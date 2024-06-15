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Саме Україна має вирішити, коли можливо почати діалог з РФ, - президент Євроради Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Будь-який майбутній діалог з Росією має ґрунтуватись на міжнародному праві, а також на праві України вирішувати, коли саме це буде можливим.

Про це президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мир потребує діалогу. Будь-який майбутній діалог з Росією має ґрунтуватися на міжнародному праві, і саме Україна має вирішити, коли це стане можливим", - відзначив президент Євроради.

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Він вважає, що єдиним дороговказом до досягнення справедливого миру є міжнародне право та Статут ООН, водночас на прямий напад на глобальний порядок, заснований на правилах, необхідно відповісти консолідовано. "Нам потрібна глобальна відповідь. Ми всі маємо зробити вибір. Чи дозволимо ми світу скотитися назад, чи станемо сильними і підемо вперед назустріч міжнародному праву та його фундаментальним принципам", - додав Мішель.

За його словами, ця війна - більше, ніж атака на безпеку Європи, це напад на саму ідею Європи та спроба затягнути у темне минуле, у світ ядерного протистояння та "драматичної продовольчої нестабільності".

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Мішель також назвав погрози Росії застосувати ядерну зброю абсолютно неприйнятними та безвідповідальними.

Автор: 

Шарль Мішель (333) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
Шарлю Мішелю-черговий респект за здоровий глузд та позицію...
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15.06.2024 22:41
+2
Коли совок розвалився потрібно було позбавити москву я/з .натомість Захід порушив баланс і тільки ще додав потужностей москві ,а ядерна Україна насправді могла б бути стабілізуючим фактором стримування. Що ми маємо зараз? Ми маємо нацистську росію та нового Гітлера з ядерною зброєю в особі путіна.
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15.06.2024 22:58
+1
Слово істини. амінь.
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15.06.2024 22:54
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Шарлю Мішелю-черговий респект за здоровий глузд та позицію...
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15.06.2024 22:41 Відповісти
Слово істини. амінь.
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15.06.2024 22:54 Відповісти
Коли совок розвалився потрібно було позбавити москву я/з .натомість Захід порушив баланс і тільки ще додав потужностей москві ,а ядерна Україна насправді могла б бути стабілізуючим фактором стримування. Що ми маємо зараз? Ми маємо нацистську росію та нового Гітлера з ядерною зброєю в особі путіна.
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15.06.2024 22:58 Відповісти
Таблетка пам'яти:
Некуй було москалів годувати і рятувати їх від голоду в 1991 році. Вже у 1992 році москалі ножки Буша почали називати зброєю США проти рифи, а у Криму був перший збройний конфликт України з москалями.
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16.06.2024 06:48 Відповісти
Перечитав усі виступи. Передивився фото. Виникло питання: А що на самиті робить і що каже російський кріт і господар зеленського ЄРМАК? Чи он там випадково на фото попав? Просто вигулює свого пітомця зеленського?
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16.06.2024 00:42 Відповісти
Контакт з парашею повинен бути тільки Вогневий!
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16.06.2024 01:05 Відповісти
там нема с ким говорить
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16.06.2024 05:37 Відповісти
А то шановний пан Мішель не знає,що перемовини з московитами не припиняються ні на день від початку каденції недоумка-наркомана. Питання лише одне-як здати Україну і щоб цим зеленим уйобкам нічого за це не було! Крім,звісно,бабла та затишного життя десь на островах Південої Америки
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16.06.2024 07:44 Відповісти
діалогу не буде бо для діалогу потрібні дві сторони, а буде просто вирок для злочинця, односторонній
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16.06.2024 07:56 Відповісти
 
 