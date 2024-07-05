Орбан прибув до Москви та зустрінеться із Путіним, - росЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Москви, де зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на речника угорського прем'єра.
Візит Орбана до Москви
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.
Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.
Топ коментарі
+6 Амандрапапупа
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+4 belge
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+3 fresh guacamole
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Зеленський несе Україні погибель. Його треба спекатись якнайшвидше, поки не ПІЗДно...
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."