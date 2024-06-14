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Новости Война
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"Россия - это самая большая угроза не только Украине, но и Молдове, Румынии, Турции и Болгарии", - Бринк

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк

Если бы не борьба украинцев против агрессии России и ее попыток взять под контроль Черное море, Молдова, Румыния, Турция и Болгария столкнулись бы с российской угрозой.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк на Черноморском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим Одессу, за которую весь украинский народ не прекращает бороться, несмотря на попытки России взять под контроль Черное море. Россия - это самая большая угроза не только для Украины, но и для Молдовы, Румынии, Турции и Болгарии. И если бы РФ имела успех в Украине - эти страны бы также столкнулись с империалистическим и разрушительным соседом", - сказала она.

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Бринк отметила, что США известно о постоянных атаках на город и почти ежедневных обстрелах ракетами и дронами.

Автор: 

Болгария (656) Молдова (1876) Румыния (1092) Турция (3379) Черное море (1482) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+2
росіяни депортували завжди всі народи,
які їм не подобались
Зараз настав час оголосити росіянську національніть
токсичну по всьому світу
і всім країнам депортувати росіян на свою любіму рашку
І що тут негуманного, якщо вони її так *******?
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14.06.2024 20:00
+2
Ердоган достатньо підтримував #уйла, тому Туреччині нічого не загрожує.
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14.06.2024 20:21
+1
Загроза для Туреччини 🤣🤣🤣🤣
Цей дебіл вчив географію і історію?
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14.06.2024 20:04
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Правила форума Совет форумчан
росіяни депортували завжди всі народи,
які їм не подобались
Зараз настав час оголосити росіянську національніть
токсичну по всьому світу
і всім країнам депортувати росіян на свою любіму рашку
І що тут негуманного, якщо вони її так *******?
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14.06.2024 20:00 Ответить
Загроза для Туреччини 🤣🤣🤣🤣
Цей дебіл вчив географію і історію?
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14.06.2024 20:04 Ответить
А що не так? Чи ти Туреччиною вважаєш тільки курорти на Середньоземному морі?
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14.06.2024 20:10 Ответить
Брінк-це вона,але суті не змінює.Турки прорашистська агентура при НАТО і вороги України і,та українського народу..
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14.06.2024 20:47 Ответить
Ну я б не був таким категоричним
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14.06.2024 20:48 Ответить
Ердоган достатньо підтримував #уйла, тому Туреччині нічого не загрожує.
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14.06.2024 20:21 Ответить
Ердоган в тісному сексконтакті з пуйлом. Звісно як пасивна сторона, За такі гроші...
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14.06.2024 20:29 Ответить
Це нас дуже ,,втішає", що завдяки нам інші не зіткнулись з кацапською загрозою!! Краще б було навпаки........
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14.06.2024 21:31 Ответить
Туреччина нам продавала Байрактари, броньовики, безліч іншого військового обладнання, в той час коли Обама слав тільки ковдри та каски, а Європа боялась продавати будь-які товари подвійного призначення. Тому перед тим як щось ляпнути, краще добре подумати. Не треба робити ворога з країни, яка намм допомогла вистояти в найважчі часи.
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14.06.2024 22:15 Ответить
Эрдоган и сейчас готов продавать, он к примеру с Израилем торгует в полный рост, а на словах жопу рвёт за палестинцев, Эрдоган хитрый лис.
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14.06.2024 23:13 Ответить
 
 