Экспорт сельхозпродукции из черноморских портов достиг довоенного уровня, - Кислица

По состоянию на 29 апреля 1300 судов воспользовались черноморским гуманитарным коридором, созданным Украиной и международными партнерами после выхода РФ из зерновой инициативы

Об этом рассказал в понедельник постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на круглом столе "Политический диалог - преодоление глобальной продовольственной опасности и риска голода: усиление коллективного влияния", который был организован Экономическим и социальным советом ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Кислица акцентировал внимание, что наша сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.

"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы", - отметил постпред. В целом, по его словам, из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев. Он также сказал, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.

"Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров", - подчеркнул Кислица.

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Кроме того, отмечалось, что около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия.

"Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, - отметил дипломат. - Гуманитарная программа "Зерно из Украины" служит достойной иллюстрацией этого".

Экспорт зерна из Украины

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев Украина экспортировала по новому морскому коридору 33,8 млн тонн грузов. Это больше, чем было экспортировано за год работы зерновой инициативы с участием России. По состоянию на 10 марта 2024 года, из портов Черного моря Украины по гуманитарному коридору отправлено 1005 кораблей.

Напомним, 17 июля 2023 года Россия вышла из "зерновой сделки" из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

1 октября 2023 года три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а 5 новых судов направлялись в порты на загрузку по новому гуманитарному коридору.

В феврале 2024 года по украинским морским коридором был экспортирован рекордный объем грузов - 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" достиг 28 млн тонн.