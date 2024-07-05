Венгрия не имеет мандата на мирные переговоры по Украине, этим будут руководить большие страны, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

По словам премьера, Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

"Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира", - сказал Орбан.

Глава правительства Венгрии заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

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