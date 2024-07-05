Боррель про візит Орбана до Москви: Він не представляє ЄС
Своїм візитом до Москви прем'єр Угорщини Віктор Орбан не представляє Євросоюз.
Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.
"Візит прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви здійснюється виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією… Прем’єр-міністр Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на цей візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини у будь-якій формі не представляє ЄС", - йдеться в повідомленні.
Також Боррель нагадав, що Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення Путіну та видав ордер на арешт за його участь у примусовій депортації дітей з України до Росії.
Візит Орбана до Москви
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.
Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось нарочний, від воєнного злочинця, орбан, і законтачив з єрмаком!!
Зеленський тут, як і раніше, лише для ротових вправ, перед синім оком ЗМІ з лохомарахвану, по тексту…
Бакай, що утік з України, з допомогою та не без участі отого деркача старого, може це підтвердити з кучмою!!
І показове що ця Рада під керівництвом Руслана це робить .
ЦІ ЦУКИ ДАЖЕ В ЧАС ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯЮТЬ СКУПАТИ ЗЕМЛІ. А українців- хліборобів зараз активно вбивають , іменно із сел вигрібають усіх хто генетично обробляв землі
ВІН же требує такого у Закарпатті .
українці- велика древня нація ( 8 тис років) - якого фера азіатське племʼя угорців із Сібірі качає права в Европі ⁉️⁉️⁉️
Що тільки не вигадають щоб вважали що вони не обісрались з тим Орбаном.
Это просто не мыслимо.