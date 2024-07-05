Науседа о приезде Орбана в Москву: Подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал поездку венгерского лидера Виктора Орбана в Москву.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке Науседы в твиттере.

"Одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. Также оно подрывает доверие к венгерскому председательству. Если вы действительно хотите мира, вы не пожимаете руку кровавому диктатору, вы прилагаете все усилия для поддержки Украины", - написал президент Литвы.

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.