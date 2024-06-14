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Новини Війна
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"Росія - це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії", - Брінк

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк

Якби не боротьба українців проти агресії Росії та її спроб взяти під контроль Чорне море, Молдова, Румунія, Туреччина та Болгарія зіткнулися б із російською загрозою.

Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк на Чорноморському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо Одесу, за яку весь український народ не припиняє боротися, незважаючи на намагання Росії взяти під контроль Чорне море. Росія — це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. І якби РФ мала успіх в Україні — ці країни б також зіткнулися з імперіалістичним та руйнівним сусідом", – сказала вона.

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Брінк наголосила, що США відомо про постійні атаки на місто й майже щоденні обстріли ракетами та дронами.

Автор: 

Болгарія (784) Молдова (2075) Румунія (1166) Туреччина (3502) Чорне море (1673) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+2
росіяни депортували завжди всі народи,
які їм не подобались
Зараз настав час оголосити росіянську національніть
токсичну по всьому світу
і всім країнам депортувати росіян на свою любіму рашку
І що тут негуманного, якщо вони її так *******?
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14.06.2024 20:00
+2
Ердоган достатньо підтримував #уйла, тому Туреччині нічого не загрожує.
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14.06.2024 20:21
+1
Загроза для Туреччини 🤣🤣🤣🤣
Цей дебіл вчив географію і історію?
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14.06.2024 20:04
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росіяни депортували завжди всі народи,
які їм не подобались
Зараз настав час оголосити росіянську національніть
токсичну по всьому світу
і всім країнам депортувати росіян на свою любіму рашку
І що тут негуманного, якщо вони її так *******?
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14.06.2024 20:00 Відповісти
Загроза для Туреччини 🤣🤣🤣🤣
Цей дебіл вчив географію і історію?
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14.06.2024 20:04 Відповісти
А що не так? Чи ти Туреччиною вважаєш тільки курорти на Середньоземному морі?
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14.06.2024 20:10 Відповісти
Брінк-це вона,але суті не змінює.Турки прорашистська агентура при НАТО і вороги України і,та українського народу..
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14.06.2024 20:47 Відповісти
Ну я б не був таким категоричним
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14.06.2024 20:48 Відповісти
Ердоган достатньо підтримував #уйла, тому Туреччині нічого не загрожує.
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14.06.2024 20:21 Відповісти
Ердоган в тісному сексконтакті з пуйлом. Звісно як пасивна сторона, За такі гроші...
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14.06.2024 20:29 Відповісти
Це нас дуже ,,втішає", що завдяки нам інші не зіткнулись з кацапською загрозою!! Краще б було навпаки........
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14.06.2024 21:31 Відповісти
Туреччина нам продавала Байрактари, броньовики, безліч іншого військового обладнання, в той час коли Обама слав тільки ковдри та каски, а Європа боялась продавати будь-які товари подвійного призначення. Тому перед тим як щось ляпнути, краще добре подумати. Не треба робити ворога з країни, яка намм допомогла вистояти в найважчі часи.
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14.06.2024 22:15 Відповісти
Эрдоган и сейчас готов продавать, он к примеру с Израилем торгует в полный рост, а на словах жопу рвёт за палестинцев, Эрдоган хитрый лис.
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14.06.2024 23:13 Відповісти
 
 