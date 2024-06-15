Макрон: Ми прагнемо миру, але мир не може бути капітуляцією України
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світ потребує сталого миру, а не капітуляції України.
Про це він сказав на сесійному засіданні першого Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми прагнемо побудови сталого миру, але такий мир не може бути капітуляцією України. Саме тому передумовою є допомога Україні у протистоянні цій агресії, адже є один агресор і його жертва", - зазначив Макрон.
За словами французького лідера, політики з усіх континентів зібралися на саміт, бо хочуть стійкого миру, який поважає міжнародне право та відновлює суверенітет України.
"Ніхто (в цій залі. – Ред.) не воює проти Росії, але, розпочавши цю війну, Росія вирішила передусім стати імперіалістичним режимом", - сказав президент Франції.
На його думку, "Росія також вирішила бути ревізіоністською державою, бо хоче переглянути нещодавні договори та виправдати анексію тим, яким був світ у 19 або 18 столітті".
За словами Макрона, це глобальна проблема для ведення переговорів з агресором, не рахуючи наслідків для світу, пов'язаних із продовольчою безпекою та стабільністю. Він знову підкреслив неприпустимість воєнних злочинів, а саме атаки на цивільне населення, об'єкти та інфраструктуру в Україні.
Макрон назвав ядерну безпеку, продовольчу безпеку та гуманітарні питання "трьома стовпами" для майбутніх рішень.
Французький лідер підкреслив роль МАГАТЕ у забезпеченні безпеки навколо Запорізької АЕС: "Не можна допускати жодної самозаспокоєності щодо цього питання".
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Швидше не в 19 а в кінці 20 століття.
головне, що
Захід врагу ответил нет !
а глобальний ніщєбродський південь хай скавчить що хоче, бо
"Запад есть Запад,
А Восток есть Восток
И вместе им никогда не сойтись !"
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Редьярд Киплинг.
Легендарні часи боротьби Британської та Російської імперій за панування в Південній Азії.
Зображено рашку в образі рашиста, якого судить весь світ.
Пророчий плакат.
Джо́зеф Ре́дьярд Ки́плинг - http://kipling.thefreelibrary.com/Man-Who-Was «The Man Who Was».
"У нас тоже есть ядерное оружие"
Шторм Шэдоу пробивает кацапское ПВО, бывает сбивают, но пробивает и при этом может нести ТЯО.
Западные противоракеты сбивают все кацапское говно, причем высокоскоростные ракеты Кинжал и Искандер-М сбиваются ПРЯМЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ ПОПАДАНИЕМ.
Так же работает система Иджис по стратегам из космоса. В бою еще не была, но судя по событиям мая 2023-го года, не промахнется
У кацапчиков от стратегов из космоса защиты нет никакой.
Наши наловчились запускать ракеты Патриот из отработанных ПУ С-300, что упрощает логистику.
У кацапчиков осталась одна надежда - атрснаряды 202 мм с ТЯО, но и те при подлете сожгут лазером
і Вам не жалко нещасного бєлгорода ?
бєлгород вже до рашиських ФАБів призвичаївся, але тут інший варіант -
одразу місто в хлам !
Пион https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A17_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%C2%BB
узкоглазых проституток, не важно, что их 1.5 миллиарда, но член хйла они смокчут исправно;
венгерский федеральный округ рф, какие венгры?, такой нации нет, есть русифицированные цыгане;
персидские нищеброды, готовые жрать харам за деньги кремля;
и т.д. (список длинный).
Убить человека легко, это не составляет ни труда, ни усилий. Но с этим процессом связаны два вопроса:
"Зачем это нужно сделать?"
"Как с этим дальше жить?"
И вот после перечисленного выше, этот человек осознает, что у него есть четкие ответы на оба этих вопроса. Т.е. устроить мировой геноцид и ликвидацию примерно 4 млрд чел - это не просто прихоть, а необходимость очистить человеческую популяцию от невменяемых и неадекватных.
Вот эти, так называемые мировые лидеры, просчитывают вариант, что энтот человек сможет это сделать? Что тогда?
200 млн тонн гниющего человеческого мяса. Эпидемии холеры, бубонной чумы, дизентерии, спида, венерических заболеваний. Отсутствие лекарств, питьевой воды и продовольствия. Полная разбалансировка торговых связей. Системы коммунального жизнеобеспечения самоликвидировались. Преступность станет законом, и все пойдет "по беспределу". Атомные электростанции без обслуживания повзрываются, накрывая радицией всех и вся. И так далее...
В итоге человечество самоуничтожится. И наступит МИР (без человекообразных двуногих отбросов).
Персы, венгры, китайцы, арабы, корейцы - вы довольны таким результатом? А, простите забыл. Отвечать на этот вопрос - некому. Все вымерли. Может, так действительно будет лучше?
Простите за longread.
бо хоче переглянути нещодавні договори та виправдати
анексію тим ,яким був світ у 19 або 18 столітті "
Домінующий висновок Макрона ,молодець ,це - попадання
в яблучко .
Росія збирається відкрити ящик Пандори -джерело лиха і горя .
Геть рашистів, з окупованих територій в Україні!
Дякуємо Західним Партнерам за Допомогу і Підтримку України!
А МУДРИЛАМ, що розводять теревені про Сруськай міф у мережі, треба їхати на мордовські табори нового ГУЛАГУ …. або ДальЛагстрой!!! Пам'ятаймо! Ідіоти за гроші і не таке розкажуть…
Слава Україні!
Бо Оманські з ОПУ, усе зазирнути хотіли прутіну кудись… Мабуть, вони звикли до цього..
Курс на абсолютное большинство! На самом деле Джордан Барделла и Марин Ле Пен поставили двойную цель: вернуть себе контроль над исполнительной и законодательной властью.
Выделено 8 пунктов: покупательная способность, безопасность, сельское хозяйство и здравоохранение.
Марин Ле Пен выступила против отправки военных инструкторов на Украину...