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Боррель о визите Орбана в Москву: Он не представляет ЕС

Боррель про візит Орбана до Москви

Своим визитом в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не представляет Евросоюз.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией... Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на этот визит в Москву. Позиция ЕС относительно агрессивной войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии ни в какой форме не представляет ЕС", - говорится в сообщении.

Также Боррель напомнил, что Международный уголовный суд выдвинул обвинения Путину и выдал ордер на арест за его участие в принудительной депортации детей из Украины в Россию.

Читайте также: Венгрия не имеет мандата на мирные переговоры по Украине, этим будут руководить большие страны, - Орбан

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Читайте также: Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву: Это не может быть правдой

Автор: 

Венгрия (2002) Евросоюз (17270) Виктор Орбан (478) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
та викиньте вже цих циган з євросоюзу! а вони самі торбана повісять разом з його урядом
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05.07.2024 11:56 Ответить
+4
Боррель , спитайте у Орбана ДЕ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В УГОРЩІНИ З ПОВНИМ ВИКЛАДАННЯМ НА УКРАІНСЬКОЙ МОВІ УСІХ ПРЕДМЕТІВ.
ВІН же требує такого у Закарпатті .

українці- велика древня нація ( 8 тис років) - якого фера азіатське племʼя угорців із Сібірі качає права в Европі ⁉️⁉️⁉️
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05.07.2024 12:07 Ответить
+2
Самозванєць?
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05.07.2024 11:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та викиньте вже цих циган з євросоюзу! а вони самі торбана повісять разом з його урядом
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05.07.2024 11:56 Ответить
Самозванєць?
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05.07.2024 11:57 Ответить
******
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05.07.2024 12:03 Ответить
Це представник параші і китайців в ЄС.
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05.07.2024 12:02 Ответить
Це усе відбувається за вказівкою рашистів, отих Оманських інвесторів зеленського! Усі оті, орбан єрмак тремпель меркель шредер, та ще купа, так званих «дерьМократіяв», за гроші з ГазПрьому та компромат на них, на цирлах у московського обмилка!!

Ось нарочний, від воєнного злочинця, орбан, і законтачив з єрмаком!!
Зеленський тут, як і раніше, лише для ротових вправ, перед синім оком ЗМІ з лохомарахвану, по тексту…
Бакай, що утік з України, з допомогою та не без участі отого деркача старого, може це підтвердити з кучмою!!
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05.07.2024 12:06 Ответить
Мені розповідали що « обраний народ» планує відібрати у українців чернозём, бо Україна володіє більшістю у світі.
І показове що ця Рада під керівництвом Руслана це робить .
ЦІ ЦУКИ ДАЖЕ В ЧАС ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯЮТЬ СКУПАТИ ЗЕМЛІ. А українців- хліборобів зараз активно вбивають , іменно із сел вигрібають усіх хто генетично обробляв землі
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05.07.2024 12:13 Ответить
Боррель , спитайте у Орбана ДЕ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В УГОРЩІНИ З ПОВНИМ ВИКЛАДАННЯМ НА УКРАІНСЬКОЙ МОВІ УСІХ ПРЕДМЕТІВ.
ВІН же требує такого у Закарпатті .

українці- велика древня нація ( 8 тис років) - якого фера азіатське племʼя угорців із Сібірі качає права в Европі ⁉️⁉️⁉️
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05.07.2024 12:07 Ответить
Орбан, голова ЄС - не представляє ЄС?

Що тільки не вигадають щоб вважали що вони не обісрались з тим Орбаном.
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05.07.2024 12:27 Ответить
Мне кажется что это катастрофа для европейской безопасности.
Это просто не мыслимо.
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05.07.2024 13:41 Ответить
Що за бардак в цьому вашому ЄС...
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05.07.2024 14:02 Ответить
 
 