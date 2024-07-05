Угорщина не має мандата на мирні переговори щодо України, цим керуватимуть великі країни, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
За словами прем'єра, Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка наразі головує у ЄС, не має на це мандату.
"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", - пояснив Орбан.
Глава уряду Угорщини заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.
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