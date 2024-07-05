Орбан прибыл в Москву и встретится с Путиным, - росСМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на представителя венгерского премьера.

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

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