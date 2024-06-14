Майже 1850 суден з 52 млн тонн вантажів пройшли через Чорноморський коридор, - посол США

Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Посольства США в Україні, про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів, щоб нагодувати світ та підтримати економіку України", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року ВМС ЗСУ оголосили коридори для торгівельних суден. Цивільне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, 16 серпня вперше скористалося тимчасовим транспортним коридором.

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