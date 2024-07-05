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Орбан прибыл в Москву и встретится с Путиным, - росСМИ

Орбан прибув до Москви та зустрінеться із Путіним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на представителя венгерского премьера.

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

Читайте также: Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву: Это не может быть правдой

Автор: 

москва (3090) россия (96169) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+6
Щось не по собі мені від цього вояжу путінської маріонетки.
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05.07.2024 12:51 Ответить
+4
Толстожопый голубь мира.
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05.07.2024 12:48 Ответить
+3
А йому втрачати немає чого, його уже ніхто не сприймає всерйоз. Хлопчик, іди попий кави.
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05.07.2024 12:50 Ответить
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Толстожопый голубь мира.
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05.07.2024 12:48 Ответить
Вони про все чітко з продажними зеленськими-єрмаками уже домовились. Мадяр летить до москви з доповіддю про поступки обдолбаного аморала зеленського на т.з. "мирних переговорах". Без сумніву, що це - замороження конфлікту, територіальні поступки, роззброєння і скорочення української Армії, московське блеєння як "второй язик" і ніякого НАТО і ЄС для України. Це ще по-мінімуму (на фоні розвалу кастрованого ЄС і обісраних кальсонів Джо Байдена)

Зеленський несе Україні погибель. Його треба спекатись якнайшвидше, поки не ПІЗДно...
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05.07.2024 14:19 Ответить
Мадяр і мад'яр - суть різні особи. Угорський політик Петер Мадяр з ****** не яшкатиметься; а воїн ЗСУ на позивний Мадяр (Броуді) - з-за будь-якої нагоди замочив би *****. А от мад'яр Орбан - то таке так, окреме *****...
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05.07.2024 16:02 Ответить
А йому втрачати немає чого, його уже ніхто не сприймає всерйоз. Хлопчик, іди попий кави.
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05.07.2024 12:50 Ответить
йому то немає чого втрачати, але він керівник країни- члена НАТО. а НАТО, на відміну від ******** орбана, є що втрачати.
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05.07.2024 14:08 Ответить
Приехал отчитаться о проведённой работе.
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05.07.2024 12:51 Ответить
викликили в кремль, для надання інструкцій....

європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...

рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
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05.07.2024 13:54 Ответить
***** привезла ***** відповідь України. Х@й на комір.
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05.07.2024 12:51 Ответить
Звідкіля це нам відомо? Те що гундос видає на публіку далеко не завжди співпадає з діями зеленої шобли. Якогось дідька єрмак частенько мотається в білорашку до кураторів…
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05.07.2024 15:41 Ответить
Щось не по собі мені від цього вояжу путінської маріонетки.
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05.07.2024 12:51 Ответить
Передбачувано...
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05.07.2024 17:09 Ответить
агентурна мережа
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05.07.2024 12:57 Ответить
Не звертайте уваги, орган приїхав по гроші
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05.07.2024 12:57 Ответить
приватний візит угорської шльондри , забагато уваги цьому вилупку
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05.07.2024 13:06 Ответить
Шось пуйлу дуже захотілось миру. Дай бог тріщить там все по швам
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05.07.2024 13:13 Ответить
Він би так просто не їздив, вистачило б і телефону, мабуть все ж готуються переговори а може й ні.
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05.07.2024 13:51 Ответить
Це якийсь гей - парад.
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05.07.2024 14:15 Ответить
И пошло гавно по трубам..
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05.07.2024 14:16 Ответить
венгерский ***** прилетел к своему хозяину
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05.07.2024 14:24 Ответить
Це публічний акт приниження всієї української нації. Орбан цзрадник всього цивілізованого світу і злочинець.
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05.07.2024 14:32 Ответить
За газ поехал просить. Скорее наш пообещал контракт продлить частично. С покупкой газа западом на нашей границе с РФ, с оплатой транзита тоже. Нам только за прокачку компрессорными станциями. Если упрутся наши дундуки, то кацапы все трубы за неделю забомбят. Тогда капец. Кому? Не скажу. Тут стратегов набежит немеряно, особо тех, кто свалил давно, далеко, но в жупанах с понтом. Гнидюки эксперДы!
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05.07.2024 16:40 Ответить
 
 