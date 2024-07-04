Мишель о поездке Орбана к Путину: Венгрия не имеет полномочий взаимодействовать с РФ от имени ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Об этом Мишель написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.
"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", - подчеркнул Шарль Мишель.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
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+6 Myroslav Hrabovsky #517948
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вже й в Оман їздити не треба та брехати - вітьок за мзду малую маляви буйлу відвезе
.
Ця телеграма адресована не тільки Орбану, але й Трампу. Бо https://www.radiosvoboda.org/a/politico-tramp-domovlyayetsya-iz-putinym-shchodo-********/33020614.html Трамп і ***** через посередників домовляються, які території України окупант може «зберегти» . Точніще, за спиною України емісари ***** домовляються з оточенням Трампа про умови капітуляції України
Україна - не жертва. Україна, це та нація, яка добре дає по морді кацапні. А жертви це ви, або аборту або невдалих пологів вашого ЄС.
той факт , що Украіна жертва , а ху@ло ( будь він проклят)
окупант і агресор 😡
https://m.youtube.com/watch?v=zAobTwqoE5k
Сбу порошенка до Орбана на зустріч не випустило, а до зельця на зустріч аж самого Орбана запустило в Україну.