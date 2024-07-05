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Науседа о приезде Орбана в Москву: Подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС

Гітанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал поездку венгерского лидера Виктора Орбана в Москву.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке Науседы в твиттере.

"Одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. Также оно подрывает доверие к венгерскому председательству. Если вы действительно хотите мира, вы не пожимаете руку кровавому диктатору, вы прилагаете все усилия для поддержки Украины", - написал президент Литвы.

Читайте также: Фон дер Ляен может отменить свой визит в Венгрию из-за поездки Орбана в РФ, - спикер Еврокомиссии Маммер

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.

Автор: 

Виктор Орбан (478) Науседа Гитанас (280)


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Топ комментарии
+5
Дивні люди. Це як знайти найвідомішого махрового підараса, зняти перед ним штані, розвернутися до нього сракою, стати рачки, а потім запитувати себе "ой! а шо це відбуваєтья? а як таке могло трапитись?"..
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05.07.2024 14:16 Ответить
+5
Троянська коняка , потягла на московські болота.😁
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05.07.2024 14:19 Ответить
+4
А нахрена в ЄС терплять подібну срань?
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05.07.2024 14:26 Ответить
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Дивні люди. Це як знайти найвідомішого махрового підараса, зняти перед ним штані, розвернутися до нього сракою, стати рачки, а потім запитувати себе "ой! а шо це відбуваєтья? а як таке могло трапитись?"..
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05.07.2024 14:16 Ответить
Троянська коняка , потягла на московські болота.😁
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05.07.2024 14:19 Ответить
Хто ж міг подумати, що цей дурнуватий віршик, про прийом до ЄС Угорщини:
"Купила мама коника,
А коник без ноги"?
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05.07.2024 14:39 Ответить
Вітя привіз Пуйлу запевнення Вальоді у том шо він намагається виконати омансьеі домовленості та донесення дЕрьмака про стан та плани ГШ ЗСУ.
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05.07.2024 14:22 Ответить
європейці - безнадійні куколди вже давно треба було ********* цих мадярів з ЄС. але ліберали ще років 10 вмовлятимуть покидьків, поки вся структура не розвалиться
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05.07.2024 14:25 Ответить
Викиньте того грязнодупого мадяра у вулик
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05.07.2024 14:26 Ответить
А нахрена в ЄС терплять подібну срань?
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05.07.2024 14:26 Ответить
Дивно, що там можна було ще щось підривати!
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05.07.2024 14:34 Ответить
...шавка ******** поперлась лизать!!!
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05.07.2024 15:09 Ответить
Терпили
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05.07.2024 15:19 Ответить
Візит мадяра до ***** це демонстрація презирства до ЄС, США, всіх країн НАТО та України. Може ми чогось не знаємо і не розуміємо, бо реально не можна бути таким дурним...
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05.07.2024 15:39 Ответить
Після візуту в Київ поперся на Москву, Вова з Єрмаком ведуть свою гру.
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05.07.2024 16:31 Ответить
 
 