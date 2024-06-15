За присутності РФ Глобальний саміт миру "міг би бути більш орієнтованим на результат", - глава МЗС Туреччини Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в разі участі Росії в Глобальному саміті миру "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Фідан сказав у своєму виступі на пленарному засіданні саміту.

Він зазначив, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, й згадав про ультиматум російського диктатора Володимира Путіна для "мирних переговорів".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", – зауважив він.

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Фідан додав, що в разі присутності Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

"Ми вважаємо, що є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжитих заходів", – сказав міністр, навівши як приклад укладену за посередництва Туреччини угоду про "зерновий коридор".

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Нагадаємо, уряд Швейцарії 15-16 червня проводить дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.