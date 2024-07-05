Боррель про візит Орбана до Москви: Він не представляє ЄС

Своїм візитом до Москви прем'єр Угорщини Віктор Орбан не представляє Євросоюз.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

"Візит прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви здійснюється виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією… Прем’єр-міністр Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на цей візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини у будь-якій формі не представляє ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також Боррель нагадав, що Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення Путіну та видав ордер на арешт за його участь у примусовій депортації дітей з України до Росії.

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Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

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