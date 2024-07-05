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Новини Війна
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Угорщина не має мандата на мирні переговори щодо України, цим керуватимуть великі країни, - Орбан

Орбан про мирні переговори

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

За словами прем'єра, Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка наразі головує у ЄС, не має на це мандату.

"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", - пояснив Орбан.

Глава уряду Угорщини заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Також читайте: Туск відреагував здивуванням на повідомлення про візит Орбана в Москву: Це не може бути правдою

Автор: 

Угорщина (2337) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+9
Шістка *****-йди лісом.
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05.07.2024 10:06 Відповісти
+8
Орбан взагалі не має ніякого мандату, він має манду між ніг
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05.07.2024 10:08 Відповісти
+6
Він, мабуть, готувався до захоплення територій України, у лютому 2022 року, де роздали мадярів паспорти! А воно он, як неловко вийшло, засвітився своїми діяннями та хатєлкамиорбан…
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05.07.2024 10:10 Відповісти
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Шістка *****-йди лісом.
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05.07.2024 10:06 Відповісти
Орбан взагалі не має ніякого мандату, він має манду між ніг
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05.07.2024 10:08 Відповісти
мадярська "*****" куйла, без *****ту ЄС
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05.07.2024 10:10 Відповісти
орбАн не має *****ту, бо він *****, а ***** не може мати нічого, бо вона, *****, *****, не може мислити, може тільки повзти у напрямку де роздають кацапогроші.
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05.07.2024 10:10 Відповісти
Він, мабуть, готувався до захоплення територій України, у лютому 2022 року, де роздали мадярів паспорти! А воно он, як неловко вийшло, засвітився своїми діяннями та хатєлкамиорбан…
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05.07.2024 10:10 Відповісти
Кажуть сьогодні їде до підара на отсос.
Глибока глодка мадярська, ось твій мандат
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05.07.2024 10:23 Відповісти
"ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа.." - сказав Вітя, який всю свою політичну кар'єру був і є знаряддям в кігтях сатаністського кремлівського щура та його раба Гундяя.
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05.07.2024 10:38 Відповісти
Це він про Кацапію? Повіз "согласная я!" від Зелі в Болотяний світ? Бо всі тільки про перемовини і говорять.
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05.07.2024 11:15 Відповісти
йорбана послади на*уй, то він і заголосив, що у нього "немає мандату"
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05.07.2024 11:17 Відповісти
Як же так, що великі країни обійшли найвидатнішого «миротворця»?
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05.07.2024 11:36 Відповісти
Цілком правильно, Вітьок! Твій номер 16-й, "сядь и засохни"(с)
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05.07.2024 11:40 Відповісти
Взагалі то Орбану КЕРИВНИЦТВО ЕС має виставити ДОГАНУ за пропозицію Україні капітулювати і покинути свої землі зі своїми громадянами
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05.07.2024 11:57 Відповісти
 
 