" почали тролити ваЗЕліна з його "самітом"!
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15.06.2024 22:49 Ответить
Фідан ...? та ніт ...Звіздун ду*олізович ...
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15.06.2024 22:50 Ответить
Довбо(ОЙ)б сказав щось довб(ОЙ)бічне...
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15.06.2024 23:15 Ответить
на який, бл... результат? ЯКИЙ? ви про що всі ці недолуглі популіськи політики? ЯКИЙ результат? Ви реально думаєте, що якщо замиритися на раша-умовах-тобто віддати раші частину України-то все закінчиться? чи ви, ... дораси думаєте, шо до того момента , коли раша знов попре війною-але на весь світ вже-ваша канденція просто закінчиться і ви вже будете не при чому? Тьху.. ятась пошить .. піна на верху політікуму в світі
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16.06.2024 00:11 Ответить
Как же вы суки все за-е бали. Все хотят разорвать Украину на куски. В карабахе нужно было самит мира с рашкой проводить. А не почему то хитрожопые турки даже рашистских миротворцев из карабаха выгнали и провели военную операцию.
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16.06.2024 00:17 Ответить
Особенно много себя показал так называемый *зерновой коридор* который Турция и рашка нам подсунули. Что из етого вышло уже все увидели. ***** просто в самый неподходящий момент одностороннем порядке его разорвал. И все турция, ООН, папы и мамы римские позасовывали языки в жопы и ничего не смогли сделать кроме подержать нас за руки. И только Украина сама военным путем пробивала блокаду Черного моря.
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16.06.2024 00:24 Ответить
Ziege.
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16.06.2024 01:22 Ответить
Рано чи пізно а починати перемовини з рашистами будуть. Перемогти її Україна не може - дуже різні вагови категорії. Тай там впк працює у три зміни - в Україні працює тіки язик - обіцяє все в міліонах штук - і при цьому бреше і краде.
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16.06.2024 03:41 Ответить
клоун турецкий совсем берега попутал, как можно с преступником обсуждать меру его наказания, уголовники мировые во главе с китаезами совсем страх потеряли, а байден с яшей салливаном все сопли размазывают вместо по зубам дать хорошенько, рейган с бушем в гробу переворачиваются наблюдая этот цирк от мутного салливана
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16.06.2024 07:19 Ответить
Хто б пояснив, чому так турки полюбилися з рашистами? Тепер, коли расия заграбастала Грузію цілком, їм стало легше?
Я взагалі не розумію, як можна давати слова тим хто сам заграбастав чужу теріторію і повчає інших, як віддати свою злодієві (таким як вони) без спротиву.
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16.06.2024 07:46 Ответить
Ми живемо в часи суцільної брехні і бездушності тих хто на керівному олімпі, хто втратив почуття відповідальності і реальних наслідків за свою поведінку(
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16.06.2024 07:49 Ответить
А який би був результат, якщо б до Тегеранської та Ялтинської конференції запросили Гітлера! Ні, турченя?!
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16.06.2024 08:59 Ответить
Треба терміново з друзями України утворювати союз типу "Антанти" тоді и будуть результати подібно Ялтинської конференції, тому що підлабузники росіяк ніяк не можуть заспокоїтися щодо цілісності та самостійності нашої Держави
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16.06.2024 12:35 Ответить
 
 