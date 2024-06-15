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За присутності РФ Глобальний саміт миру "міг би бути більш орієнтованим на результат", - глава МЗС Туреччини Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в разі участі Росії в Глобальному саміті миру "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Фідан сказав у своєму виступі на пленарному засіданні саміту.

Він зазначив, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, й згадав про ультиматум російського диктатора Володимира Путіна для "мирних переговорів".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", – зауважив він.

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Фідан додав, що в разі присутності Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

"Ми вважаємо, що є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжитих заходів", – сказав міністр, навівши як приклад укладену за посередництва Туреччини угоду про "зерновий коридор".

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Нагадаємо, уряд Швейцарії 15-16 червня проводить дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

Автор: 

Туреччина (3502) Фідан Хакан (32) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+18
Ще одне гімно прокинулось.
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15.06.2024 22:29
+18
Ще один гандон. Торгаші їбучі. Запросіть на переговори курдів і дайте їм автономію, а ще краще незалежність. Поверніть території Великої Вірменії. Поверніть Кіпр грекам. Мразі, просто мразі...
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15.06.2024 22:36
+16
З чого, бл..., починати? Може з того, щоб передати Константинополь (сіреч, західний Стамбул) Греції? Згоден?
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15.06.2024 22:31
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Ще одне гімно прокинулось.
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15.06.2024 22:29 Відповісти
Базарні хачики є на кожній великій тусні.
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15.06.2024 22:30 Відповісти
З чого, бл..., починати? Може з того, щоб передати Константинополь (сіреч, західний Стамбул) Греції? Згоден?
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15.06.2024 22:31 Відповісти
Ось і турки показують свою орієнтацію
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15.06.2024 22:34 Відповісти
ну, так не одними же орбанофіцоми ***** торгує....
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15.06.2024 22:36 Відповісти
Ще один гандон. Торгаші їбучі. Запросіть на переговори курдів і дайте їм автономію, а ще краще незалежність. Поверніть території Великої Вірменії. Поверніть Кіпр грекам. Мразі, просто мразі...
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15.06.2024 22:36 Відповісти
Да Турция уже показала себя обосравшись с зерновым коридором не выгодным и позорным для нас, который нам навязали, а потом ***** разорвал в одностороннем порядке.
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16.06.2024 00:28 Відповісти
і Константінополь!
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16.06.2024 15:13 Відповісти
Шкода що цього не знали під час Потсдамської, Тегеранської та Ялтинської конференції, і не запрошували туди гітлерівську Німеччину.
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15.06.2024 22:37 Відповісти
Там не було марної балаканини. Там реальні лідери вирішували як поділити Європу.
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15.06.2024 22:43 Відповісти
дядя, ти ідіот
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15.06.2024 22:41 Відповісти
...цей саміт буде продуктивний якщо ього проведуть з ху...м та його однодумцями в Гаагі.
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15.06.2024 22:45 Відповісти
Індику не відомо,що його люба Россія вважає Константинополь русскім?
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15.06.2024 22:46 Відповісти
він думає, що касапи обійдуться лише Болгарією.... а в Стамбул не полізуть...
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15.06.2024 22:49 Відповісти
👍
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15.06.2024 22:52 Відповісти
Ціль дуету була - залучити як найбільше симпатиків рашкостана із глобального востока і югов, яких рашка вважає своїми адептами. Дуету насрати на думку Європи і США. Але архітектора Оманських посідєлок Платонича німа в центрі прінятія рєшеній. Дует практично осиротів.
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15.06.2024 22:48 Відповісти
це дивлячись, на який саме результат орієнтується сам Фідан. Якщо на той, який влаштовує росію - то так. Якщо пан Фідан не бачить ніякого результату у форумі сотні країн, то він може обрати інший форум з країн, який буде організовувати росія. Я навіть можу перерахувати учасників такого форума, бо недовго прийдеться тицять у клавіатуру.
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15.06.2024 22:49 Відповісти
Як "тонко" почали тролити ваЗЕліна з його "самітом"!
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15.06.2024 22:49 Відповісти
Фідан ...? та ніт ...Звіздун ду*олізович ...
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15.06.2024 22:50 Відповісти
Довбо(ОЙ)б сказав щось довб(ОЙ)бічне...
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15.06.2024 23:15 Відповісти
на який, бл... результат? ЯКИЙ? ви про що всі ці недолуглі популіськи політики? ЯКИЙ результат? Ви реально думаєте, що якщо замиритися на раша-умовах-тобто віддати раші частину України-то все закінчиться? чи ви, ... дораси думаєте, шо до того момента , коли раша знов попре війною-але на весь світ вже-ваша канденція просто закінчиться і ви вже будете не при чому? Тьху.. ятась пошить .. піна на верху політікуму в світі
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16.06.2024 00:11 Відповісти
Как же вы суки все за-е бали. Все хотят разорвать Украину на куски. В карабахе нужно было самит мира с рашкой проводить. А не почему то хитрожопые турки даже рашистских миротворцев из карабаха выгнали и провели военную операцию.
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16.06.2024 00:17 Відповісти
Особенно много себя показал так называемый *зерновой коридор* который Турция и рашка нам подсунули. Что из етого вышло уже все увидели. ***** просто в самый неподходящий момент одностороннем порядке его разорвал. И все турция, ООН, папы и мамы римские позасовывали языки в жопы и ничего не смогли сделать кроме подержать нас за руки. И только Украина сама военным путем пробивала блокаду Черного моря.
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16.06.2024 00:24 Відповісти
Ziege.
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16.06.2024 01:22 Відповісти
Рано чи пізно а починати перемовини з рашистами будуть. Перемогти її Україна не може - дуже різні вагови категорії. Тай там впк працює у три зміни - в Україні працює тіки язик - обіцяє все в міліонах штук - і при цьому бреше і краде.
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16.06.2024 03:41 Відповісти
клоун турецкий совсем берега попутал, как можно с преступником обсуждать меру его наказания, уголовники мировые во главе с китаезами совсем страх потеряли, а байден с яшей салливаном все сопли размазывают вместо по зубам дать хорошенько, рейган с бушем в гробу переворачиваются наблюдая этот цирк от мутного салливана
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16.06.2024 07:19 Відповісти
Хто б пояснив, чому так турки полюбилися з рашистами? Тепер, коли расия заграбастала Грузію цілком, їм стало легше?
Я взагалі не розумію, як можна давати слова тим хто сам заграбастав чужу теріторію і повчає інших, як віддати свою злодієві (таким як вони) без спротиву.
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16.06.2024 07:46 Відповісти
Ми живемо в часи суцільної брехні і бездушності тих хто на керівному олімпі, хто втратив почуття відповідальності і реальних наслідків за свою поведінку(
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16.06.2024 07:49 Відповісти
А який би був результат, якщо б до Тегеранської та Ялтинської конференції запросили Гітлера! Ні, турченя?!
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16.06.2024 08:59 Відповісти
Треба терміново з друзями України утворювати союз типу "Антанти" тоді и будуть результати подібно Ялтинської конференції, тому що підлабузники росіяк ніяк не можуть заспокоїтися щодо цілісності та самостійності нашої Держави
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16.06.2024 12:35 Відповісти
 
 