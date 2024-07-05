Боррель о визите Орбана в Москву: Он не представляет ЕС

Своим визитом в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не представляет Евросоюз.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией... Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на этот визит в Москву. Позиция ЕС относительно агрессивной войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии ни в какой форме не представляет ЕС", - говорится в сообщении.

Также Боррель напомнил, что Международный уголовный суд выдвинул обвинения Путину и выдал ордер на арест за его участие в принудительной депортации детей из Украины в Россию.

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

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