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Боррель про візит Орбана до Москви: Він не представляє ЄС

Боррель про візит Орбана до Москви

Своїм візитом до Москви прем'єр Угорщини Віктор Орбан не представляє Євросоюз.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

"Візит прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви здійснюється виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією… Прем’єр-міністр Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на цей візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини у будь-якій формі не представляє ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також Боррель нагадав, що Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення Путіну та видав ордер на арешт за його участь у примусовій депортації дітей з України до Росії.

Дивіться: Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Читайте: Туск відреагував здивуванням на повідомлення про візит Орбана в Москву: Це не може бути правдою

Автор: 

Угорщина (2337) Євросоюз (13665) Віктор Орбан (573) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
та викиньте вже цих циган з євросоюзу! а вони самі торбана повісять разом з його урядом
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05.07.2024 11:56 Відповісти
+4
Боррель , спитайте у Орбана ДЕ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В УГОРЩІНИ З ПОВНИМ ВИКЛАДАННЯМ НА УКРАІНСЬКОЙ МОВІ УСІХ ПРЕДМЕТІВ.
ВІН же требує такого у Закарпатті .

українці- велика древня нація ( 8 тис років) - якого фера азіатське племʼя угорців із Сібірі качає права в Европі ⁉️⁉️⁉️
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05.07.2024 12:07 Відповісти
+2
Самозванєць?
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05.07.2024 11:57 Відповісти
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та викиньте вже цих циган з євросоюзу! а вони самі торбана повісять разом з його урядом
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05.07.2024 11:56 Відповісти
Самозванєць?
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05.07.2024 11:57 Відповісти
******
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05.07.2024 12:03 Відповісти
Це представник параші і китайців в ЄС.
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05.07.2024 12:02 Відповісти
Це усе відбувається за вказівкою рашистів, отих Оманських інвесторів зеленського! Усі оті, орбан єрмак тремпель меркель шредер, та ще купа, так званих «дерьМократіяв», за гроші з ГазПрьому та компромат на них, на цирлах у московського обмилка!!

Ось нарочний, від воєнного злочинця, орбан, і законтачив з єрмаком!!
Зеленський тут, як і раніше, лише для ротових вправ, перед синім оком ЗМІ з лохомарахвану, по тексту…
Бакай, що утік з України, з допомогою та не без участі отого деркача старого, може це підтвердити з кучмою!!
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05.07.2024 12:06 Відповісти
Мені розповідали що « обраний народ» планує відібрати у українців чернозём, бо Україна володіє більшістю у світі.
І показове що ця Рада під керівництвом Руслана це робить .
ЦІ ЦУКИ ДАЖЕ В ЧАС ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯЮТЬ СКУПАТИ ЗЕМЛІ. А українців- хліборобів зараз активно вбивають , іменно із сел вигрібають усіх хто генетично обробляв землі
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05.07.2024 12:13 Відповісти
Боррель , спитайте у Орбана ДЕ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В УГОРЩІНИ З ПОВНИМ ВИКЛАДАННЯМ НА УКРАІНСЬКОЙ МОВІ УСІХ ПРЕДМЕТІВ.
ВІН же требує такого у Закарпатті .

українці- велика древня нація ( 8 тис років) - якого фера азіатське племʼя угорців із Сібірі качає права в Европі ⁉️⁉️⁉️
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05.07.2024 12:07 Відповісти
Орбан, голова ЄС - не представляє ЄС?

Що тільки не вигадають щоб вважали що вони не обісрались з тим Орбаном.
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05.07.2024 12:27 Відповісти
Мне кажется что это катастрофа для европейской безопасности.
Это просто не мыслимо.
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05.07.2024 13:41 Відповісти
Що за бардак в цьому вашому ЄС...
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05.07.2024 14:02 Відповісти
 
 