Боррель о визите Орбана в Москву: Он не представляет ЕС
Своим визитом в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не представляет Евросоюз.
Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.
"Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией... Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на этот визит в Москву. Позиция ЕС относительно агрессивной войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии ни в какой форме не представляет ЕС", - говорится в сообщении.
Также Боррель напомнил, что Международный уголовный суд выдвинул обвинения Путину и выдал ордер на арест за его участие в принудительной депортации детей из Украины в Россию.
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
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Ось нарочний, від воєнного злочинця, орбан, і законтачив з єрмаком!!
Зеленський тут, як і раніше, лише для ротових вправ, перед синім оком ЗМІ з лохомарахвану, по тексту…
Бакай, що утік з України, з допомогою та не без участі отого деркача старого, може це підтвердити з кучмою!!
І показове що ця Рада під керівництвом Руслана це робить .
ЦІ ЦУКИ ДАЖЕ В ЧАС ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯЮТЬ СКУПАТИ ЗЕМЛІ. А українців- хліборобів зараз активно вбивають , іменно із сел вигрібають усіх хто генетично обробляв землі
ВІН же требує такого у Закарпатті .
українці- велика древня нація ( 8 тис років) - якого фера азіатське племʼя угорців із Сібірі качає права в Европі ⁉️⁉️⁉️
Що тільки не вигадають щоб вважали що вони не обісрались з тим Орбаном.
Это просто не мыслимо.