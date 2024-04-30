Експорт сільгосппродукції з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня, - Кислиця
Станом на 29 квітня 1300 суден скористалися чорноморським гуманітарним коридором, створеним Україною та міжнародними партнерами після виходу РФ із зернової ініціативи
Про це розповів у понеділок постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи на круглому столі "Політичний діалог - подолання глобальної продовольчої небезпеки та ризику голоду: посилення колективного впливу", який було організовано Економічною і соціальною радою ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Кислиця акцентував увагу, що наша сільгосппродукція доправляється по альтернативному морському коридору до 40 країн.
"Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи", - зауважив постпред. Загалом, за його словами, з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" було експортовано 25 млн тонн продукції українських аграріїв. Він також пояснив, що експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня.
"Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів", - наголосив Кислиця.
Окрім того, зазначалося, що близько 400 млн людей у світі залежать від українського експорту продовольства.
"Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, – зазначив дипломат. - Гуманітарна програма "Зерно з України" слугує гідною ілюстрацією цього".
Експорт зерна з України
Раніше повідомлялося, що за 7 місяців Україна експортувала новим морським коридором 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, ніж було експортовано за рік роботи зернової ініціативи за участі Росії. Станом на 10 березня 2024 року з портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів.
Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди" через те, що умови Кремля "не виконують".
1 жовтня 2023 року три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямували до портів на завантаження новим гуманітарним коридором.
У лютому 2024 року українським морським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.
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"Український клуб аграрного бізнесу" об'єднує 15 найбільших агрохолдингів України, які в сукупності володіють 3 млн га української землі - тобто, земельний банк кожної з них складає сотні тисяч гектарів. Зокрема,членами УКАБ є такі компанії, як "Укрлендфармінг", "Миронівський хлібопродукт", "Астарта-Київ", "ІМК", "Харвіст" - тобто, їхні власники це такі мільярдери і мільйонери, як Бахматюк, Косюк, Іванчук, Ліссітса, Ахметов.
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ви не бачите що є якісь домовленості... орки мають чим топити ці судна.... мабуть ми не топимо їх екпорт вони наш...
Ви здається досі не зрозуміли москалів. Вони знищують ТЕЦ і електрику не тому, що зараз це їм потрібно, а тому що наши бовдури роблячи гучні заяви про лекгу зиму, профіцит енергії, повернення рівня продажу зерна на довоєнний рівень, показують неефективність так званої СВО і примушують москалів думати, що їх армія і керівництво нікчемні.