Почти 1850 судов с 52 млн тонн грузов прошли через Черноморский коридор, - посол США

Почти 1850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 млн тонн грузов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Посольства США в Украине, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Почти 1850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 млн тонн грузов, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины", - говорится в заметке.

Напомним, 8 августа 2023 года ВМС ВСУ объявили коридоры для торговых судов. Гражданское судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, 16 августа впервые воспользовалось временным транспортным коридором.

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