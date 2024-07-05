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Фон дер Ляйен о визите Орбана в Москву: Умиротворение не остановит Путина

Фон дер Ляєн про візит Орбана до РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине", - подчеркнула она.

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

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Автор: 

россия (96169) Виктор Орбан (478) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+6
Перекрийте Орбану фінансовий краник ЄС - і побачите, який він сексуальний гімнаст.
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05.07.2024 13:32 Ответить
+3
Сказала б без дипломатичних вивертів: "Тварюка ти, орбан!"
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05.07.2024 13:20 Ответить
+3
Звісно що не зупинить. 10 років війни в Україні чудово це довели. Кремлівський маніяк не те що не умиротворився, а став ще більш небезпечним
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05.07.2024 13:31 Ответить
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Сказала б без дипломатичних вивертів: "Тварюка ти, орбан!"
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05.07.2024 13:20 Ответить
перший пішов..
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05.07.2024 13:29 Ответить
Звісно що не зупинить. 10 років війни в Україні чудово це довели. Кремлівський маніяк не те що не умиротворився, а став ще більш небезпечним
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05.07.2024 13:31 Ответить
Перекрийте Орбану фінансовий краник ЄС - і побачите, який він сексуальний гімнаст.
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05.07.2024 13:32 Ответить
Еквілібрист, мать його...
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05.07.2024 13:37 Ответить
Багатоверстатник.
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05.07.2024 13:49 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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05.07.2024 13:44 Ответить
Зупинить найновітніша зброя а не той хлам, давно випущений і запиленний на американських і європейських складах, та і того мало.
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05.07.2024 13:46 Ответить
гитеровского сынка остановит только поражение и ликвидация.
для победы нужны сотни самолетов и ракет.
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05.07.2024 13:46 Ответить
А був шанс згідно сьомої статті забрати у мудярів право голосу. Ці євро рожеві поні вирішили дати шанс, ну от вам, дерьмократи, отвєточка.
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05.07.2024 13:56 Ответить
 
 