Мишель о поездке Орбана к Путину: Венгрия не имеет полномочий взаимодействовать с РФ от имени ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Об этом Мишель написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", - подчеркнул Шарль Мишель.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Читайте также: Приехал в Киев, чтобы внести вклад в решение стоящих перед ЕС проблем, - Орбан