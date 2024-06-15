Макрон: Ми прагнемо миру, але мир не може бути капітуляцією України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світ потребує сталого миру, а не капітуляції України.

Про це він сказав на сесійному засіданні першого Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми прагнемо побудови сталого миру, але такий мир не може бути капітуляцією України. Саме тому передумовою є допомога Україні у протистоянні цій агресії, адже є один агресор і його жертва", - зазначив Макрон.

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За словами французького лідера, політики з усіх континентів зібралися на саміт, бо хочуть стійкого миру, який поважає міжнародне право та відновлює суверенітет України.

"Ніхто (в цій залі. – Ред.) не воює проти Росії, але, розпочавши цю війну, Росія вирішила передусім стати імперіалістичним режимом", - сказав президент Франції.

На його думку, "Росія також вирішила бути ревізіоністською державою, бо хоче переглянути нещодавні договори та виправдати анексію тим, яким був світ у 19 або 18 столітті".

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За словами Макрона, це глобальна проблема для ведення переговорів з агресором, не рахуючи наслідків для світу, пов'язаних із продовольчою безпекою та стабільністю. Він знову підкреслив неприпустимість воєнних злочинів, а саме атаки на цивільне населення, об'єкти та інфраструктуру в Україні.

Макрон назвав ядерну безпеку, продовольчу безпеку та гуманітарні питання "трьома стовпами" для майбутніх рішень.

Французький лідер підкреслив роль МАГАТЕ у забезпеченні безпеки навколо Запорізької АЕС: "Не можна допускати жодної самозаспокоєності щодо цього питання".