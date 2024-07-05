Орбан прибыл в Москву и встретится с Путиным, - росСМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на представителя венгерского премьера.
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.
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Зеленський несе Україні погибель. Його треба спекатись якнайшвидше, поки не ПІЗДно...
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."