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Мишель о поездке Орбана к Путину: Венгрия не имеет полномочий взаимодействовать с РФ от имени ЕС

Глава Євроради Шарль Мішель

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Об этом Мишель написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", - подчеркнул Шарль Мишель.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Читайте также: Приехал в Киев, чтобы внести вклад в решение стоящих перед ЕС проблем, - Орбан

Автор: 

визит (3108) путин владимир (31560) россия (96169) Евросоюз (17270) Виктор Орбан (478) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
Орбана в 90 тупо купив Сьома Могілевич. Факт корупції був добре задокументований і описаний.
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04.07.2024 21:22 Ответить
+4
во как !

вже й в Оман їздити не треба та брехати - вітьок за мзду малую маляви буйлу відвезе

.
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04.07.2024 21:03 Ответить
+4
мадярський циган везе куйлу відповідь "зеленого слуги" ,на його пропозицію, про закінчення війни на умовах куйла...
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04.07.2024 21:27 Ответить
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во как !

вже й в Оман їздити не треба та брехати - вітьок за мзду малую маляви буйлу відвезе

.
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04.07.2024 21:03 Ответить
У орбАна на ***** стоїть як у вовка на морозі. А воффка йому тільки посмоктати запропонує, він бацьку ********.
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04.07.2024 21:07 Ответить
Орбана в 90 тупо купив Сьома Могілевич. Факт корупції був добре задокументований і описаний.
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04.07.2024 21:22 Ответить
мадярський циган везе куйлу відповідь "зеленого слуги" ,на його пропозицію, про закінчення війни на умовах куйла...
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04.07.2024 21:27 Ответить
"Росія - агресор, Україна - жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", - підкреслив Шарль Мішель(с)
Ця телеграма адресована не тільки Орбану, але й Трампу. Бо https://www.radiosvoboda.org/a/politico-tramp-domovlyayetsya-iz-putinym-shchodo-********/33020614.html Трамп і ***** через посередників домовляються, які території України окупант може «зберегти» . Точніще, за спиною України емісари ***** домовляються з оточенням Трампа про умови капітуляції України
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04.07.2024 21:28 Ответить
Головне в тому що Європа зрозуміла яка її страшна доля, коли ***** проковтне Україну. Вони, наївні, думали, що у разі маскальського наступу відступають до Німеччини, там формують ударний кулак за допомогою США і через півроку-рік проводять контрнаступ. Але вони побачили, що маскалі роблять на окупованих землях і їх кинуло у жах. Також їм стало зрозуміло що США не будуть їх захищати. Тому чисто прагматично для Європи непростимо, щоб програла Україна і поповнена українцями орда ***** рушила на Європу. Тому на США наш реальний союзник а Європа.
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04.07.2024 22:41 Ответить
Росія - агресор, Україна - жертва. Джерело:
Україна - не жертва. Україна, це та нація, яка добре дає по морді кацапні. А жертви це ви, або аборту або невдалих пологів вашого ЄС.
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04.07.2024 21:31 Ответить
Орбан через кремлівські бабки ніяк , тварюка , усвідомити не може
той факт , що Украіна жертва , а ху@ло ( будь він проклят)
окупант і агресор 😡
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04.07.2024 21:59 Ответить
Так он не от имени ЕС говорит а от имени *****...
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04.07.2024 22:15 Ответить
Развели бардак и не могут решить проблему с **************.
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04.07.2024 22:31 Ответить
Орбан, близький друг українських привладних злочинців теперішніх і папєрєдніх, завербований агент кремльовського фсб зі слів генерала СБУ Омельченка.
https://m.youtube.com/watch?v=zAobTwqoE5k

Сбу порошенка до Орбана на зустріч не випустило, а до зельця на зустріч аж самого Орбана запустило в Україну.
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05.07.2024 00:16 Ответить
 
 