РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11434 посетителя онлайн
Новости Война
2 509 12

Венгрия не имеет мандата на мирные переговоры по Украине, этим будут руководить большие страны, - Орбан

Орбан про мирні переговори

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

По словам премьера, Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

"Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира", - сказал Орбан.

Глава правительства Венгрии заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Читайте также: Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву: Это не может быть правдой

Автор: 

Венгрия (2002) Виктор Орбан (478)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Шістка *****-йди лісом.
показать весь комментарий
05.07.2024 10:06 Ответить
+8
Орбан взагалі не має ніякого мандату, він має манду між ніг
показать весь комментарий
05.07.2024 10:08 Ответить
+6
Він, мабуть, готувався до захоплення територій України, у лютому 2022 року, де роздали мадярів паспорти! А воно он, як неловко вийшло, засвітився своїми діяннями та хатєлкамиорбан…
показать весь комментарий
05.07.2024 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шістка *****-йди лісом.
показать весь комментарий
05.07.2024 10:06 Ответить
Орбан взагалі не має ніякого мандату, він має манду між ніг
показать весь комментарий
05.07.2024 10:08 Ответить
мадярська "*****" куйла, без *****ту ЄС
показать весь комментарий
05.07.2024 10:10 Ответить
орбАн не має *****ту, бо він *****, а ***** не може мати нічого, бо вона, *****, *****, не може мислити, може тільки повзти у напрямку де роздають кацапогроші.
показать весь комментарий
05.07.2024 10:10 Ответить
Він, мабуть, готувався до захоплення територій України, у лютому 2022 року, де роздали мадярів паспорти! А воно он, як неловко вийшло, засвітився своїми діяннями та хатєлкамиорбан…
показать весь комментарий
05.07.2024 10:10 Ответить
Кажуть сьогодні їде до підара на отсос.
Глибока глодка мадярська, ось твій мандат
показать весь комментарий
05.07.2024 10:23 Ответить
"ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа.." - сказав Вітя, який всю свою політичну кар'єру був і є знаряддям в кігтях сатаністського кремлівського щура та його раба Гундяя.
показать весь комментарий
05.07.2024 10:38 Ответить
Це він про Кацапію? Повіз "согласная я!" від Зелі в Болотяний світ? Бо всі тільки про перемовини і говорять.
показать весь комментарий
05.07.2024 11:15 Ответить
йорбана послади на*уй, то він і заголосив, що у нього "немає мандату"
показать весь комментарий
05.07.2024 11:17 Ответить
Як же так, що великі країни обійшли найвидатнішого «миротворця»?
показать весь комментарий
05.07.2024 11:36 Ответить
Цілком правильно, Вітьок! Твій номер 16-й, "сядь и засохни"(с)
показать весь комментарий
05.07.2024 11:40 Ответить
Взагалі то Орбану КЕРИВНИЦТВО ЕС має виставити ДОГАНУ за пропозицію Україні капітулювати і покинути свої землі зі своїми громадянами
показать весь комментарий
05.07.2024 11:57 Ответить
 
 