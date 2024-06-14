"Росія - це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії", - Брінк
Якби не боротьба українців проти агресії Росії та її спроб взяти під контроль Чорне море, Молдова, Румунія, Туреччина та Болгарія зіткнулися б із російською загрозою.
Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк на Чорноморському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо Одесу, за яку весь український народ не припиняє боротися, незважаючи на намагання Росії взяти під контроль Чорне море. Росія — це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. І якби РФ мала успіх в Україні — ці країни б також зіткнулися з імперіалістичним та руйнівним сусідом", – сказала вона.
Брінк наголосила, що США відомо про постійні атаки на місто й майже щоденні обстріли ракетами та дронами.
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Зараз настав час оголосити росіянську національніть
токсичну по всьому світу
і всім країнам депортувати росіян на свою любіму рашку
І що тут негуманного, якщо вони її так *******?
Цей дебіл вчив географію і історію?