"Россия - это самая большая угроза не только Украине, но и Молдове, Румынии, Турции и Болгарии", - Бринк

Если бы не борьба украинцев против агрессии России и ее попыток взять под контроль Черное море, Молдова, Румыния, Турция и Болгария столкнулись бы с российской угрозой.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк на Черноморском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим Одессу, за которую весь украинский народ не прекращает бороться, несмотря на попытки России взять под контроль Черное море. Россия - это самая большая угроза не только для Украины, но и для Молдовы, Румынии, Турции и Болгарии. И если бы РФ имела успех в Украине - эти страны бы также столкнулись с империалистическим и разрушительным соседом", - сказала она.

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Бринк отметила, что США известно о постоянных атаках на город и почти ежедневных обстрелах ракетами и дронами.