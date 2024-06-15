Саме Україна має вирішити, коли можливо почати діалог з РФ, - президент Євроради Мішель
Будь-який майбутній діалог з Росією має ґрунтуватись на міжнародному праві, а також на праві України вирішувати, коли саме це буде можливим.
Про це президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Мир потребує діалогу. Будь-який майбутній діалог з Росією має ґрунтуватися на міжнародному праві, і саме Україна має вирішити, коли це стане можливим", - відзначив президент Євроради.
Він вважає, що єдиним дороговказом до досягнення справедливого миру є міжнародне право та Статут ООН, водночас на прямий напад на глобальний порядок, заснований на правилах, необхідно відповісти консолідовано. "Нам потрібна глобальна відповідь. Ми всі маємо зробити вибір. Чи дозволимо ми світу скотитися назад, чи станемо сильними і підемо вперед назустріч міжнародному праву та його фундаментальним принципам", - додав Мішель.
За його словами, ця війна - більше, ніж атака на безпеку Європи, це напад на саму ідею Європи та спроба затягнути у темне минуле, у світ ядерного протистояння та "драматичної продовольчої нестабільності".
Мішель також назвав погрози Росії застосувати ядерну зброю абсолютно неприйнятними та безвідповідальними.
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