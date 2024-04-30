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Новини
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Експорт сільгосппродукції з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня, - Кислиця

коридор,зерновий

Станом на 29 квітня 1300 суден скористалися чорноморським гуманітарним коридором, створеним Україною та міжнародними партнерами після виходу РФ із зернової ініціативи

Про це розповів у понеділок постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи на круглому столі "Політичний діалог - подолання глобальної продовольчої небезпеки та ризику голоду: посилення колективного впливу", який було організовано Економічною і соціальною радою ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кислиця акцентував увагу, що наша сільгосппродукція доправляється по альтернативному морському коридору до 40 країн.

"Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи", - зауважив постпред. Загалом, за його словами, з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" було експортовано 25 млн тонн продукції українських аграріїв. Він також пояснив, що експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня.

"Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів", - наголосив Кислиця.

Також читайте: Порт "Чорноморськ" відновив експорт зерна після російських обстрілів

Окрім того, зазначалося, що близько 400 млн людей у світі залежать від українського експорту продовольства.

"Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, – зазначив дипломат. - Гуманітарна програма "Зерно з України" слугує гідною ілюстрацією цього".

Експорт зерна з України

Раніше повідомлялося, що за 7 місяців Україна експортувала новим морським коридором 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, ніж було експортовано за рік роботи зернової ініціативи за участі Росії. Станом на 10 березня 2024 року з портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди" через те, що умови Кремля "не виконують".

1 жовтня 2023 року три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямували до портів на завантаження новим гуманітарним коридором.

У лютому 2024 року українським морським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.

Автор: 

зерно (3114) Кислиця Сергій (207) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+10
Це супер! Скільки в бюджет потрапило з цього??? В бюджет, а не в офшори
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30.04.2024 07:42
+4
Окуенно. Ждем новых ударов по портам. Рапорт про то, что зиму перезимовали легко, орки уже прочитали.
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30.04.2024 08:12
+3
Це супер новина.Нехай кацапи зубами скрегочуть від безсилої люті.Вони собі мріяли що вони будуть в Чорному морі робити що схочуть,а нічого не вийшло!
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30.04.2024 07:06
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Це супер новина.Нехай кацапи зубами скрегочуть від безсилої люті.Вони собі мріяли що вони будуть в Чорному морі робити що схочуть,а нічого не вийшло!
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30.04.2024 07:06 Відповісти
Ще й хотіли захопити наших покупців на пшеницю, типо не буде з України, будуть у нас дорожче всі купляти
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30.04.2024 07:20 Відповісти
Це супер! Скільки в бюджет потрапило з цього??? В бюджет, а не в офшори
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30.04.2024 07:42 Відповісти
куй цілих куй десятих
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30.04.2024 07:58 Відповісти
в бюджет - один минус на ремонт портов. в карман ОП весь профит.
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30.04.2024 09:19 Відповісти
На яких олігархів працює депутат Железняк
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
"Український клуб аграрного бізнесу" об'єднує 15 найбільших агрохолдингів України, які в сукупності володіють 3 млн га української землі - тобто, земельний банк кожної з них складає сотні тисяч гектарів. Зокрема,членами УКАБ є такі компанії, як "Укрлендфармінг", "Миронівський хлібопродукт", "Астарта-Київ", "ІМК", "Харвіст" - тобто, їхні власники це такі мільярдери і мільйонери, як Бахматюк, Косюк, Іванчук, Ліссітса, Ахметов.

Це дуже впливова організація. Навіть нинішній заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків та гендиректором "Українського клубу аграрного бізнесу"У жовтні 2023 року в Раді було зареєстровано законопроєкт №10169 за авторством Железняка щодо боротьби із сірим експортом зерна - а по факту з конкурентами членів УКАБу. Також, як голова тимчасової парламентської комісії, Железняк намагається створювати проблеми іншим агровиробникам країни.

Від української аграрки до російських спецслужб один крок

У "аграрній" біографії Железняка є цікавий факт - робота з росіянином Михайлом Соколовим.
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30.04.2024 09:43 Відповісти
а кислиця не сказав що зернотрейдери опустили закупівельні ціни на українське зерно на рівні собівартості
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30.04.2024 07:57 Відповісти
это другое! ты не понимаешь! главное объем!
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30.04.2024 08:13 Відповісти
)))) ну да ..тому кто все это скупил а этому дурику лишь бы ляпнуть
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30.04.2024 08:49 Відповісти
.... та доля малая нетряпки та опи
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30.04.2024 08:53 Відповісти
Окуенно. Ждем новых ударов по портам. Рапорт про то, что зиму перезимовали легко, орки уже прочитали.
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30.04.2024 08:12 Відповісти
Якщо б'ють то це для для внутрішнього внутрішнього стада....... тому такі заяви в пресі ніякого впливу на удари не будуть мати

ви не бачите що є якісь домовленості... орки мають чим топити ці судна.... мабуть ми не топимо їх екпорт вони наш...
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30.04.2024 11:02 Відповісти
навіщо топити суда, коли можна зруйнувати відбудовані термінали погрузки?
Ви здається досі не зрозуміли москалів. Вони знищують ТЕЦ і електрику не тому, що зараз це їм потрібно, а тому що наши бовдури роблячи гучні заяви про лекгу зиму, профіцит енергії, повернення рівня продажу зерна на довоєнний рівень, показують неефективність так званої СВО і примушують москалів думати, що їх армія і керівництво нікчемні.
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30.04.2024 11:42 Відповісти
А коли ціна на зерно для виробника сягне довоєнного рівня?
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30.04.2024 08:52 Відповісти
не чіпаючи тему повернення валютної виручки - а виростили зерна так само, як до війни, аби стільки ж продати?...
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30.04.2024 09:02 Відповісти
Где деньги, Билли???
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30.04.2024 10:43 Відповісти
так, *******, недоумки, побільше - спонукайте кацапів інтенсивніше бити по одесі!! невиліковні зелені дибіли, *****...
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30.04.2024 11:49 Відповісти
 
 