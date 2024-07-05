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Орбан прибув до Москви та зустрінеться із Путіним, - росЗМІ

Орбан прибув до Москви та зустрінеться із Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Москви, де зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на речника угорського прем'єра.

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

Дивіться: Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Автор: 

москва (1264) росія (66070) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+6
Щось не по собі мені від цього вояжу путінської маріонетки.
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05.07.2024 12:51 Відповісти
+4
Толстожопый голубь мира.
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05.07.2024 12:48 Відповісти
+3
А йому втрачати немає чого, його уже ніхто не сприймає всерйоз. Хлопчик, іди попий кави.
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05.07.2024 12:50 Відповісти
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Толстожопый голубь мира.
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05.07.2024 12:48 Відповісти
Вони про все чітко з продажними зеленськими-єрмаками уже домовились. Мадяр летить до москви з доповіддю про поступки обдолбаного аморала зеленського на т.з. "мирних переговорах". Без сумніву, що це - замороження конфлікту, територіальні поступки, роззброєння і скорочення української Армії, московське блеєння як "второй язик" і ніякого НАТО і ЄС для України. Це ще по-мінімуму (на фоні розвалу кастрованого ЄС і обісраних кальсонів Джо Байдена)

Зеленський несе Україні погибель. Його треба спекатись якнайшвидше, поки не ПІЗДно...
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05.07.2024 14:19 Відповісти
Мадяр і мад'яр - суть різні особи. Угорський політик Петер Мадяр з ****** не яшкатиметься; а воїн ЗСУ на позивний Мадяр (Броуді) - з-за будь-якої нагоди замочив би *****. А от мад'яр Орбан - то таке так, окреме *****...
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05.07.2024 16:02 Відповісти
А йому втрачати немає чого, його уже ніхто не сприймає всерйоз. Хлопчик, іди попий кави.
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05.07.2024 12:50 Відповісти
йому то немає чого втрачати, але він керівник країни- члена НАТО. а НАТО, на відміну від ******** орбана, є що втрачати.
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05.07.2024 14:08 Відповісти
Приехал отчитаться о проведённой работе.
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05.07.2024 12:51 Відповісти
викликили в кремль, для надання інструкцій....

європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...

рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
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05.07.2024 13:54 Відповісти
***** привезла ***** відповідь України. Х@й на комір.
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05.07.2024 12:51 Відповісти
Звідкіля це нам відомо? Те що гундос видає на публіку далеко не завжди співпадає з діями зеленої шобли. Якогось дідька єрмак частенько мотається в білорашку до кураторів…
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05.07.2024 15:41 Відповісти
Щось не по собі мені від цього вояжу путінської маріонетки.
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05.07.2024 12:51 Відповісти
Передбачувано...
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05.07.2024 17:09 Відповісти
агентурна мережа
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05.07.2024 12:57 Відповісти
Не звертайте уваги, орган приїхав по гроші
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05.07.2024 12:57 Відповісти
приватний візит угорської шльондри , забагато уваги цьому вилупку
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05.07.2024 13:06 Відповісти
Шось пуйлу дуже захотілось миру. Дай бог тріщить там все по швам
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05.07.2024 13:13 Відповісти
Він би так просто не їздив, вистачило б і телефону, мабуть все ж готуються переговори а може й ні.
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05.07.2024 13:51 Відповісти
Це якийсь гей - парад.
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05.07.2024 14:15 Відповісти
И пошло гавно по трубам..
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05.07.2024 14:16 Відповісти
венгерский ***** прилетел к своему хозяину
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05.07.2024 14:24 Відповісти
Це публічний акт приниження всієї української нації. Орбан цзрадник всього цивілізованого світу і злочинець.
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05.07.2024 14:32 Відповісти
За газ поехал просить. Скорее наш пообещал контракт продлить частично. С покупкой газа западом на нашей границе с РФ, с оплатой транзита тоже. Нам только за прокачку компрессорными станциями. Если упрутся наши дундуки, то кацапы все трубы за неделю забомбят. Тогда капец. Кому? Не скажу. Тут стратегов набежит немеряно, особо тех, кто свалил давно, далеко, но в жупанах с понтом. Гнидюки эксперДы!
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05.07.2024 16:40 Відповісти
 
 