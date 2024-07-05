Фон дер Ляйен о визите Орбана в Москву: Умиротворение не остановит Путина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине", - подчеркнула она.

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

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