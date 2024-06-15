При присутствии РФ Глобальный саммит мира "мог бы быть более ориентированным на результат", - глава МИД Турции Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в случае участия России в Глобальном саммите мира "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фидан сказал в своем выступлении на пленарном заседании саммита.
Он отметил, что участники саммита в Швейцарии знают о Формуле мира Украины, и вспомнил об ультиматуме российского диктатора Владимира Путина для "мирных переговоров".
"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широкого военного усилия", - отметил он.
Фидан добавил, что в случае присутствия России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".
"Мы считаем, что есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер", - сказал министр, приведя в пример заключенное при посредничестве Турции соглашение о "зерновом коридоре".
Напомним, правительство Швейцарии 15-16 июня проводит двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я взагалі не розумію, як можна давати слова тим хто сам заграбастав чужу теріторію і повчає інших, як віддати свою злодієві (таким як вони) без спротиву.