"Росія - це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії", - Брінк

Якби не боротьба українців проти агресії Росії та її спроб взяти під контроль Чорне море, Молдова, Румунія, Туреччина та Болгарія зіткнулися б із російською загрозою.

Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк на Чорноморському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо Одесу, за яку весь український народ не припиняє боротися, незважаючи на намагання Росії взяти під контроль Чорне море. Росія — це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. І якби РФ мала успіх в Україні — ці країни б також зіткнулися з імперіалістичним та руйнівним сусідом", – сказала вона.

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Брінк наголосила, що США відомо про постійні атаки на місто й майже щоденні обстріли ракетами та дронами.